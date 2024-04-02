Список 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes возглавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов Статьи редакции
В двадцатке также числятся основатели Playrix*.
- Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли 125 российских миллиардеров. В 2023 году их было 110.
- Российское издание выделило 20 самых богатых бизнесменов из России. Первое место занял бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов — по данным СМИ, он участвовал в переговорах о выкупе российского бизнеса «Яндекса». За год его состояние выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд. В глобальном рейтинге он на 59 строке.
- На второй строчке расположился председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, увеличив состояние до $27,4 млрд. Третью занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,6 млрд), а четвёртую — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
- Пятое место у президента «Интерроса» (владеет «Росбанком» и 35% TCS Group) Владимира Потанина с состоянием в $23,7 млрд. Основатель Telegram Павел Дуров занял восьмое место: его состояние оценили в $15,5 млрд (+$4 млрд). В глобальном рейтинге он на 122 строке и представляет не Россию, а ОАЭ.
- 18 и 19 место заняли основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix* Дмитрий и Игорь Бухманы, в обоих случаях увеличив состояние с $7 млрд до $9 млрд. В международном списке они представляют Израиль.
- Лидер 2023 года — основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — опустился на седьмую строку ($21,1 млрд). Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, который в прошлом году впервые попал в глобальный рейтинг, сократил состояние с $2,1 млрд до $1,5 млрд. Он на 2046 строке.
*Бухманам принадлежит доля в «Комитете», который управляет проектами vc.ru и DTF.
1.2K показов
1.9K открытий
1 репост
В России стало больше миллиардеров, это, видимо, потому что Россия и народ становятся богаче и счастливее!
Вот и раскрыт секрет подорожания яиц - всё из-за благосостояния народа.
А миллиардеры это какое-то чисто российское изобретение? В остальном мире проживают нищуки у которых даже миллиардеров нет?
Нам для счастья надо не чтобы мы жили богаче и лучше, а чтобы в других странах все жили хуже и беднее.
Миллиардеры это не потому что мы стали богаче. Но это потому что мы стали счастливее. Это символ того, что мы можем. И даже можем повторить.
Т.е. ввели санкции чтобы ударить по Путину и режиму, а в результате богатые ещё богаче, бедных подкупают социальными подачками, а те кто относился к среднему классу несёт весь удар на себе, да и ещё безумная риторика пропаганды стала реальностью, и все больше людей хоть и не становятся но смотрят в сторону Zетников. Парад лицемерия и безумия
Жизнь несправедлива. А в школе этому не учили 😁
С другой стороны когда жизнь становится справедлива, люди начинают бороться за права детей-трансгендеров и право пластиковых бутылок на самоопределение (страдать дурью от безделия). Так что непонятно еще что лучше.
Так всегда было и будет.
Богатых оберегают из-за их денег, бедных - из-за их количества, а средний класс ебашат с обеих сторон за благие цели.
Нет, один жонглёр гранатами уже давно раскрыл секрет:
"Как только у них что-то отбирают там, им дают жирный кусок здесь".
Яндекс и Тинькофф не дадут соврать.
ничего нового богатые богатеют бедные беднеют)
Чтобы сделать одного миллиардера каждому работающему россиянину нужно скинуться всегд по 20 долларов. Если каждый месяц скидываться, то за год как раз можно +10 или +12 новых миллиардеров сделать.
Лично мне для чести Родины не жалко. Зато какой символ нерушимости!
Приятно читать,как тупые скакуасы и местная либерасня бесятся…😉
Не миллиардер = либераст. Завидуют, вот и бесятся.
Вагит Юсуфович Алекперов (род. 1 сентября 1950, Баку) — российский предприниматель, управленец и коллекционер.
Доктор экономических наук (1998). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В разные годы занимал различные должности, в том числе:
- генерального директора производственного объединения «Когалымнефтегаз»;
- заместителя и первого заместителя министра нефтегазовой промышленности СССР;
- президента нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть»;
- президента и совладельца одной из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл».
До августа 2022 года владел 36,8 % акций футбольного клуба «Спартак»
Ну что же, поздравляю их, но не от всего сердца
Хотя очевидно, что больше всего активов у приближенных путина (сечины, ковальчуки и прочие гангрены) и него самого (ему-то вообще все принадлежит, при желании раскулачат любого).
Да не может быть такого! Они же всего 30 лет у власти. Думаю им надо дать еще один шанс чтобы доказать, что их намерения неправильно поняли, и наше общее счастье впереди.
Ежегодный рейтинг = ежегодный повод поныться в комментах
Идеальная новость = форбс не смог найти человека с деньгами в стране Х
Сделайте список самых бедных людей России , вы не сможете поставить одного человека на первое место.
"Россия, несмотря на беспрецедентное давление, сегодня пятая экономика мира и крупнейшая в Европе, - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале. - Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность".
Нужно, чтобы все бизнесы перешли к ним. Государство-корпорация по Фурсову.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! Да здрвствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!
Пусть новость в топе будет - народ должен знать своих героев.
Интересно, а есть рейтинг самых беднейших людей? Кто самый бедный на всем свете?
Бухманы красавцы, единственные приличные люди из списка
Таки шо, поэтому?
Вагит красавчик! Респект!
Ммм, горжусь
страна проживает не самые лучшие времена , но ряды миллиардеров не редеют