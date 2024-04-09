Qiwi объявила, что продолжит работу по «мультибанковской модели» Статьи редакции
Доля выручки компании от контрактов с «Qiwi Банком», у которого ЦБ отозвал лицензию, составляла больше 70%.
- Группа компаний Qiwi «не намерена прекращать работу», но из-за отзыва лицензии у «Qiwi Банка» «есть неопределённость в отношении возможности восстановить деятельность в прежнем или сопоставимом объёме» в ближайший год. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчётность компании.
- Группа сменила модель работы и теперь вместо сотрудничества с одним банком-партнёром («Qiwi Банком») переходит на «мультибанковскую модель». Компания утверждает, что договорилась с несколькими партнёрами, а её ИТ и коммерческие службы готовят подключение внешних банков.
- Но из-за отзыва лицензии «Qiwi Банка» компания ждёт значительного снижения выручки, так как доля доходов от контрактов с ним составляла свыше 70%. «Кроме того, сложившаяся ситуация повлияет на расчёты с другими партнёрами АО "Киви" из-за того, что в ряде договорных отношений АО выступало от имени банка в качестве банковского платёжного агента», — заявили в группе.
- На расчётных и специальных банковских счетах Qiwi в «Qiwi Банке» заблокированы 9,1 млрд рублей. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое временно управляет банком, рассказали, что заявка Qiwi включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Расчёты с компанией планируется начать в июле 2024 года.
- Qiwi также указала, что у неё достаточно средств на других счетах для выполнения текущих обязательств, кроме выплаты по выкупу облигаций «Qiwi Финанс» на 8,5 млрд рублей, которая должна состояться до 11 апреля 2024 года. Она возникла после того, как рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг облигаций с уровня ruBBB+ до ruB-. А по условиям оферты после резкого снижения рейтинга холдинг должен предложить держателям бумаг их выкуп. Невыплата может быть основанием для обращения кредиторов в суд, добавили в Qiwi.
- Qiwi Plc договорилась о продаже российского бизнеса («Qiwi банк», «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney, и другие проекты) за 23,75 млрд рублей в январе 2024 года. Покупателем стала гонконгская Fusion Factor Fintech, которой управляет Андрей Протопопов — глава российской Qiwi.
- 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также «систематически допускала» нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов и финансированию терроризма».
- 4 марта «Qiwi Банк» подал иск к своим владельцам, чтобы оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. Тогда представитель АСВ заявлял, что агентство ведёт «проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка», то есть Сергей Солонин.
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Так можно будет переводить или нет?
Что это значит 🤭
Не знаю, но с деньгами в qiwi-кошельке мысленно уже попрощался
Т. Е я про их акции
https://youtu.be/z8SdqOT_no0
https://youtu.be/AUODh4-Kpj8?si=rIBUIzb5ePwMA0LK
Вот это поворот!
А что так можно было?
Я так понимаю, что станут платформой для обслуживания клиентов на базе других (действующих банков). То есть, если ранее Точка работала как платформа, которая использовала возможности Киви Банка, то теперь в теории может быть наоборот.
О возврате лицензии и возобновлении работы самого Киви Банка речи не идёт)
Хомяки становись в очередь
Quwi