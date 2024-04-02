Деньги
Полина Лааксо

Список 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes возглавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов Статьи редакции

В двадцатке также числятся основатели Playrix*.

  • Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли 125 российских миллиардеров. В 2023 году их было 110.
  • Российское издание выделило 20 самых богатых бизнесменов из России. Первое место занял бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов — по данным СМИ, он участвовал в переговорах о выкупе российского бизнеса «Яндекса». За год его состояние выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд. В глобальном рейтинге он на 59 строке.
  • На второй строчке расположился председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, увеличив состояние до $27,4 млрд. Третью занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,6 млрд), а четвёртую — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.
  • Пятое место у президента «Интерроса» (владеет «Росбанком» и 35% TCS Group) Владимира Потанина с состоянием в $23,7 млрд. Основатель Telegram Павел Дуров занял восьмое место: его состояние оценили в $15,5 млрд (+$4 млрд). В глобальном рейтинге он на 122 строке и представляет не Россию, а ОАЭ.
  • 18 и 19 место заняли основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix* Дмитрий и Игорь Бухманы, в обоих случаях увеличив состояние с $7 млрд до $9 млрд. В международном списке они представляют Израиль.
  • Лидер 2023 года — основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — опустился на седьмую строку ($21,1 млрд). Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, который в прошлом году впервые попал в глобальный рейтинг, сократил состояние с $2,1 млрд до $1,5 млрд. Он на 2046 строке.
Вагит Алекперов. Источник фото: ТАСС

*Бухманам принадлежит доля в «Комитете», который управляет проектами vc.ru и DTF.

#новости

1.2K показов
1.9K открытий
1 репост
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

В России стало больше миллиардеров, это, видимо, потому что Россия и народ становятся богаче и счастливее!

Ответить
Развернуть ветку
Sith Bender

Вот и раскрыт секрет подорожания яиц - всё из-за благосостояния народа.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Forgotten Games

А миллиардеры это какое-то чисто российское изобретение? В остальном мире проживают нищуки у которых даже миллиардеров нет?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vladislav Vil

Нам для счастья надо не чтобы мы жили богаче и лучше, а чтобы в других странах все жили хуже и беднее.

Миллиардеры это не потому что мы стали богаче. Но это потому что мы стали счастливее. Это символ того, что мы можем. И даже можем повторить.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Sergey Folps

Т.е. ввели санкции чтобы ударить по Путину и режиму, а в результате богатые ещё богаче, бедных подкупают социальными подачками, а те кто относился к среднему классу несёт весь удар на себе, да и ещё безумная риторика пропаганды стала реальностью, и все больше людей хоть и не становятся но смотрят в сторону Zетников. Парад лицемерия и безумия

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Жизнь несправедлива. А в школе этому не учили 😁

С другой стороны когда жизнь становится справедлива, люди начинают бороться за права детей-трансгендеров и право пластиковых бутылок на самоопределение (страдать дурью от безделия). Так что непонятно еще что лучше.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Jewel Runner

Так всегда было и будет.

Богатых оберегают из-за их денег, бедных - из-за их количества, а средний класс ебашат с обеих сторон за благие цели.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Нет, один жонглёр гранатами уже давно раскрыл секрет:
"Как только у них что-то отбирают там, им дают жирный кусок здесь".

Яндекс и Тинькофф не дадут соврать.

Ответить
Развернуть ветку
flash

ничего нового богатые богатеют бедные беднеют)

Ответить
Развернуть ветку
Pustyakoff
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли 125 российских миллиардеров. В 2023 году их было 110.-15 за год неплохо)Вот только непонятно, вроде как экономика сейчас не в лучшем состоянии, вон ФАС за яйца борется
Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Чтобы сделать одного миллиардера каждому работающему россиянину нужно скинуться всегд по 20 долларов. Если каждый месяц скидываться, то за год как раз можно +10 или +12 новых миллиардеров сделать.

Лично мне для чести Родины не жалко. Зато какой символ нерушимости!

Ответить
Развернуть ветку
Enil Enilchik

Приятно читать,как тупые скакуасы и местная либерасня бесятся…😉

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Не миллиардер = либераст. Завидуют, вот и бесятся.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Лига Мира

Вагит Юсуфович Алекперов (род. 1 сентября 1950, Баку) — российский предприниматель, управленец и коллекционер.
Доктор экономических наук (1998). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В разные годы занимал различные должности, в том числе:
- генерального директора производственного объединения «Когалымнефтегаз»;
- заместителя и первого заместителя министра нефтегазовой промышленности СССР;
- президента нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть»;
- президента и совладельца одной из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл».
До августа 2022 года владел 36,8 % акций футбольного клуба «Спартак»

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Ну что же, поздравляю их, но не от всего сердца

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lowen

Хотя очевидно, что больше всего активов у приближенных путина (сечины, ковальчуки и прочие гангрены) и него самого (ему-то вообще все принадлежит, при желании раскулачат любого).

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Да не может быть такого! Они же всего 30 лет у власти. Думаю им надо дать еще один шанс чтобы доказать, что их намерения неправильно поняли, и наше общее счастье впереди.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alex Moren

Ежегодный рейтинг = ежегодный повод поныться в комментах

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Идеальная новость = форбс не смог найти человека с деньгами в стране Х

Ответить
Развернуть ветку
Arthur Kislov

Сделайте список самых бедных людей России , вы не сможете поставить одного человека на первое место.

Ответить
Развернуть ветку
Саша Серый

"Россия, несмотря на беспрецедентное давление, сегодня пятая экономика мира и крупнейшая в Европе, - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале. - Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность".
Нужно, чтобы все бизнесы перешли к ним. Государство-корпорация по Фурсову.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство! Да здрвствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!

Ответить
Развернуть ветку
Саша Серый

Пусть новость в топе будет - народ должен знать своих героев.

Ответить
Развернуть ветку
Чех в чешках

Интересно, а есть рейтинг самых беднейших людей? Кто самый бедный на всем свете?

Ответить
Развернуть ветку
Ri Kha

Бухманы красавцы, единственные приличные люди из списка

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Таки шо, поэтому?

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Вагит красавчик! Респект!

Ответить
Развернуть ветку
vobla

Ммм, горжусь

Ответить
Развернуть ветку
Денис Буйлов
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда вошли 125 российских миллиардеров. В 2023 году их было 110.

страна проживает не самые лучшие времена , но ряды миллиардеров не редеют

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
49 комментариев
Раскрывать всегда