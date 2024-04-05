Деньги
Маша Цепелева

Intel отчиталась о нулевой выручке в России в 2023 году и убытке в 212,8 млн рублей Статьи редакции

Акционерами двух юрлиц компании остаются иностранные структуры Intel.

  • Российские юрлица Intel — «Интел А/О» и «Интел Текнолоджис» — по итогам 2023 года показали нулевую выручку, пишет РБК со ссылкой на их отчётности. Убыток компаний по сравнению с 2022 годом снизился, у «Интел А/О» — на 92,1%, до 192 млн рублей, у «Интел Текнолоджис» — на 96,7%, до 20,8 млн рублей.
  • Общая выручка Intel Corporation за 2023 год уменьшилась на 14% год к году, до $54,2 млрд, а чистая прибыль упала почти в пять раз, до $1,7 млрд.
  • В 2023 году у обоих российских юрлиц Intel значился только один сотрудник — гендиректор Алина Клушина. В 2022 году среднесписочная численность «Интел А/О» была 741 человек, у «Интел Текнолоджис» — 47 человек.
  • Intel работала на российском рынке с 1991 года. В 2000-м в Нижнем Новгороде открылся центр исследований и разработок компании, в 2020 году там же — офис R&D-центра Intel. Он занимался развитием проектов в области ПО, искусственного интеллекта, машинного зрения, 5G и интернета вещей. По данным ТАСС, Intel продала нижегородский офис в январе 2024 года.
  • «Интел А/О» занималась обработкой информации, разработкой и тестированием программных продуктов, предоставляла помещения в аренду. «Интел Текнолоджис» занималась маркетингом, техподдержкой и консультированием клиентов Intel. В 2021 году выручка компаний составляла 5,7 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно.
  • Весной 2022 года Intel приостановила работу в России. В январе 2023 года года компания вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на сайте. В компании объяснили это гарантийными обязательствами.
Здание бывшего офиса Intel в Нижнем Новгороде

#новости #intel

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Как там байкалы поживают? Велика ли выручка у передовых процов?

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умный человек

Процы сами вышли на работу и получают выручку

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Вадим Д.

В качестве подставок под кружки?

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Чих Пых

А все на наши процы пересели, выкуси, интел. Байкал победил. Мы победили

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xsignes

Дедушки-победушки, наконец-то уже

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Запопу Кусь

На самом деле Россия легко может создать свои собственные процессоры, не хуже интеловских. Плюс у нас Китай под боком, а у них и не такое есть. 💁

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Dimitri

Да вообще мелочь создать аналоги Интел и TSMC. Даже Китай не может пока это сделать, а вот РФ может легко. Просто пока не хочет. Мы пока нечего не начинали видимо.

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Михаил Анюков

Ну прям нулевая выручка?

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nelpy

Я в этом году решил попробовать АМД на десктопе, не ожидал что это настолько сильно ударит по компании.

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Дмитрий Юрик
В январе 2023 года года компания вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на сайте. В компании объяснили это гарантийными обязательствами.- ой да отмазки все это 🤣🤣🤣
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Мария Ладзе

звучит как проплаченность.

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Премудрый пискарь

"Intel работала на российском рынке с 1991 года."
А теперь...э-эх-х...

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Olga Barinova

Прям совсем нулевая? Ведь занимались обработкой информации, разработкой и тестированием программных продуктов, предоставляли помещения в аренду, а другие занимались маркетингом, техподдержкой и консультированием. Так что странно как-то.

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GRK

«Весной 2022 года Intel приостановила работу в России. В январе 2023 года года компания вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на сайте. В компании объяснили это гарантийными обязательствами.»
Стоит уточнить, как вернула так и ограничила снова. Ни сайт ни приложение обновления драйверов не работает без нормального VPN.

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