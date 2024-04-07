День 774: «Ашан» ведёт переговоры об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в Москве Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).
Кто и как адаптируется
«Ашан» ведёт переговоры об аренде офиса в бизнес-центре «Европа Хаус» в центре Москвы, узнал РБК. Сделка ещё не закрыта, стороны сейчас обсуждают детали возможного соглашения. Аренду бизнес-центра площадью около 7000 м² рассматривают и другие компании, названия которых источники издания не раскрывают. До этого в нём находилась штаб-квартира немецкой Henkel, чей российский бизнес в 2023 году приобрёл консорциум инвесторов.
Контекст
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок. От нее отстают Германия и Франция с 238,7 млн и 149,3 млн упаковок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma.
Среди главных торговых партнёров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа «РИА Новости» данных национальных статслужб. На первом месте Китай, товарооборот — $240,1 млрд, на втором Индия — $64,9 млрд, на третьем Турция — $56,5 млрд. На четвёртом Беларусь — $55 млрд, на пятом Казахстан — $26 млрд. На эти страны пришлось 60% товарооборота России в 2023-м ($710,1 млрд).
Новости предыдущего дня, 6 апреля — здесь.
Ура, добились! Теперь заживём.Среди главных торговых партнёров России не осталось западных стран
Беларусь и Казахстан прикрывают западные страны
Поэтому Казахстан отключил у себя карты МИР
Карты мир не играют роли в б2б продаже
Западные страны это как? Беларусь тоже на Западе РФ находится
Считать РБ западной страной — очень смешно. И не на западе РФ, а на западе ОТ РФ.
Мексика, Куба тоже не западные получаются?
Вы путаете полярность и географию.
Западные страны это только ЕС и США?
ЕС — это страна? Сударь, отдохните.
Все правильно я написал В РФ
Беларусь наш, практически область
Ашан красавцы, свое мнение, стальные яйца
Ашан такой бомжатник. На его фоне даже Пятёрочка выглядит премиум классом 🤭
Да, еще в Светофоре круче чем в Анаше. Инфа на 146% верная )))))))
В смысле?
Смысл:
1. Ашан - бомжатник
2. В Пятерочке круче чем в бомжатнике Ашане
3. Бомжатник Ашан ужаснее чем даже Светофор
Кто не согласен - сам виноват )))))))))
АВСША?
@«Ашан» ведёт переговоры об аренде офиса в бизнес-центре «Европа Хаус» в центре Москвы@
А зачем? Хм...странно как-то...его же вроде дрючить начали...была новость же...