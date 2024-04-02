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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 апреля: доллар — 92,29 рубля (на 7 копеек меньше, чем 1 апреля), евро — 99,56 рубля (на 4 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:26 мск доллар — 92,37 рубля, евро — 99,7 рубля.

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Курсы на Forex на 07:52 мск: доллар — 92,41 рубля, евро — 99,22 рубля.

Кто и как адаптируется

Российское подразделение корейской Doshirak — ООО «Доширак рус» — может локализовать производство чипсов и снеков: соответствующие заявки на товарные знаки кириллицей и латиницей компания подала в Роспатент в феврале 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства. Речь идёт о брендах, которые до этого не были представлены в ассортименте компании — «Buccella/Бучелла» и «Deluna/Делуна».

Какие есть проблемы и трудности

По итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологии» (разработчик ПО «МойОфис») снизилась на 43,8% и составила 1,9 млрд рублей, пишет РБК. Чистый убыток 5,2 млрд рублей — вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее. Компания была убыточной несколько лет, но в 2022-м стала прибыльной, тогда же она увеличила выручку на 295%, до 3,3 млрд рублей.

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, в 2022-м временно закрывшие свои бутики в России, окончательно ушли из московского ГУМа. Договоры аренды на соответствующие магазины у российских «дочек» люксовых компаний (АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру») закончились 31 декабря 2023 года. Продлевать их компании не стали.

АвтоВАЗ, в сентябре 2023 года попавший под санкции США, в 2023-м оставался ключевым клиентом крупного производителя подушек безопасности — российской Joyson Safety System (JSS), пишет «Коммерсантъ». Она продала концерну подушек на 3,6 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022-м. При этом после введения санкций АвтоВАЗ вновь начал выпускать машины без подушек безопасности, а в феврале 2024-го заявил о переходе на «надежного альтернативного поставщика». По мнению опрошенных «Коммерсантом» аналитиков, если JSS прекратила поставки АвтоВАЗу и не нашла ему замену, заводу будет сложно продолжить работу.

Контекст

Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024 года выросли в два раза по сравнению с январём—мартом 2023-го, подсчитал РБК. Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчётам издания на основе информации «Автостата» и с учётом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тысяч легковых машин.

Рынок отечественных операционных систем для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос год к году на 57% до 11,3 млрд рублей. Такую оценку приводит консалтинговая компания Strategy Partners.

Новости предыдущего дня, 1 апреля — здесь.