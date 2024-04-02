Доминика с Антигуа и Барбудой подняли цену на «золотые паспорта» в два раза — до $200 тысяч Статьи редакции
За 2023 год гражданство стран Карибского бассейна в обмен на инвестиции оформили 88 тысяч человек, среди которых «много русских».
- Доминика, Гренада, а также Антигуа и Барбуда договорились выдавать паспорта за инвестиции не менее $200 тысяч. Новые правила начнут действовать 30 июня 2024 года, пишет Bloomberg. Взнос за паспорт Доминики и Антигуа и Барбуды пока составляет $100 тысяч, Гренады — $150 тысяч.
- Сент-Люсия, где паспорта выдают за $100 тысяч, не подписала соглашение. В Сент-Китсе и Невисе действует программа с минимальной суммой инвестиций $250 тысяч.
- Новое соглашение также запрещает продажу паспортов со скидкой — когда разрешалось выдавать документы за небольшую часть инвестиций с обещанием будущих платежей. Страны также согласились обмениваться информацией, проходить независимый финансовый аудит и «повышать прозрачность» операций.
- Программы гражданства за инвестиции принесли более $579 млн за прошлый год странам Карибского бассейна, это больше половины доходов некоторых островных государств региона, пишет издание.
- «Золотые паспорта» дают безвизовый доступ в Евросоюз, Великобританию и другие страны. Согласно отчёту ЕС, в 2023 году пять стран Карибского бассейна предоставили гражданство за инвестиции как минимум 88 тысячам человек, среди которых «много китайцев, русских и нигерийцев». ЕС обеспокоен, что «золотые паспорта» используют для обхода иммиграционного контроля и отмывания денег.
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Теперь ещё целый месяц работать :(
Придется внеочередное расследование писать :(
хорошая у вас работа
Я достаю из широких штанин
Не водку, матрешек и бублики.
Смотрите, завидуйте! Я гражданин
Доминиканской республики!
"Доминика" и "Доминиканская республика" - это две разные страны. Не прогуливай, иди на уроки.
Ну вот, скидок на паспорт нет, безобразие!
Ну так это просто постоянные скидки убрали. В ВК на страничке "купоны скидки акции дёшево 2024" иногда промокоды постят, надо просто не лениться и мониторить
поменяли принцип подсчета количества бедных и нищих, куча людей переехала в средний класс и теперь может себе позволить второе гражданство в кредит
Да ну нет, вы что. Люди с деньгами = порядочные люди. Они такого себе не позволят
Как всегда чашь. Откуда там много русских, если для русских программы эти закрыты?
Вообще, не совсем закрыты, на самом деле.
@Маша Цепелева какой ещё Доминиканской республики? Страны Карибского бассейна, продающие гражданство за инвестиции - это ДОМИНИКА, Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент Люсия и Сент-Китс и Невис. Доминиканская республика не продаёт гражданство.
что-то я того, всё поправим, спасибо
Спрос только растет.
Хороший способ заработка в текущих реалиях!
много русских это сколько? 🤔
Как это работает? Купил золотой паспорт где-то в Доминикане, а безвизово можно ездить по ЕС? Скидку на сигары и ром, я бы понял...
Тебе не понять. Сиди в своем Мухосранске )))
Как как, инвестируешь в страну много денег и получаешь золотой паспорт (гражданство)и живешь себе спокойно без постоянного подтверждения внж и у тебя все те же права и свободы, что и того кто родился в этой стране и является гражданином
Все в Сент Люсию!!! Гренада с Антигуа пусть сосут.
Хотят инвестиций в свои страны.. ну что же наверное хороший шаг чтобы их увеличить.. взамен выдавая золотой паспорт. За прошлый год 88 тысяч получили гражданство стран Карибского бассейна в обмен на инвестиции, причём среди получивших много русских. А ведь вкладывать инвестиции можно было бы в нашу страну, да и наша экономика развернута немного в другую сторону теперь.
Вот там два варианта есть. И по каждому вопрос возникал.
1 Купить недвижимость. Ладно куплю. Вопрос могу я ее потом своему другу продать. Пойдет ли ему такая сделка в зачет?
2 открыть предприятие. Так можно всегда предприятие с фиктивным капиталом открыть. Какой то стартап. Мол моя идея миллиард стоит.