День 777: Microsoft не планирует ликвидировать юрлица в России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 апреля: доллар — 92,74 рубля (на 16 копеек больше, чем 9 апреля), евро — 100,74 рубля (на 52 копейки больше).
Какие есть проблемы и трудности
Открывшиеся на месте Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius магазины закончили 2023 год с убытком в 5,4 млрд рублей. Ими управляет бывшая «дочка» Inditex в России АО «Новая мода».
В 2023 году выручка большинства операторов визовых центров, обслуживающих посольства европейских стран в России, упала, пишет РБК со ссылкой на их отчётность. Речь идет о компаниях VMS (работает с посольством Италии), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания), TLScontact (Великобритания и Швейцария). Вырос показатель только у VFS Global (обслуживает посольства более 20 государств, в том числе Венгрии и Франции).
Кто и как адаптируется
Половина сетевого оборудования операторов связи в России уже имеет отечественные аналоги. Об этом заявил гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. «Оставшиеся 50% – это больше про 3G, которая выходит из эксплуатации. Дальше я не вижу больших проблем», — добавил он.
Впервые с 2013 года банки в России увеличили количество офисов. О расширении сетей рассказали в «Газпромбанке», «Альфа-банке», ВТБ, «Промсвязьбанке», «Уралсибе», «Дом.РФ» и «Абсолют банке».
Microsoft не планирует ликвидировать юридические лица в России, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании за 2023 год. Сейчас во всех местных компаниях Microsoft работают два человека, включая общего для них руководителя — Бенджамина Оуэна Орндорффа. Выручка Microsoft по всем юрлицам в 2023 году упала до 217 млн рублей (в 2022-м была 6,87 млрд рублей). Чистая прибыль снизилась с 178,3 млн до 141 млн рублей год к году.
Контекст
В России вырос спрос на серверы для обучения нейросетей. В 2023 году дата-центры заработали на сдаче в аренду таких мощностей 6,6 млрд рублей, в предыдущем году — 3,7 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 9 апреля — здесь.
Знаем мы "отечество" этого оборудования 🥸
то же "отечество" что собирает 85 процентов электронного оборудования в том числе и для запада
Слова собирает и разрабатывает имеют разные значения
Новая мода какая-то не модная, видимо.
"Половина сетевого оборудования операторов связи в России уже имеет отечественные аналоги"
Есть инсайд, что мусье Помбухчан, уже после интервью, сказал журналисту следующее:
"Еехехех я тебе напиздел понимаешь напиздюнькал наебал сечёшь блять я тебе наврал нахуй я тебе сказал неправду"
Прямо во всех эти двое отважных?
Винду друг другу переустанавливают?
Главная задача пересидеть…
А что, большая проблема открыть новое юрлицо?
Причина скорее всего в другом. Может что-то на балансе, или остались какие-то долги..
Что касается открытия новых юридических лиц, это может быть проблематично по нескольким причинам:
1. Бюрократические сложности и затраты времени. Процесс регистрации нового юрлица в России может занять несколько месяцев и потребовать сбора большого пакета документов.
2. Финансовые затраты. Открытие нового юрлица влечет за собой различные регистрационные и лицензионные сборы, которые могут быть довольно высокими.
3. Налоговые последствия. Ликвидация старого и открытие нового юрлица может повлечь за собой дополнительные налоговые обязательства, которых можно избежать, сохранив существующее юрлицо.
Поэтому, с точки зрения Microsoft, сохранение существующих юрлиц, пусть и в сокращенном виде, может быть более выгодным и менее затратным решением, чем ликвидация и открытие новых. Это позволяет компании поддерживать присутствие на российском рынке с меньшими издержками.
Возможно какие-то права/торговые марки закреплены за юр лицом
Еее три семёрочки
Чот вспомнился анекдот "Да у меня от вашего портвейна жопа болит".
*вина
Я слышал несколько вариантов, чаще всего всё-таки портвейн. Ну и ещё с вариациями, типа, либо "Три семёрки", либо "Анапа".
День бурдамажного портвейна!
Цифра то какая
Кликбейт
В былые времена… до прихода привычных зарубежных компаний - все их товарные знаки были зарегистрированы на предприимчивых лицах. Которые при выходе компаний на нашем рынке предлагали за «вознаграждение» передать права. Так вот у MS запросили не приличную сумму. На что они решили сделать дешевле - подключили связи, которые решали проблему «старым дедовским» способом. Это только потом поправили законы на этот счет.
Так что закрываться они не будут, ибо возвращаться все равно будут.
Интересные новости. Спасибо...
Кто заявлял о работе над базовыми станциями:
- Булат - по заявлениям производство начнётся ближе к концу года
- Смартком - выручка за 2023 84 млн рублей, заявляли что в январе начнут делать пилотную партию в 50 штук
- Спектр - выручка за 2023 год 0 рублей, осваивают субсидию Ростеха на 4.5 млрд за 2021 год, этой зимой вернули субсидию за 5G, т.к. вариантов нет
- ГлобалИнформСервис - слита со Спектром, банкротится
Кого-то ещё упустил?
Считалочка всё никак не закончится 🤪