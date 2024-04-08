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Полина Лааксо

«Точка», ФРИИ и Startech.vс начали отбор перспективных проектов по клиентскому сервису для малого и среднего бизнеса Статьи редакции

Лучшим выделят инвестиции, предложат партнёрство или сделку по слиянию и поглощению.

  • Заявки принимают до 19 мая 2024 года. Нужно указать название фирмы, ссылку на проект и инвестиционную презентацию, количество клиентов, готовность к сделке по слиянию и другие детали. «Точка» подготовила советы по проработке финансовой модели, а ФРИИ — шаблон для презентации.
  • Участвовать могут зрелые технологичные компании с выручкой от 10 млн рублей в год. Основной критерий — соответствие ряду направлений: это сервисы для внешнеэкономической деятельности, маркетинга, торговли и строительного бизнеса. Организаторы готовы рассмотреть и другие направления, но они должны находиться в периметре финтеха.
  • Результаты отбора пришлют на почту 3 июня 2024 года. В этом же месяце нужно будет презентовать проект бизнес-заказчикам. Лучшим предложат инвестиции из общего фонда в 500 млн рублей или M&A-сделку, если предприниматели и сама «Точка» будут в ней заинтересованы.
Источник фото: ФРИИ

#точка #фрии #инвестиции #новости #стартапы

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10 комментариев
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 Maxim Sergeevich
начали отбирать перспективные проекты

Слово "отбирать" в нынешнем "инвестиционном" климате звучит совершенно не позитивно. Скорее даже, как антимотивация)

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Ale K

Звучит именно так как есть?

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Maxim Sergeevich

Хотел сначала написать, что это слово сейчас наделено совершенно противоположным смыслом, чем тот, что вложил в него автор, но потом подумал, что а вдруг автор и использовал его в основном значении )))

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Вадим Д.

Это да, лучше использовать термин забирать (-:

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Maxim Sergeevich

Конкретно и точка ) Чтобы иллюзий не питали

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Андрей Новиков

Оооо, давно о ФРИИ не было слышно. Интересно, чем они сейчас занимаются?

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Вася Пражкин

Отбирают проекты

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Андрей Новиков

У кого?

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Vitaliy Ivanov

зрелые технологичные компании с выручкой от 10 млн рублей в год.

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Александр Кайт

Ну их на уй, последнего лишишся.

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