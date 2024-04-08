«Точка», ФРИИ и Startech.vс начали отбор перспективных проектов по клиентскому сервису для малого и среднего бизнеса Статьи редакции
Лучшим выделят инвестиции, предложат партнёрство или сделку по слиянию и поглощению.
- Заявки принимают до 19 мая 2024 года. Нужно указать название фирмы, ссылку на проект и инвестиционную презентацию, количество клиентов, готовность к сделке по слиянию и другие детали. «Точка» подготовила советы по проработке финансовой модели, а ФРИИ — шаблон для презентации.
- Участвовать могут зрелые технологичные компании с выручкой от 10 млн рублей в год. Основной критерий — соответствие ряду направлений: это сервисы для внешнеэкономической деятельности, маркетинга, торговли и строительного бизнеса. Организаторы готовы рассмотреть и другие направления, но они должны находиться в периметре финтеха.
- Результаты отбора пришлют на почту 3 июня 2024 года. В этом же месяце нужно будет презентовать проект бизнес-заказчикам. Лучшим предложат инвестиции из общего фонда в 500 млн рублей или M&A-сделку, если предприниматели и сама «Точка» будут в ней заинтересованы.
434 показа
703 открытия
Слово "отбирать" в нынешнем "инвестиционном" климате звучит совершенно не позитивно. Скорее даже, как антимотивация)
Звучит именно так как есть?
Хотел сначала написать, что это слово сейчас наделено совершенно противоположным смыслом, чем тот, что вложил в него автор, но потом подумал, что а вдруг автор и использовал его в основном значении )))
Это да, лучше использовать термин забирать (-:
Конкретно и точка ) Чтобы иллюзий не питали
Оооо, давно о ФРИИ не было слышно. Интересно, чем они сейчас занимаются?
Отбирают проекты
У кого?
зрелые технологичные компании с выручкой от 10 млн рублей в год.
Ну их на уй, последнего лишишся.