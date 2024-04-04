День 771: в реестр радиоэлектроники включили первый «ИИ-сервер», для «принудительного лицензирования» создадут комиссию Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4 апреля: доллар — 92,38 рубля (на 14 копеек меньше, чем 3 апреля), евро — 99,42 рубля (на 1 копейку больше).
Кто и как адаптируется
Правительство согласовало постановление о создании органа по «принудительному лицензированию» — им станет подкомиссия по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пишет РБК. У неё будет право выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Это будет происходить в «исключительных случаях» по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%, и при соблюдении всех «формальностей» — получение отказа от обладателя патента или неполучение от него ответа в установленный срок.
Минпромторг включил в реестр отечественной радиоэлектроники первый сервер для работы ИИ с возможностью подключения нескольких видеокарт. Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс», который позволяет подключить до 16 графических процессоров. Такое устройство может выполнять «тяжелые» технические задачи, связанные, например, с обучением нейросетей, распознаванием и синтезом речи, работой цифровых ассистентов или распознаванием лиц в видеопотоке.
Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведёт переговоры с рядом российских компаний о продаже им своей штаб-квартиры в Химках, узнали «Ведомости». По словам источников, изначально компания нашла 12 претендентов, сейчас количество сократилось до двух: «Газпромбанка» и S8 Capital.
Какие есть проблемы и трудности
Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м. При этом выручка компании выросла почти на 10% год к году — с 7,5 млрд до 8,2 млрд рублей.
Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.
Контекст
Forbes рассказывает, как устроен бизнес группы «Авилон», владеющей одноимённым дилером, и как его бывший президент стал владеть бывшими заводами ушедших из страны Volkswagen и Hyundai.
Новости предыдущего дня, 3 апреля — здесь.
Орган принудительного лицензирования... Как звучит!
Воруй масштабно 👍🏻
Все для людей)
Забота о россиянах, точно!
Правда, от этой заботы россиян будет всё меньше становиться, но оно для руководства и к лучшему.
Это не воровство
Ну конечно, ведь правительство не будет так поступать. Потому и назвали принудительным лицензированием (-:
Его зовут Вадим Д. :)
Быть того не может (-:
Вадим Д. — это не жалкий ИИ-сервер. А вот назвать линейку серваков или завод... Да чего там — страну! В честь, так сказать, ну ладно, пущай.
Вадим Д. Это упырёк какой-то, довольно странный тип
День 771!!! А они говорят что даже не начинали
Кто они, журналисты?
Президенты РФ
Стыдно 🙈
Им нет, а я вот уже скоро испанцем стану.
Кстати часто слышу про Испанию, почему именно она ?
И это локализуем. Имя тому Русский Стыд!
Вроде слово кринж ещё аналогично испанскому стыду, но это не точно)
Почему, вы лицензии не продаёте?
А почему должны?
Корпорация РосКейГен
РосГейКен
Русклимат, конечно, красиво замахнулся.
Ищет новые возможности для своих шильдиков?
Кондиционеры Ericsson, барабаны Страдивари - все для правильных пацанов.
Да потому что шоколад отвратительный делают на пальмовом масле и лецитине.
Берите альпен голд. Риттер спорт потом элитным покажется
Это все козни Британцев
Это всё придумал Черчилль в 18-м году! (с)
"Правительство согласовало постановление о создании органа по «принудительному воровству»"
"Российское ООО «Риттер спорт шоколад», которое занимается импортом шоколада Ritter Sport, зафиксировало чистый убыток в 478 млн рублей в 2023 году против чистой прибыли в 1,1 млрд рублей в 2022-м."
Не съедобен стал...
«Отечественные» ИИ-серверы подъехали, теперь заживём. Фиг с ним что китайский, да и видюхи тоже, но ведь «наш, отечественный»!
С шильдиком главное!
«Это модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс»
Комиссар Каттани чот вспомнился. Аж сериальчик пересмотреть захотелось.
Ага хороший...