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Деньги
Евгения Евсеева

День 773: французский BNP Paribas продал страховую компанию «Кардиф» группе российских инвесторов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 5 апреля: доллар — 92,5 рубля, евро — 100,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 92,51 рубля, евро — 100,23 рубля.

Кто и как адаптируется

Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif (подразделение группы BNP Paribas) продал свою российскую «дочку» — компанию «Кардиф» — группе инвесторов. Владельцем 40% компании стал бывший предправления «Почта-банка» Дмитрий Руденко. По 9% получили ещё несколько инвесторов — Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте. Гендиректор «Кардифа» Константин Козлов получил 15% компании.

Контекст

Как за последние два года изменилось российское законодательство, регулирующее деятельность книжной, кинотеатральной и музыкальной индустрий, — в разбирался РБК.

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Цены на долгосрочную аренду жилья в крупных российских городах по итогам первого квартала 2024 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Авито Недвижимости».

В Минобрнауки рассказали, что не планируют расширять эксперимент по новой системе высшего образования на другие вузы.

Новости предыдущего дня, 5 апреля — здесь.

#новости

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Группа инвесторов пляшет и ликует, откусили ещё кусочек.

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Alexey Arhipov

Ну и МО тоже не грустит, на ракетки сколько процентиков от сделки получили?

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Denis Azarenko

Страховые без поддержки банков долго не живут

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Внучка Бобби Аксельрода

А потом еще и еще

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Тот самый партизан
Цены на долгосрочную аренду жилья в крупных российских городах по итогам первого квартала 2024 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, рассказали в «Авито Недвижимости».

Произошло укрепление рубля.

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Укладчик стекловаты

Выходные. А то сейчас фанатики телевизора рассказывали бы, что рост цен основа здоровой экономики. А то что рост зарплат не догоняет рост цен, они все равно не понимают)

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bruno irvi

Рост цен на жилье в крупных городах это хорошо, так как застроили всё новое человейниками. Нормально нужно ремонтировать старые дома. И строить малоэтажные дома.

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Тимур Маркин

Посмотрим что на выхлопе будет. А так, продал и продал.

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Cynth

и немного юмора

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Запопу Кусь

Скукотища 🥱😒

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7 комментариев
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