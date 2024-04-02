Деньги
Маша Цепелева

Доминика с Антигуа и Барбудой подняли цену на «золотые паспорта» в два раза — до $200 тысяч Статьи редакции

За 2023 год гражданство стран Карибского бассейна в обмен на инвестиции оформили 88 тысяч человек, среди которых «много русских».

  • Доминика, Гренада, а также Антигуа и Барбуда договорились выдавать паспорта за инвестиции не менее $200 тысяч. Новые правила начнут действовать 30 июня 2024 года, пишет Bloomberg. Взнос за паспорт Доминики и Антигуа и Барбуды пока составляет $100 тысяч, Гренады — $150 тысяч.
  • Сент-Люсия, где паспорта выдают за $100 тысяч, не подписала соглашение. В Сент-Китсе и Невисе действует программа с минимальной суммой инвестиций $250 тысяч.
  • Новое соглашение также запрещает продажу паспортов со скидкой — когда разрешалось выдавать документы за небольшую часть инвестиций с обещанием будущих платежей. Страны также согласились обмениваться информацией, проходить независимый финансовый аудит и «повышать прозрачность» операций.
  • Программы гражданства за инвестиции принесли более $579 млн за прошлый год странам Карибского бассейна, это больше половины доходов некоторых островных государств региона, пишет издание.
  • «Золотые паспорта» дают безвизовый доступ в Евросоюз, Великобританию и другие страны. Согласно отчёту ЕС, в 2023 году пять стран Карибского бассейна предоставили гражданство за инвестиции как минимум 88 тысячам человек, среди которых «много китайцев, русских и нигерийцев». ЕС обеспокоен, что «золотые паспорта» используют для обхода иммиграционного контроля и отмывания денег.

#новости

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24 комментария
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 Дарья Максимова

Теперь ещё целый месяц работать :(

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Андрей Вечерний

Придется внеочередное расследование писать :(

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ЯжПрограммист

хорошая у вас работа

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Griby Lenina

Я достаю из широких штанин
Не водку, матрешек и бублики.
Смотрите, завидуйте! Я гражданин
Доминиканской республики!

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noname

"Доминика" и "Доминиканская республика" - это две разные страны. Не прогуливай, иди на уроки.

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ЯжПрограммист
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Вадим Д.

Ну вот, скидок на паспорт нет, безобразие!

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Qnoc

Ну так это просто постоянные скидки убрали. В ВК на страничке "купоны скидки акции дёшево 2024" иногда промокоды постят, надо просто не лениться и мониторить

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Ефим Т.
За 2023 год гражданство стран Карибского бассейна в обмен на инвестиции оформили 88 тысяч человек, среди которых «много русских».-ну кто бы сомневался, уверен все дело в том что МРОТ повысили, вот и хлынули все на острова
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Иван Иванов

поменяли принцип подсчета количества бедных и нищих, куча людей переехала в средний класс и теперь может себе позволить второе гражданство в кредит

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Центр принятия решений
ЕС обеспокоен, что «золотые паспорта» используют для обхода иммиграционного контроля и отмывания денег.

Да ну нет, вы что. Люди с деньгами = порядочные люди. Они такого себе не позволят

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Алексей Никитенко

Как всегда чашь. Откуда там много русских, если для русских программы эти закрыты?

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noname

Вообще, не совсем закрыты, на самом деле.

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noname

@Маша Цепелева какой ещё Доминиканской республики? Страны Карибского бассейна, продающие гражданство за инвестиции - это ДОМИНИКА, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент Люсия и Сент-Китс и Невис. Доминиканская республика не продаёт гражданство.

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Маша Цепелева
Автор

что-то я того, всё поправим, спасибо

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Влад Шушкевич

Спрос только растет.

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Виталий Подольский

Хороший способ заработка в текущих реалиях!

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flash

много русских это сколько? 🤔

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Руслан Кузин

Как это работает? Купил золотой паспорт где-то в Доминикане, а безвизово можно ездить по ЕС? Скидку на сигары и ром, я бы понял...

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Дед Мазай и деграданты

Тебе не понять. Сиди в своем Мухосранске )))

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Игорь Крутик

Как как, инвестируешь в страну много денег и получаешь золотой паспорт (гражданство)и живешь себе спокойно без постоянного подтверждения внж и у тебя все те же права и свободы, что и того кто родился в этой стране и является гражданином

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Дед Мазай и деграданты

Все в Сент Люсию!!! Гренада с Антигуа пусть сосут.

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Daniil Ratnik

Хотят инвестиций в свои страны.. ну что же наверное хороший шаг чтобы их увеличить.. взамен выдавая золотой паспорт. За прошлый год 88 тысяч получили гражданство стран Карибского бассейна в обмен на инвестиции, причём среди получивших много русских. А ведь вкладывать инвестиции можно было бы в нашу страну, да и наша экономика развернута немного в другую сторону теперь.

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Станислав

Вот там два варианта есть. И по каждому вопрос возникал.

1 Купить недвижимость. Ладно куплю. Вопрос могу я ее потом своему другу продать. Пойдет ли ему такая сделка в зачет?

2 открыть предприятие. Так можно всегда предприятие с фиктивным капиталом открыть. Какой то стартап. Мол моя идея миллиард стоит.

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21 комментарий
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