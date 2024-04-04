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Модуль Delta Sprut, включённый в реестр. Фото: Delta Computers

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 апреля: доллар — 92,38 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 апреля), евро — 99,42 рубля (на 1 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 92,33 рубля, евро — 99,98 рубля.

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Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 100,01 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство согласовало постановление о создании органа по «принудительному лицензированию» — им станет подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пишет РБК. У неё будет право выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Это будет происходить в «исключительных случаях» по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, и при соблюдении всех «формальностей» — получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

Минпромторг включил в реестр отечественной радиоэлектроники первый сервер для работы ИИ с возможностью подключения нескольких видеокарт. Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс», который позволяет подключить до 16 графических процессоров. Такое устройство может выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением нейросетей, распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведёт переговоры с рядом российских компаний о продаже им своей штаб-квартиры в Химках, узнали «Ведомости». По словам источников, изначально компания нашла 12 претендентов, сейчас количество сократилось до двух: «Газпромбанка» и S8 Capital.

Какие есть проблемы и трудности

Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м. При этом выручка компании выросла почти на 10% год к году — с 7,5 млрд до 8,2 млрд рублей.

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.

Контекст

Forbes рассказывает, как устроен бизнес группы «Авилон», владеющей одноимённым дилером, и как его бывший президент стал владеть бывшими заводами ушедших из страны Volkswagen и Hyundai.

Новости предыдущего дня, 3 апреля — здесь.