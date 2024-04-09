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Источник фото: РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 апреля: доллар — 92,58 рубля (на 17 копеек больше, чем 8 апреля), евро — 100,22 рубля (на 10 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:53 мск: доллар — 92,73 рубля, евро — 100,64 рубля.

Курсы на Forex на 8:09 мск: доллар — 92,73 рубля, евро — 100,64 рубля.

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Кто и как адаптируется

Минпромторг совместно с Минфином, Минэконом и банками проработает правки в условия промышленной ипотеки, рассказали «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Среди предложений — установить плавающую льготную ставку для новых заёмщиков, если ставка ЦБ превысит определённое пороговое значение; установить ограничение по объёму выручки для новых заёмщиков; ввести понятие малой технологической компании и предоставить таким предприятиям особые условия. По мнению аналитиков, так программа станет доступнее для среднего бизнеса.

Производитель мебели «Ангстрем» начал продавать франшизу мебельных салонов. Инвестиции в открытие объекта площадью 150 м² оцениваются в 3,55 млн рублей, включая паушальный взнос в 360 тысяч рублей. В компании отметили: франшиза позволит усилить присутствие на рынке. В Mr.Doors тем временем отмечают, что на развитие мебельного франчайзинга в России влияет уход международных игроков.

Минпромторг рассматривает возможность повысить ввозные таможенные пошлины на радиоэлектронику. В ведомстве сказали, что конкретных планов пока нет. Оно лишь попросило у российских производителей предоставить данные о текущих объёмах производства и потенциале рынка. Идею будут обсуждать с предприятиями и Минэком.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация банков России обратится к правительству с просьбой наделить банки с базовой лицензией правом размещать деньги на депозитах в иностранных финансовых организациях. Доход по этим депозитам помог бы компенсировать часть затрат на обслуживание корсчетов, а также улучшить ситуацию с ликвидностью. ЦБ инициативу не поддержал: «Предоставление банкам России права кредитовать иностранных партнеров может повлечь риски для их финансовой устойчивости и появление схем вывода активов».

Контекст

В марте 2024 года, по данным Мосбиржи, доля инвесторов-физлиц на рынке акций сократилась до 72% — это один из самых низких показателей с начала 2022 года, пишет «Ъ». Но на объёмах торгов это не сказалось. Опрошенные газетой аналитики объясняют, что на рынке «активизировались» инвесторы институционального и корпоративного сегментов.

В 2023 году операционная прибыль 32 российских авиакомпаний, на которые приходится почти 100% пассажирских перевозок, составила 13,2 млрд рублей по РСБУ. Показатель учитывает продажи билетов и не включает, например, госсубсидии. В 2022 году компании понесли суммарный операционный убыток примерно в 100 млрд рублей.

4 апреля 2024 года фонд «Стриго Кэптал» стал владельцем компании-разработчика эмулятора приложений под ОС «Аврора» «Авроид» и разработчика системы виртуализации «Гиперус». Обе принадлежали Fplus. Внимание на изменения обратил «Ъ». Соучредитель фонда — основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров — пояснил: оба юрлица «исходно» должны были перейти под его управление. Среди учредителей «Стриго Кэптал» также числится владелец Fplus Алексей Мельников.

На конец 2022 года число контролировавшихся россиянами иностранных компаний (КИК) выросло на 21%, до 45,6 тысячи, сообщило РБК со ссылкой на ФНС. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, но в 2022-м темпы прироста стали рекордными с 2017 года. Опрошенные изданием юристы допустили, что это связано с амнистией капитала, указом президента о сделках с долями российских ООО и другими условиями «санкционного» года.

ООО «Виза» (российская структура Visa) отчиталась о сокращении убытка по итогам 2023 года — с 120,7 млн рублей до 20,8 млн рублей. ООО «Мастеркард» получило чистую прибыль по РСБУ в 5,3 млрд рублей. По словам аналитиков, улучшение показателей связно с сокращением расходов и положительной переоценкой валютных активов, сообщил «Ъ».

В 2023 году мобильные операторы «активно» проводили рефарминг частот — он позволяет использовать частоты, ранее занятые сетями 3G, для LTE, чтобы наращивать скорость передачи информации. Но это временная мера, считают в TelecomDaily. Важно, чтобы к концу 2025 года операторы начали получать достаточное количество нового российского оборудования.

Новости предыдущего дня, 8 апреля — здесь.