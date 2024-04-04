Alphabet изучит возможность купить разработчика ПО Hubspot с капитализацией свыше $30 млрд — Reuters Статьи редакции
Речи о фактической сделке пока не идёт.
- «На днях» Alphabet встретилась с инвестиционными банкирами из Morgan Stanley, чтобы обсудить, какую сумму можно предложить Hubspot и какова вероятность, что регуляторы одобрят транзакцию. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
- Американская Hubspot работает с 2006 года и выпускает ПО для отделов рекламы, продаж и клиентского обслуживания. У неё есть CRM-система, решения для автоматизации, поисковой оптимизации, а также контент-менеджмента.
- Если Alphabet сможет закрыть сделку, покупка станет крупнейшей за всю её историю, пишет агентство. Но и оно, и Bloomberg отмечают: крупные технологические компании, в том числе Google, находятся под пристальным наблюдением антимонопольных служб, поэтому ситуация будет нетипичной.
- СМИ считают, что Alphabet может доказать регуляторам, что сделка не подорвёт, а, наоборот, усилит конкуренцию на рынке продуктов для маркетинга и продаж, так как позволит компании «бросить вызов» тем, кто доминирует на этом рынке, — это Salesforce, Oracle и Microsoft.
- Hubspot отказалась комментировать «слухи». Alphabet и Morgan Stanley не ответили на запрос Reuters к моменту публикации.
- В 2023 году выручка Hubspot составила $2,2 млрд, а чистый убыток — $176,3 млн. По словам Reuters, инвесторы видят перспективы роста бизнеса даже несмотря на убытки, так что с апреля 2023 года акции компании подорожали на 50% за год.
- На фоне новости Reuters бумаги Hubspot выросли на 11%, достигнув отметки в $693 за бумагу. На закрытии торгов они стоили по $657 при рыночной капитализации в $33,34 млрд.
- Акции Alphabet проседали на 2% и на закрытии стоили $151,94 за штуку. Это может быть связано с новостью FT о том, что Google якобы изучает возможность внедрить в поисковик платные ИИ-функции. Компания сказала, что пока ничем конкретным поделиться не может.
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Я против.
Возможно хотят купить также клиентскую базу. Иначе непонятно, зачем такое большое вложение, когда сейчас нужно в ИИ вкладывать.
Купить и уничтожить . Стандартная схема Алфавита.
Такая схема скорее у мелкомягких была, но, возможно, и Гугл научился
У них очень хороший рейтинг на глассдоре, на собесах постоянно об это твердят) что правильно
Если включат в один планов Google Docs было бы супер...