День 769: разработчик «МойОфис» получил убыток в 5,2 млрд рублей в 2023 году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2 апреля: доллар — 92,29 рубля (на 7 копеек меньше, чем 1 апреля), евро — 99,56 рубля (на 4 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Российское подразделение корейской Doshirak — ООО «Доширак рус» — может локализовать производство чипсов и снеков: соответствующие заявки на товарные знаки кириллицей и латиницей компания подала в Роспатент в феврале 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства. Речь идёт о брендах, которые до этого не были представлены в ассортименте компании — «Buccella/Бучелла» и «Deluna/Делуна».
Какие есть проблемы и трудности
По итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологии» (разработчик ПО «МойОфис») снизилась на 43,8% и составила 1,9 млрд рублей, пишет РБК. Чистый убыток 5,2 млрд рублей — вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее. Компания была убыточной несколько лет, но в 2022-м стала прибыльной, тогда же она увеличила выручку на 295%, до 3,3 млрд рублей.
Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, в 2022-м временно закрывшие свои бутики в России, окончательно ушли из московского ГУМа. Договоры аренды на соответствующие магазины у российских «дочек» люксовых компаний (АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру») закончились 31 декабря 2023 года. Продлевать их компании не стали.
АвтоВАЗ, в сентябре 2023 года попавший под санкции США, в 2023-м оставался ключевым клиентом крупного производителя подушек безопасности — российской Joyson Safety System (JSS), пишет «Коммерсантъ». Она продала концерну подушек на 3,6 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022-м. При этом после введения санкций АвтоВАЗ вновь начал выпускать машины без подушек безопасности, а в феврале 2024-го заявил о переходе на «надежного альтернативного поставщика». По мнению опрошенных «Коммерсантом» аналитиков, если JSS прекратила поставки АвтоВАЗу и не нашла ему замену, заводу будет сложно продолжить работу.
Контекст
Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с январём—мартом 2023-го, подсчитал РБК. Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчётам издания на основе информации «Автостата» и с учётом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тысяч легковых машин.
Рынок отечественных операционных систем для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос год к году на 57% до 11,3 млрд рублей. Такую оценку приводит консалтинговая компания Strategy Partners.
Новости предыдущего дня, 1 апреля — здесь.
Выписка из медкарты: Пациент Вадим Д. поступил в стационар VC с симптомами тяжелого графоманства головного мозга с поражением мозга, мозжечка, передних лобных долей и пальцев, стертых в кровь. В анамнезе пациента комментарии к каждому посту на VC, в том числе к постам, написанным им самим. Страхи быть забытым не позволяют пациенту спать по ночам и давать отдых мозгам, а заодно и рукам, которые он стер до крови, колотя по клавиатуре круглосуточно. Количество комментариев пациента настолько велико, что не только мешает добраться до комментариев других пользователей, но и просто заебывает (это медицинский термин). Собранный консилиум психиатров, психотерапевтов и просто психов настоятельно рекомендует пациенту воздержаться от активности на сайте VC, а в идеале взять паузу на пару лет и больше времени проводить на свежем воздухе. В крайнем случае сломать клавиатуру и ограничиться чтением. С учетом наступления метеорологической весны в России и защиты от сопровождающего ее весеннего обострения шизоидного характера консилиум настоятельно рекомендует пациенту Вадиму Д придерживаться данных назначений и рекомендаций. Для облегчения синдрома отмены разрешается принимать пиво в гомеопатических дозах. Водкой можно глушить тревожность без ограничений. Игнорирование рекомендаций может привести мега-супер-биполярному расстройству, начальные симптомы которого уже становятся заметны. С уважением, Ваш Психнадзор.
Новые претенденты: «Buccella» и «Deluna».
Да и просто бутик доширака пора открывать (-:
Странно даже что до делали и в 24-м опять с подушками делают. Нескрепно как-то, по-буржуйски.
Удручающе. Пока это бюджетники-бедолаги, но как бы и остальных не коснулось.
Хуевой компании - хуевую прибыль
Наелись импортозамещения?
Мне кажется, пиздят. Просто чот мутят, чтоб нологи не плотить.
Ну потому что невозможно работать в минус на госконтрактах в условиях отсутствия конкуренции, кек.
как это не возможно? Россия - страна возможностей
МойОфис не должен приносить прибыль, это гос. инвестиция. Вам, либералам, не понять.
Расскажи это Маску и Безосу. SpaceX и Амазон никогда не будут прибыльными.
А сам Амазон знает, что они убыточные?
https://www.interfax.ru/business/944184
Важно, что «знает» Alex 😂
Обязательно, так же сказал диванный эксперд на VC
Это скрепные инвестиции с отрицательной прибылью
Это фсё эффект низкой базы, ряяяя.. На три, два, один...
Там прям в статье РБК написано:
"Спрос могли спровоцировать новая схема оплаты утильсбора и предстоящее подорожание машин"
На пике, перед Крымнаш, в России продавалось 3 миллиона легковых автомобилей в год. К 2020-2021 продажи сползли к 1.6-1.7 млн. В прошлом, 2023 году, был продан 1.06 млн.
Так что да, эффект низкой базы. А в лидерах продаж говно, которое раньше и за машины-то не считалось. Даже слесари старались взять что-то типа киа рио.
Не понял, чем эта JSS в итоге занимается? Производит подушки свои или нет? Переживаем за неё или за автоваз?
ключевым клиентом крупного производителя подушек безопасности — российской Joyson Safety System (JSS)
Оригинал статьи на Коммерсанте скрыт за регистрацией, так что мы уже никогда не узнаем деталей
Меня просто смущает «российский производитель», ежу понятно, что это дочка зарубежной компании (США)
Суть статьи: У них упала выручка, ну окей, можно понять они не могут работать из-за санкций
Интересно что компания вообще продолжила работать после дня X
Я бы предпочел, чтобы это было в тексте написано, а то сейчас как-то коряво всё везде.
Китайцы это, Ningbo Joyson Electronic Corporation
Переживаем за обоих, ибо местный производитель, хоть и дочка бывших партнёров, проиграл Китаю, но всем пох (опять).
"Рынок отечественных операционных систем для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос год к году на 57% до 11,3 млрд рублей"
Кстати, пишу этот камент с импортозамещённого отечественного компьютера, с полностью отечественной ОС с нескучными обоями.
«Новые облачные технологии» были убыточными, потом каааак заработали, подумали уже: ну, заживём! Ан нет, разовая акция, так они никому и не нужны.
И куда же дел Автоваз подушки, купленных аж на 3,6 млрд., если в производимых автомобилях их нет?
Зато вакансий на ХХру уйма. Наверное, кандидатам заливают, что компания растёт
В московский ЦУМ?
Ура! Как я соскучился по новостям где просто инфо об убытке какой то компании
Потому что надо ориентироваться на людей, а не на компании. А они думают, сейчас софта напилим и как госбюджет полуууучим и хорошо заработаем. А вот уйушки!