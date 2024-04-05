Деньги
Полина Лааксо

Выручка Wildberries от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросла за 2023 год на 76% — РБК Статьи редакции

С 8,4 млрд рублей в 2022 году до 14,9 млрд рублей.

Источник фото: «РИА Новости»
  • Общая выручка ООО «Вайлдберриз» за 2023 год составила 538,73 млрд рублей, сообщило РБК со ссылкой на отчётность компании по РСБУ. Это на 70% больше год к году.
  • 221,6 млрд рублей пришлись на агентские вознаграждения, а 121,85 млрд — на розничные продажи товаров. Экспорт продукции в другие страны, в частности в СНГ, принёс в 7,5 раза больше, чем в 2022 году: 85,2 млрд. Рекламные услуги обеспечили 45,88 млрд рублей.
  • Выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросла на 76%, до 14,9 млрд рублей. В компании подчеркнули: это «нельзя назвать источником заработка». У мер «стимулирующая и компенсационная функция», а применяют их, когда предприниматель не выполняет обязательства перед покупателями — например, отказывается от уже принятого заказа.
  • Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам с продавцами и логистическими партнёрами выросли со 132 млн рублей в 2022 году до 4,96 млрд рублей. Сколько составили штрафы, полученные от пунктов выдачи заказов, не рассказали.
  • Опрошенные РБК эксперты объяснили, что в «доходы от штрафов» могут входить все «юридически признанные» штрафы по договорам, которые выписали в рамках досудебных разбирательств: если транспортный партнёр сорвал сроки поставки или продавец наврал о качестве товаров или их доступном количестве.
  • Чистая прибыль юрлица по РСБУ увеличилась на 87% — до 18,9 млрд рублей. 770 млн рублей компания выплатила в виде налога на сверхприбыль.
Торговля
Полина Лааксо
«У нас страна предприимчивых людей, годы советской власти не прошли зря»: глава Wildberries о развитии, законах и IPO Статьи редакции

Выжимка интервью, которое Татьяна Бакальчук дала РБК.

Татьяна Бакальчук. Источник: РБК

#новости #wildberries

449 показов
1.5K открытий
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Сокращаю и повторяю!

Выручка Wildberries от штрафов выросла на 76% до 14,9 млрд ₽

Но это, разумеется, «нельзя назвать источником заработка».

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Вынужденные меры, чтобы не увеличивать пенсионный возраст на вайлдберриз.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Так вот в чем выгода иметь свой маркетплейс...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это да, но своё государство с преферансомЪ и мадемуазелями, то есть оброкомЪ и податями, ещё лучше (-;

Ответить
Развернуть ветку
Александр Малютин

Учитывая, что пени и штрафы - это разновидность неустойки, то можно еще сократить)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да просто до штрафов!

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Wтрафberries.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Вериго

работать на складах WB это треш, ты не успеваешь заработать, как тут же прилетают штрафы, к которым ты не причастен и половину честного заработка у тебя просто напросто забирают, это не кампания, это ******

Ответить
Развернуть ветку
Александр

WB уже надо переименовывать в "ШТРАФ И ТОЧКА"

Ответить
Развернуть ветку
неформат

звучит так будто бы цель этой конторы штрафы и неустойки

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Я думаю, на всех маркетплейсах так. Штрафы и неустойки с продавцов, покупателей, курьеров, работников склада. Можно было бы с полок на складах брать штрафы - брали бы. Плюс комиссии с продавцов до 60% от цены товара (на днях расписывали тут) - отличная бизнес-модель. Как в государстве, так и в маркетплейсах)

Ответить
Развернуть ветку
Zavgor

Давно отказалась от этого маркетплейса, не нравится от слова «совсем»

Ответить
Развернуть ветку
anon anon

Цыганский маркетплейс

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Берем пример с лучших

акциз на воду
Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Спойлеры на лето?

Ответить
Развернуть ветку
Петр Каширин

я еще зуб на них точу, потому что не вернули мои 100 р когда прислали не тот переходник...

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Когда я последний раз заказывала на валберис мне вообще не то привезли 🤧

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

Капусту?

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ну хоть на электросамокате?

Ответить
Развернуть ветку
Марьян Санду

Я так и знал, было очень очевидно, все говорят, что зпшки большие там, ага, сколько у вас снимут с этой зп вы не представляете!

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

Больше штрафов богу штрафов!

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Шикштенас
Выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросла на 76%, до 14,9 млрд рублей. В компании подчеркнули: это «нельзя назвать источником заработка».

как бы не так , такая сумма тоже неплохо пополняет капитал бизнес-системы

Ответить
Развернуть ветку
Городищев

Нормально Бакальчук на штрафах обогатилась. Я бы на месте продавцов ушел бы на другую площадку, эта издевательство какое-то.

Ответить
Развернуть ветку
Books 4 Life

Удивительно, что эти меры носят такой характер. Вот только в одностороннем порядке. А что хотят сказать wildberries по поводу отмены заказов с их стороны? Когда "не удалось доставить товар"? Логистика-то все равно списывается с продавцов. Собственно, такой же вопрос к озону. Разве это дело не "риски интернет торговли", которые вы должны брать на себя?

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Я когда-то лет 10 назад зашёл на их сайт, посмотрел, вытер кровавые слезы и ушёл.
Ни разу в жизни больше на их сайт не заходил.
Эдакий синдром утенка

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Маркетплейсы, как и любой другой бизнес, строили, чтобы самим много зарабатывать. Если кому то кажется, что целью было дать заработать другим, то вам это кажется.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Sycheff

Эмм...а с этих штрафов и неустоек они налоги не платят? это же юридически доход, не?)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
24 комментария
Раскрывать всегда