В Казахстане разрешат иностранцам получать ИИН в посольствах страны за границей Статьи редакции
Пилотный проект продлится восемь месяцев.
- МИД, МВД и Минцифры Казахстана подписали приказ о запуске пилотного проекта, который позволит иностранцам получать ИИН в 96 посольствах и консульствах страны за границей, пишет местный Forbes.
- Срок действия пилотного проекта — c 13 апреля по 31 декабря 2024 года. В перечне посольств, участвующих в нём, есть и расположенные в России: в Астрахани, Омске, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге.
- Для получения ИИН нужно лично обратиться в посольство Казахстана, предоставить загранпаспорт и его копию, а также заявление на выдачу ИИН. Срок оказания услуги — один день, он не включает в себя день обращения в дипучреждение.
- До 2024 года получить документ можно было в Центре обслуживания населения Казахстана лично или через доверенное лицо, либо в посольстве страны в России. Последнюю возможность убрали законом от декабря 2023-го. Теперь она снова появилась.
- ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты. С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя», на апрель 2024-го в описании указано, что получить его можно только очно.
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Так дойдем, что визы и мастеркарды из дружественных стран будут курьерами домой доставлять.
Я так и получил, курьером домой) причем легально из банка, без посредников
а вдруг и такое будет, мы ж не можем утверждать ничего, поэтому ждем)))
Тинькофф привез так в 2022 и ИНН сделал за меня
"С мая 2022 года выдачу ИИН иностранцам через сайт приостановили из-за «сбоя»"
А что случилось?
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Так написали же - сбой
Сбой внешней политики РФ
Биполярочка. То мы запретим иностранцам открывать банковские счета, то вот пожалуйста хоть из другой страны
Нет биполярочки, разное разрешили и запретили
Счета невозможно запретить открывать или проконтролировать. А вот Visa/Mastercard уже могут гнуть свои условия.
Кто знает как получить визу и уехать в США через Казахстан и какие документы нужны для этого,какие ньюансы и тд.В России как я понимаю не выдают
Зачем тебе США, когда есть Белгород, который на днях признали одним из лучших городов России.
Москвы нет в списке ?) это почему вдруг ?)
Почему нет, если есть. На сайте указана Москва. Мне кажется, основная ца удаленного ИИН и есть Россия.
Все чтобы платили налоги в Казахстане, молодцы !
это он пока будет месяцев а если вдруг понравится всем такое? будут ли продолжать
Вот это правильно! Алга Казахстан! ☺️
А тем кто запрещает карточки тем шапалак! 🤭
Нужно им подсказать, чтобы ещё и карты там же выдавали
Я думаю, что с ИНН можно будет оформить карту. Пригляделся к новости.
Так значит, иностранцы смогут получать ИИН в посольствах Казахстана за границей. Пилотный проект продлится восемь месяцев, да? Я думаю, это может быть удобно для иностранцев, которые находятся за пределами Казахстана и нуждаются в этом номере. А сколько времени занимает процесс получения ИИН через посольство?
это супер карточну овофрмит ьеще проще будет и быстрее, одним днем в каспи