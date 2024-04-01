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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 марта – 1 апреля: доллар — 92,36 рубля (на 10 копеек больше, чем 29 марта), евро — 99,52 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск доллар — 92,25 рубля, евро — 99,51 рубля.

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Курсы на Forex на 07:49: доллар — 92,25 рубля, евро — 99,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Производитель и разработчик электроники Yadro вышел в розницу. Компания с 1 апреля 2024 года запустила продажи флагманского планшета Kvadra_T в собственном онлайн-магазине.

Минцифры ищет подрядчиков для участия представителей книжной отрасли в международных книжных ярмарках в Египте, ОАЭ, Индии, на Кубе и в других «дружественных» странах, обнаружил «Коммерсантъ». Раньше издатели могли рассчитывать на господдержку при участии в выставках в Великобритании, Германии и США, но теперь они недоступны, и ведомство переориентируется на другие направления.

Разработчики мобильных ОС обсуждают с Минцифры возможность ввести требование для мобильных программных продуктов по совместимости с российскими мобильными ОС для включения в реестр, рассказали источники «Коммерсанта» на рынке программного обеспечения. По словам одного из собеседников издания, в инициативе заинтересован в первую очередь «Ростелеком», который контролирует разработчика мобильной ОС «Аврора».

Контекст

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла число российских резидентов с зарубежными счетами на конец 2023 года — 539,1 тысячи человек, они открыли за границей более 1,8 млн счетов. Количество счетов выросло в 2,6 раза, а их владельцев — на 70%, пишет РБК со ссылкой на презентацию ФНС по итогам 2023-го.

С 1 апреля лимит стоимости товара для беспошлинного ввоза в Россию снизился с €1000 до €200. РБК разбирался, может ли это повлиять на уже сделанные покупки и какие последствия будет иметь для рынка онлайн-торговли.

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022-2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

Инфографика РБК

С марта 2023-го по март 2024 года спрос российских представителей малого и среднего бизнеса на услуги посредников, помогающих закупать товары в Китае, оформлять их доставку и производить взаиморасчёты с производителями, вырос на 97%, а предложение таких услуг — на 112%. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги», которое есть у «Коммерсанта».

Новости предыдущего дня, 31 марта — здесь.