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Евгения Евсеева

День 771: в реестр радиоэлектроники включили первый «ИИ-сервер», для «принудительного лицензирования» создадут комиссию Статьи редакции

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Модуль Delta Sprut, включённый в реестр. Фото: Delta Computers

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 апреля: доллар — 92,38 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 апреля), евро — 99,42 рубля (на 1 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 92,33 рубля, евро — 99,98 рубля.

Курсы на Forex на 07:50 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 100,01 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство согласовало постановление о создании органа по «принудительному лицензированию» — им станет подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пишет РБК. У неё будет право выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Это будет происходить в «исключительных случаях» по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, и при соблюдении всех «формальностей» — получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.

Минпромторг включил в реестр отечественной радиоэлектроники первый сервер для работы ИИ с возможностью подключения нескольких видеокарт. Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс», который позволяет подключить до 16 графических процессоров. Такое устройство может выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением нейросетей, распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведёт переговоры с рядом российских компаний о продаже им своей штаб-квартиры в Химках, узнали «Ведомости». По словам источников, изначально компания нашла 12 претендентов, сейчас количество сократилось до двух: «Газпромбанка» и S8 Capital.

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Какие есть проблемы и трудности

Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м. При этом выручка компании выросла почти на 10% год к году — с 7,5 млрд до 8,2 млрд рублей.

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.

Контекст

Forbes рассказывает, как устроен бизнес группы «Авилон», владеющей одноимённым дилером, и как его бывший президент стал владеть бывшими заводами ушедших из страны Volkswagen и Hyundai.

Новости предыдущего дня, 3 апреля — здесь.

#новости

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31 комментарий
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 Вадим Д.

Орган принудительного лицензирования... Как звучит!
Воруй масштабно 👍🏻

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Олег Моргунов

Все для людей)

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Вадим Д.

Забота о россиянах, точно!
Правда, от этой заботы россиян будет всё меньше становиться, но оно для руководства и к лучшему.

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Виктор Албанец

Это не воровство

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Вадим Д.

Ну конечно, ведь правительство не будет так поступать. Потому и назвали принудительным лицензированием (-:

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Griby Lenina
в реестр радиоэлектроники включили первый «ИИ-сервер»

Его зовут Вадим Д. :)

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Вадим Д.

Быть того не может (-:
Вадим Д. — это не жалкий ИИ-сервер. А вот назвать линейку серваков или завод... Да чего там — страну! В честь, так сказать, ну ладно, пущай.

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Alex Ba

Вадим Д. Это упырёк какой-то, довольно странный тип

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A V

День 771!!! А они говорят что даже не начинали

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Виктор Албанец

Кто они, журналисты?

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Peter Dmitrienko

Президенты РФ

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Alena Ducatt

Стыдно 🙈

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Иван Помидоров

Им нет, а я вот уже скоро испанцем стану.

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Водяной

Кстати часто слышу про Испанию, почему именно она ?

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Ivan Petrov

И это локализуем. Имя тому Русский Стыд!

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Иван Помидоров

Вроде слово кринж ещё аналогично испанскому стыду, но это не точно)

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Виктор Албанец

Почему, вы лицензии не продаёте?

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Фоксик

А почему должны?

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Александр Привалов
орган по «принудительному лицензированию»

Корпорация РосКейГен

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Иван Помидоров

РосГейКен

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Вадим Д.

Русклимат, конечно, красиво замахнулся.
Ищет новые возможности для своих шильдиков?

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Uuno Turhapuro

Кондиционеры Ericsson, барабаны Страдивари - все для правильных пацанов.

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Подментованный кот
Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м.

Да потому что шоколад отвратительный делают на пальмовом масле и лецитине.

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Фоксик

Берите альпен голд. Риттер спорт потом элитным покажется

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Альвар

Это все козни Британцев

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Вадим Д.

Это всё придумал Черчилль в 18-м году! (с)

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Премудрый пискарь

"Правительство согласовало постановление о создании органа по «принудительному воровству»"

"Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м."
Не съедобен стал...

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Вадим Д.

«Отечественные» ИИ-серверы подъехали, теперь заживём. Фиг с ним что китайский, да и видюхи тоже, но ведь «наш, отечественный»!

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Мая

С шильдиком главное!

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Слегка Придурковатый

«Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс»

Комиссар Каттани чот вспомнился. Аж сериальчик пересмотреть захотелось.

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Премудрый пискарь

Ага хороший...

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