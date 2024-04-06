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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 5 апреля: доллар — 92,5 рубля, евро — 100,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 92,51 рубля, евро — 100,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif (подразделение группы BNP Paribas) продал свою российскую «дочку» — компанию «Кардиф» — группе инвесторов. Владельцем 40% компании стал бывший предправления «Почта-банка» Дмитрий Руденко. По 9% получили ещё несколько инвесторов — Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте. Гендиректор «Кардифа» Константин Козлов получил 15% компании.

Контекст

Как за последние два года изменилось российское законодательство, регулирующее деятельность книжной, кинотеатральной и музыкальной индустрий, — в разбирался РБК.

Цены на долгосрочную аренду жилья в крупных российских городах по итогам первого квартала 2024 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Авито Недвижимости».

В Минобрнауки рассказали, что не планируют расширять эксперимент по новой системе высшего образования на другие вузы.

Новости предыдущего дня, 5 апреля — здесь.