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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6-8 апреля: доллар — 92,41 рубля (на 11 копеек больше, чем 5 апреля), евро — 100,12 рубля (на 6 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 5 апреля: доллар — 92,5 рубля, евро — 100,15 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 92,51 рубля, евро — 100,23 рубля.

Кто и как адаптируется

«Ашан» ведёт переговоры об аренде офиса в бизнес-центре «Европа Хаус» в центре Москвы, узнал РБК. Сделка ещё не закрыта, стороны сейчас обсуждают детали возможного соглашения. Аренду бизнес-центра площадью около 7000 м² рассматривают и другие компании, названия которых источники издания не раскрывают. До этого в нём находилась штаб-квартира немецкой Henkel, чей российский бизнес в 2023 году приобрёл консорциум инвесторов.

Контекст

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок. От нее отстают Германия и Франция с 238,7 млн и 149,3 млн упаковок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma.

Инфографика: РБК

Среди главных торговых партнёров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа «РИА Новости» данных национальных статслужб. На первом месте Китай, товарооборот — $240,1 млрд, на втором Индия — $64,9 млрд, на третьем Турция — $56,5 млрд. На четвёртом Беларусь — $55 млрд, на пятом Казахстан — $26 млрд. На эти страны пришлось 60% товарооборота России в 2023-м ($710,1 млрд).

Новости предыдущего дня, 6 апреля — здесь.