День 773: французский BNP Paribas продал страховую компанию «Кардиф» группе российских инвесторов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif (подразделение группы BNP Paribas) продал свою российскую «дочку» — компанию «Кардиф» — группе инвесторов. Владельцем 40% компании стал бывший предправления «Почта-банка» Дмитрий Руденко. По 9% получили ещё несколько инвесторов — Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте. Гендиректор «Кардифа» Константин Козлов получил 15% компании.
Контекст
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Новости предыдущего дня, 5 апреля — здесь.
Группа инвесторов пляшет и ликует, откусили ещё кусочек.
Ну и МО тоже не грустит, на ракетки сколько процентиков от сделки получили?
Страховые без поддержки банков долго не живут
А потом еще и еще
Произошло укрепление рубля.
Выходные. А то сейчас фанатики телевизора рассказывали бы, что рост цен основа здоровой экономики. А то что рост зарплат не догоняет рост цен, они все равно не понимают)
Рост цен на жилье в крупных городах это хорошо, так как застроили всё новое человейниками. Нормально нужно ремонтировать старые дома. И строить малоэтажные дома.
Посмотрим что на выхлопе будет. А так, продал и продал.
и немного юмора
Скукотища 🥱😒