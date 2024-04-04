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Евгения Евсеева

В Казахстане разрешат иностранцам получать ИИН в посольствах страны за границей Статьи редакции

Пилотный проект продлится восемь месяцев.

  • МИД, МВД и Минцифры Казахстана подписали приказ о запуске пилотного проекта, который позволит иностранцам получать ИИН в 96 посольствах и консульствах страны за границей, пишет местный Forbes.
  • Срок действия пилотного проекта — c 13 апреля по 31 декабря 2024 года. В перечне посольств, участвующих в нём, есть и расположенные в России: в Астрахани, Омске, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге.
  • Для получения ИИН нужно лично обратиться в посольство Казахстана, предоставить загранпаспорт и его копию, а также заявление на выдачу ИИН. Срок оказания услуги — один день, он не включает в себя день обращения в дипучреждение.
  • До 2024 года получить документ можно было в Центре обслуживания населения Казахстана лично или через доверенное лицо, либо в посольстве страны в России. Последнюю возможность убрали законом от декабря 2023-го. Теперь она снова появилась.
  • ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты. С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя», на апрель 2024-го в описании указано, что получить его можно только очно.

#новости #казахстан

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51 комментарий
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 Иван

Так дойдем, что визы и мастеркарды из дружественных стран будут курьерами домой доставлять.

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Zloy Marketolog

Я так и получил, курьером домой) причем легально из банка, без посредников

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18 комментариев
thinkabout1t

а вдруг и такое будет, мы ж не можем утверждать ничего, поэтому ждем)))

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Либерал-смузихлеб 3.0

Тинькофф привез так в 2022 и ИНН сделал за меня

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Maxim Fox

"С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя»"
А что случилось?

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Иван

Так написали же - сбой

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Gruntofos

Сбой внешней политики РФ

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MrBrutalFreak

Биполярочка. То мы запретим иностранцам открывать банковские счета, то вот пожалуйста хоть из другой страны

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Юрий Б.

Нет биполярочки, разное разрешили и запретили

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1 комментарий
Бинарный Ёж

Счета невозможно запретить открывать или проконтролировать. А вот Visa/Mastercard уже могут гнуть свои условия.

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Виктория Проценко

Кто знает как получить визу и уехать в США через Казахстан и какие документы нужны для этого,какие ньюансы и тд.В России как я понимаю не выдают

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Невероятный Блондин

Зачем тебе США, когда есть Белгород, который на днях признали одним из лучших городов России.

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10 комментариев
Зафас Гамгия

Москвы нет в списке ?) это почему вдруг ?)

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Zloy Marketolog
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Alex

Почему нет, если есть. На сайте указана Москва. Мне кажется, основная ца удаленного ИИН и есть Россия.

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OZZ

Все чтобы платили налоги в Казахстане, молодцы !

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Павел Антипов

это он пока будет месяцев а если вдруг понравится всем такое? будут ли продолжать

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Запопу Кусь

Вот это правильно! Алга Казахстан! ☺️
А тем кто запрещает карточки тем шапалак! 🤭

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Vlad

Нужно им подсказать, чтобы ещё и карты там же выдавали

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Maxim Fox

Я думаю, что с ИНН можно будет оформить карту. Пригляделся к новости.

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Курт

Так значит, иностранцы смогут получать ИИН в посольствах Казахстана за границей. Пилотный проект продлится восемь месяцев, да? Я думаю, это может быть удобно для иностранцев, которые находятся за пределами Казахстана и нуждаются в этом номере. А сколько времени занимает процесс получения ИИН через посольство?

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Научный микроскоп

это супер карточну овофрмит ьеще проще будет и быстрее, одним днем в каспи

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48 комментариев
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