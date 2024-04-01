Деньги
Евгения Евсеева

Мосбиржа с 5 апреля остановит торги расписками X5 Group — из-за заявления о приостановке прав на российскую «дочку» Статьи редакции

После этого объявления акции упали на 3%.

  • Мосбиржа объявила, что с 5 апреля 2024 года приостановит торги депозитарными расписками нидерландской X5 Retail Group N.V.
  • Причина — подача Минпромторгом в арбитражный суд заявления о приостановке прав X5 Retail Group N.V. в отношении её российской «дочки».
  • Ведомство предупредило X5 Group о том, что подало такое заявление, 29 марта 2024-го. Если иск удовлетворят, головная X5 Retail Group N.V. лишится акционерных прав в отношении дочерней ООО «Корпоративный центр Икс 5». Акции последней распределят между держателями депозитарных расписок и собственниками компании, сама «дочка» превратится в ОАО с листингом на Мосбирже.
  • Утром 1 апреля 2024 расписки X5 Group выросли до исторического максимума — 3206,5 рубля за штуку. Но после объявления Мосбиржи упали на 3,4%, на 13:00 они стоят 2986 рубля за штуку.

#новости #x5group

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 неформат

да уже к макфе кладите

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SafeInvest

По тому что надо торговать на ресурсах, которые регулируются не только РФ... Я тут статью написал, обзор одного из относительно свежих брокеров. https://vc.ru/u/3100971-safeinvest/1103208-main-capitals-otzyvy-mozhno-li-doveritsya-brokeru-polnyy-obzor. Ознакомьтесь, кому интересно)

Main Capitals отзывы: можно ли доверится…
Main Capitals - это относительно молодая компания в инвестиционной сфере. Несмотря на свой молодой…
vc.ru
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Alexey Melikhov

Вообще не увидел в стптье обзора емли честно, сплошная вода, без обид

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SafeInvest

Спасибо за конструктивное замечание)

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Zloy Marketolog
Утром 1 апреля 2024 расписки X5 Group выросли до исторического максимума — 3206,5 рубля за штуку. Но после объявления Мосбиржи упали на 3,4%, на 13:00 они стоят 2986 рубля за штуку.

Один я не понимал какого хрена они до сих пор не скатились и просто с утра продал все позиции на хаях? После чего они таки скатились 🤣

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Andrew Volosnikov

Ну, не будет расписок, будут акции. Собственно, именно под это и покупал их, когда они в список попали

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Ale K

Предлагаю изъять

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Яна Назарова

только немного

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Владимир Соболев

если изымать то только много и в очень большом количестве

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Тоже хочу

X5 Group разве был на бирже?

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Император Нолимоций

А это хорошо для инвестиционного климата или очень хорошо?

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OneIgor

Что сказать, даже не знаю как это всё повлияет на инвестиционный климат. Думаю что как уже писали выше если не будет расписок, то будут акции. Ведь был исторический максимум за штуку. Хоть они к обеду и упали на 3% всё равно спрос есть, ну по крайней мере сейчас.

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