Выручка Wildberries от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросла за 2023 год на 76% — РБК Статьи редакции
С 8,4 млрд рублей в 2022 году до 14,9 млрд рублей.
- Общая выручка ООО «Вайлдберриз» за 2023 год составила 538,73 млрд рублей, сообщило РБК со ссылкой на отчётность компании по РСБУ. Это на 70% больше год к году.
- 221,6 млрд рублей пришлись на агентские вознаграждения, а 121,85 млрд — на розничные продажи товаров. Экспорт продукции в другие страны, в частности в СНГ, принёс в 7,5 раза больше, чем в 2022 году: 85,2 млрд. Рекламные услуги обеспечили 45,88 млрд рублей.
- Выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросла на 76%, до 14,9 млрд рублей. В компании подчеркнули: это «нельзя назвать источником заработка». У мер «стимулирующая и компенсационная функция», а применяют их, когда предприниматель не выполняет обязательства перед покупателями — например, отказывается от уже принятого заказа.
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам с продавцами и логистическими партнёрами выросли со 132 млн рублей в 2022 году до 4,96 млрд рублей. Сколько составили штрафы, полученные от пунктов выдачи заказов, не рассказали.
- Опрошенные РБК эксперты объяснили, что в «доходы от штрафов» могут входить все «юридически признанные» штрафы по договорам, которые выписали в рамках досудебных разбирательств: если транспортный партнёр сорвал сроки поставки или продавец наврал о качестве товаров или их доступном количестве.
- Чистая прибыль юрлица по РСБУ увеличилась на 87% — до 18,9 млрд рублей. 770 млн рублей компания выплатила в виде налога на сверхприбыль.
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Сокращаю и повторяю!Выручка Wildberries от штрафов выросла на 76% до 14,9 млрд ₽
Но это, разумеется, «нельзя назвать источником заработка».
Вынужденные меры, чтобы не увеличивать пенсионный возраст на вайлдберриз.
Так вот в чем выгода иметь свой маркетплейс...
Это да, но своё государство с преферансомЪ и мадемуазелями, то есть оброкомЪ и податями, ещё лучше (-;
Учитывая, что пени и штрафы - это разновидность неустойки, то можно еще сократить)
Да просто до штрафов!
Wтрафberries.
работать на складах WB это треш, ты не успеваешь заработать, как тут же прилетают штрафы, к которым ты не причастен и половину честного заработка у тебя просто напросто забирают, это не кампания, это ******
WB уже надо переименовывать в "ШТРАФ И ТОЧКА"
звучит так будто бы цель этой конторы штрафы и неустойки
Я думаю, на всех маркетплейсах так. Штрафы и неустойки с продавцов, покупателей, курьеров, работников склада. Можно было бы с полок на складах брать штрафы - брали бы. Плюс комиссии с продавцов до 60% от цены товара (на днях расписывали тут) - отличная бизнес-модель. Как в государстве, так и в маркетплейсах)
Давно отказалась от этого маркетплейса, не нравится от слова «совсем»
Цыганский маркетплейс
Берем пример с лучшихакциз на воду
Спойлеры на лето?
я еще зуб на них точу, потому что не вернули мои 100 р когда прислали не тот переходник...
Когда я последний раз заказывала на валберис мне вообще не то привезли 🤧
Капусту?
Ну хоть на электросамокате?
Я так и знал, было очень очевидно, все говорят, что зпшки большие там, ага, сколько у вас снимут с этой зп вы не представляете!
Больше штрафов богу штрафов!
как бы не так , такая сумма тоже неплохо пополняет капитал бизнес-системы
Нормально Бакальчук на штрафах обогатилась. Я бы на месте продавцов ушел бы на другую площадку, эта издевательство какое-то.
Удивительно, что эти меры носят такой характер. Вот только в одностороннем порядке. А что хотят сказать wildberries по поводу отмены заказов с их стороны? Когда "не удалось доставить товар"? Логистика-то все равно списывается с продавцов. Собственно, такой же вопрос к озону. Разве это дело не "риски интернет торговли", которые вы должны брать на себя?
Я когда-то лет 10 назад зашёл на их сайт, посмотрел, вытер кровавые слезы и ушёл.
Ни разу в жизни больше на их сайт не заходил.
Эдакий синдром утенка
Маркетплейсы, как и любой другой бизнес, строили, чтобы самим много зарабатывать. Если кому то кажется, что целью было дать заработать другим, то вам это кажется.
Эмм...а с этих штрафов и неустоек они налоги не платят? это же юридически доход, не?)