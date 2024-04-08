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Таня Боброва

Цифра: в России в качестве самозанятых зарегистрировались 10 млн человек Статьи редакции

Более половины из них до этого никак не декларировали свои доходы, отметила налоговая служба.

  • С 2019 года, когда в России ввели налог на профессиональный доход, ФНС зарегистрировала 10 млн самозанятых, рассказала служба. Для сравнения, по данным налоговой, на март 2022-го в России было зарегистрировано 6,88 млн юрлиц и ИП.
  • По данным ведомства, в качестве самозанятых ежедневно регистрируются более 8500 человек. За всё время они сформировали 1,9 млрд чеков, уплатили 141 млрд рублей налогов и зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов. Сумма среднего чека выросла с 2019-го на 70% и на апрель 2024-го составляет 1904 рубля.
  • Среди самых распространённых сфер деятельности самозанятых: «услуги такси и красоты», перевозка грузов, сдача квартир, ремонт, маркетинг, продажа товаров собственного производства, репетиторство. Самые высокооплачиваемые области: ремонт, ИТ-сфера, маркетинг и реклама, сдача квартир в аренду, перевозка грузов.
  • Эксперимент по введению специального налогового режима продлится до 2029 года. На весну 2024-го самозанятыми могут стать граждане России, стран-членов Евразийского экономического союза и Украины. Самозанятые платят 4% налога при расчётах с физлицами и 6% — с ИП и компаниями. Ограничений по сумме дохода в месяц нет, в год — не более 2,4 млн рублей.

#новости #самозанятые

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 Либерал-смузихлеб 3.0

У нас на стройке все россияне самозанятые

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Запопу Кусь

Больше налогов, меньше кислородов 😝

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Лев Коптев

При заработке в районе 1.5 млн в год людям нет смысла оформлять ИП, налоги и прочие штрафы могут добавить кучу гемора.
Один патент только 60к+ будет стоить. И в случае чего еще штраф дадут за любой недочет.
Я помимо своей работы еще и руковожу ТСЖ, так вот вовремя не получилось сдать отчет в ФСС, как итог штраф на ТСЖ и на меня за то, что как должностное лицо допустил нарушение. Наказали дважды за один косяк. Очень "справедливо".
Это как выписать два штрафа за превышение скорости. Один водителю и второй владельцу авто )))
Не удивлюсь если и до такого дойдет

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Алекс Ввв

согласен - вопрос суммарного дохода решающий. если меньше 2.5млн в год то ип нет смысла.

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Тоже хочу

- В России в качестве самозанятых зарегистрировались 10 млн человек
- Путин: В России исчезла безработица
Profit

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Укладчик стекловаты

Самое смешное, что в России действительно нет безработицы) официально 3% вроде. А не смешное в этом, что отсутствие безработицы, это отсутствие рабочих рук.

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Vladimir K.

Официальные источники берут инфу по безработице с биржи, а биржа сейчас ничем не помогает современному человеку, все уборщики соесаря и тд без опыта работы, все там.

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Укладчик стекловаты

А раньше официальные источники инфу из воздуха брали?

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Vladimir K.

Статистика со временем размывается, введением новых статусов, типа самозанятый и фактически усложнением процедуры регистрации на бирже с плясками и приседаниями, а фактически не оказания помощи соискателю, осознанно туда с опытом люди не идут, если им конечно не нужен официальный статус безработного для чего-нибудь.

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Тоже хочу

Раньше так же считали. Просто сейчас если ты самозанятый, ты не имеешь права вставать на биржу. А быть самозанятым требуют даже на небольших подработкахю Поэтому и регистрации упали.

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Dmitrii Alekseevich

а ИТ- джуны после курсов?

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Vladimir K.

Что-то не слышал, чтобы служба занятости джунов устраивала, они тысячами сидят без работы и для них у работадателя обычно организуют бесплатные стажировки, на которые тысячами и откликаются.

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Dmitrii Alekseevich

тут бы еще понять как они это считают. Если по бирже - то понятно откуда 3%. Слышал, что сейчас чтобы встать туда, надо пройти целый квест с приседаниями.

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Тоже хочу

Ты хоть раз пытался зарегестрироваться в качестве безработного?

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Укладчик стекловаты

Что в этом сложного?

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Dmitrii Alekseevich

ну попробуйте) Там сейчас так сделано, что проще на работу устроиться

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Vladimir K.

Проще не обращаться, а работу самому искать, так как служба занятости кроме линейных рабочих должностей ничего не предложит.

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Вадим Д.

Десятимиллионного юбиляра освободили от налогов?

А могли бы такие интересные конкурсы проводить - уже вся страна самозанялась бы.

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Андрей Пушнин
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Лев Коптев

Поступить можно хитрее.
Просто юбиляру поднять лимит с 2.4 до 10 млн дохода за год.
Чел подумает,что это офигенный ход, воодушевится и сделает 10 лямов за год.
Но налоги никто не отменял, поэтому заплатит 400к в казну.
Профит )

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Бонифаций на каникулах

141 млрд рублей налогов / 10 миллионов человек = 14100 рублей налогов с человека за всё время.

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Алекс Ввв

странно что в ит самозанятые. ип на патенте должно выходить дешевле чем процент и там лимиты выше по размеру в год.

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Алекс

Патент по цене зависит оч сильно от региона. И не все хотят разбираться с ИП.

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Лев Коптев

Да под ИТ что только не маскируют. И в статье ИТ указаны как категория одна из самых высокооплачиваемых = самый высокий средний чек.
Там же по соседству аренда квартир и ремонт, где средние чеки, надо полагать, по 30к и выше.
Поэтому какой-нить фрилансер сделал скрипт на Питоне за 10к и уже попал в разряд "элиты" самозанятых

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Андрей Пушнин

так и есть, я к примеру на патенте сижу

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Самое время повысить им налоги

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Дмитрий Горбачёв
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Tukanov L.
Среди самых распространённых сфер деятельности самозанятых: «услуги такси и красоты»- теперь таксисты по праву могут называть себя бизнесменами для души 😁😁😁
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Тоже хочу

Вообще не пониманю, нахер все эти статусы нужны. Заработал, задекларировал, система посчитала налог.

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Дмитрий

Скоро вся страна, кроме бюджетников и ИП станет самозанятой. И вот тут государство начнет работать в обратном направлении, потому что налоги надо где-то брать) А 4 и 15% это огромная разница в масштабах страны

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Укладчик стекловаты
потому что налоги надо где-то брать

Заменить на взносы, делов то. Брать с бизнеса повышенные взносы. Народу продавать это как наказание жуликов и барыг. Народ доволен. Большинство все равно не поймет, что это народ все это в итоге оплачивает

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Denis Azarenko

Минимальную пенсию хоть заплатят самозанятым?

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Vladimir K.

Если взносы не платить самостоятельно, то не заплатят.

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