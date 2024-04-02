«Тинькофф» предупредил о схеме мошенничества, где преступники сразу признаются, что обманули человека Статьи редакции
После этого звонят якобы сотрудники органов и помогают «спасти» деньги, переведя их на другой счёт.
- Мошенники используют «гибридный» сценарий, который совмещает несколько вариантов обмана клиентов банка, сообщил «Тинькофф». На схему попался клиент банка, который потерял 1,5 млн рублей, ему их возместили.
- Сначала «жертве» звонят якобы сотрудники сотового оператора и говорят, что у него заканчивается договор на услуги связи. Для его продления нужно назвать код из SMS. Как только он продиктован, мошенники открыто заявляют, что обманули человека.
- На самом деле операторы не будут звонить для продления договора на услуги связи — они бессрочные. Тем более у клиента не будут требовать код из SMS, говорят в «Тинькофф».
- Затем с другого номера звонят те, кто представляются сотрудниками финмониторинга, Госуслуг и полиции. Они рассказывают, что пытаются помочь — спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. Вместо этого они обманом вынуждают снять деньги и положить на счёт мошенников через банкомат.
- Мошенники в том числе под разными предлогами просят установить программу удалённого доступа, которая позволяет видеть всё, что происходит на экране смартфона. Так они могут видеть, сколько денег есть на счету — эта информация помогает «втереться в доверие», так как ей, по мнению «жертвы», могут обладать только «люди с высоким уровнем доступа».
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Это каким нужно быть мамонтом, чтобы сперва код из смс сказать, затем повестись второй раз, а потом ещё и программу установить на свой смарт...
Сорян, из ЦБ звонят, ща вернусь.
Тут некоторые питарды вставляют в вагину, а ты говоришь такое
Ну если есть вагина, петарда и немного свободного времени - почему бы и нет)
То же самое и если у тебя есть лишние миллионы и желание пообщаться с мошенниками)
Они и так могут что угодно нахреначить, не отвлекая абонентов.представляются сотрудниками финмониторинга, Госуслуг и полиции
И это всё один человек! Дефицит кадров проник и в эту сферу (-:
Операторы как раз звонят часто, предлагают "более выгодный" тариф, который на самом деле не слишком выгодный. Банки тоже звонят периодически, карты, кредиты предлагают.
Я шлю в пень сразу и говорю что если будете звонить я в полицию иду. Ща только на запись поставлю разговор. Сразу начинают мяться, я прошу исключить номер из базы официально информируя в разговоре что отзываю согласие на обработку данных и убираю официально этим разговором все галочки. Вешаются и больше не звонят.
А после финмониторинга, госуслуг, и полиции, которые в конце разговора признаются, что тоже не*&ли человека, следующими звонят с ФСБ))
Как кульминация - звонит лично Путин? Говорит, щас всё верну, только дайте 300 рублей, а то минуты на телефоне кончаются)
😂😂
Вот это смешно
Базы сливаются, копеечные штрафы платятся
Новые разводки каждый день. Жертвы крутятся, лавэ мутится!
А как в ЕС и США обстоят дела? Как борются с таким?
Плохим сервисом)))
Это так нерасширение спектра услуг через приложения называется?) да, время не экономит, но у пенсионеров его и так дох@я - дойти до отделения (и именно они и становятся жертвами мошенников), но зато условным «нам» не надо жопу отрывать от стула
больше похоже на рекламу услуги
Тинькофф продолжает накручивать рейтинг. Удивительно, что банк, который скрытно собирает биометрию и хз кому ее продает, рассказывает про новые схемы мошенничества. Про то, что в приложении Тинькофф банка при переводе по сбп выдаются все банки, которые привязаны к номеру, вообще молчу.
Здравствуйте.
Мы обработаем биометрию и передадим ее в Единую биометрическую систему только после того, как вы дадите согласие.
При переводе через СПБ отображаем все доступные банки, к которым привязан номер.
Если о вас пишут правду, то это не нужно воспринимать как приглашение к диалогу, тем более, что ваши ответы ничего кроме рвотных позывов не вызывают. Теоретически ситуация с отображаемыми в приложении играет на руку мошенникам, они, обладая этой информацией уже могут разрабатывать индивидуальный сценарий. И я предполагаю, что так и происходит, благодаря вашим усилиям.
Попробовал в альфе вбить номер подруги, высветилось 3 банка и у нее там реально карты. Тч вряд ли только у тинькофф такое. Хз, в целом особо критичного не вижу, банально если мошенник хочет методами соц инженерии вызвать доверие что знает где у тебя деньги лежат, может назвать самый крупный банк сбер, и будет прав в большинстве звонков жертвам. Да и как бы кто не боялся передачи биометрии в ЕБС, пока все-таки основные атаки именно методами соц инженерии, втираются в доверие/угрожают, узнав порой даже минимум данных о человеке (сужу по кейсам в разных сми про жертв таких телефонистов).
Так это следующий виток развития мошенничества, дырявый Тинькофф не может гарантировать, что образцы видео и голоса не переданы кому-то ещё кроме ебс, учитывая метод получения согласия на передачу и обработку.
Евгения, благодарю за информацию!!!
Чет мне показалось что "Тинькофф банк" рассказал про новую схему мошенничества, что бы подсветить то что они возместили деньги. Ничего не скажешь, сделано тонко
Ой, мне тоже звонили. Смутило то, что договор "заканчивается". Сказала, что зайду в салон связи и положила трубку.
Лохи, которые до сих пор верят, что они нужны какому-то дяде Стёпе в погонах. Надо же было государству настолько мозги людям промыть...
Очень рад за мужика, Что ему все-таки вернули деньги , и он получил опыт, по сути ничего не потеряв
Каков будет следующий уровень? Скоро будут использовать ИИ для разработки новых сценариев обмана?
не разговаривайте с незнакомцами
Вот понимаю можно заставить человека все деньги со счетов и карточек снять. Это понятно.
Но вот когда у человека на руках наличные. Которые не один хакер и мошенник украсть не сможет. Вот не у одного мамонта такой вопрос не возникает, на кой буй их через терминал на какой то счет закидывать.