Отчёт Ozon за год: выручка выросла на 53% — до 424 млрд рублей, убыток сократился на 27% — до 42,7 млрд рублей Статьи редакции
Компания также отчиталась о росте оборота до 1,75 трлн рублей, 450 тысячах активных продавцов и 46,1 млн покупателей.
- Выручка в четвёртом квартале увеличилась на 37% год к году и составила 128 млрд рублей, за весь 2023 год — на 53% год к году и достигла 424 млрд рублей. Компания отметила, что на показатель повлиял преимущественно рост доходов от оказания услуг: эта выручка увеличилась на 49% за квартал и на 82% за полный год.
- Выручка от рекламных услуг выросла в 2,3 раза год к году, до 25,3 млрд рублей за квартал и в 2,7 раза, до 70,4 млрд за год. В общей структуре выручки доля рекламы занимает 16% — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Более 70% предпринимателей на платформе регулярно используют инструменты продвижения (рост вдвое год к году), отметил маркетплейс. Он также объясняет рост выручки развитием собственного ритейл-медиа.
- Выручка от финансовых услуг год к году выросла более чем в десять раз и за четвёртый квартал, и за полный 2023-й и достигла 6,7 млрд и 12,9 млрд рублей соответственно.
- Квартальный убыток составил 18,2 млрд рублей по сравнению с 11,2 млрд рублей годом ранее, он «прежде всего связан с ростом операционных убытков и финансовых расходов». За полный 2023 год убыток сократился на 27% год к году и составил 42,7 млрд рублей.
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 111% год к году — 625,7 млрд рублей за квартал и на столько же за год, превысив 1,75 трлн рублей. Количество активных продавцов год к году увеличилось почти вдвое и достигло 450 тысяч, 80% из них из регионов.
- Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 100 млн рублей в четвёртом квартале и 4,2 млрд рублей за 2023 год.
- По итогам 2023-го у маркетплейса 46,1 млн активных покупателей против 35,2 млн годом ранее. По данным компании, каждый из них в среднем делает 21 заказ в год. Общее количество заказов выросло в 2,1 раза — до 966 млн против 465 млн в 2022-м.
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Иногда мне кажется, что я мало зарабатываю, но потом смотрю на убытки Озона - и отпускает
я думаю все таки поправятся у них дела еще ,тем более что репутация ВБ в последнее время значительно ухудшилась. Так что будем оптимистами и будем считать ,что это временные трудности
временные 20-летние трудности?)
30 летние
На вряд ли, Озон тоже сильно себе портит репутацию через Ozon Global, где регистрируется куча китайских продавцов с сомнительной репутацией (доставляют б/у или вообще, в наглую, совсем не то) и возникают проблемы с возвратами.
Вернитесь к 53% процентам увеличения )
Все его убытки это активное инвестирование в рост, как только убытки закончатся, начнется начало конца, значит Озону некуда больше расти.
ты лучше посмотри на их прибыль, тогда точно не отпустит
Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри какие обороты!
Хотелось бы знать каким чиновникам принадлежит данный бизнес. Вайлдберриз уже понятно
А каким чиновникам вб принадлежит?
АФК Система. Дальше уже несложно разобраться.
Ну всё, убытка почти нет.
мне вот не понятно, кто оплачивает это убыток вот уже как 25 лет и почему подорожает это делать?
Основной акционер Озона это Система Евтушенкова, они и оплачивают
Отмывают столько бабла, что ты в жизни не видел 😁
Если компания активно растет, то убытки неизбежны, нужно много вкладываться в расширение мощностей.
Убытки плохи лишь тогда, когда нет роста, значит бизнес модель ущербна.
А продавцов выросла ? Или за счёт кого?)
Неудивительно, что при среднем чеке в <500 р у них убытки. Чудес не бывает.
Вот и отчёт.. в любом случае статистику интересно посмотреть.. Как работают, на что делают акцент, где проседает, сколько убытков. По итогу рост оборота. Так что вся торговля уходит в онлайн, а количество покупателей будет только расти.
Но куда меньшими темпами, пока не будет рывка в технологиях.
Конечно у них прибыль поднимется.
Ведь логистика:
Озон мин 150₽
Вб - 60-65₽
Озон: если отгрузить в тот же пвз на который сделали заказ, сумма логистики не изменится, снимут как будто Межгород.
Вб: цена логистики меняется
ВБ получается всю выручку отнимает?
У кого крыша крепче?
ВБ не публичная компания, что там происходит неизвестно.
Полагаю, у них тоже убытки, так как они активно растут.
ну все равно выручка намного больше перекрывает убыток, так что они все равно остаются в большом плюсе
Как я понимаю Убыток указан уже с учётом выручки.
Те они в убытке, на сумму Убытка
Насколько упадет выручка и насколько вырастет убыток, если Озон прекратит торговать палью?)
Откуда у них может прибыль взяться, если почти бесплатно возят товар.
Можно использовать ОЗОН как службу доставки с чисто символической оплатой.
https://vc.ru/u/2904152-andrey/1076866-pohozhe-ozon-ne-vozrazhaet-chtoby-ih-obmanyvali
В России крупному бизнесу не нужно быть прибыльным, т.к. модель этого самого бизнеса немного иная, чем стремиться к прибыли.