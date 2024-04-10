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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 апреля: доллар — 92,74 рубля (на 16 копеек больше, чем 9 апреля), евро — 100,74 рубля (на 52 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:53 мск: доллар — 92,97 рубля, евро — 100,92 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 9 апреля: доллар — 92,69 рубля, евро — 100,6 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Открывшиеся на месте Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius магазины закончили 2023 год с убытком в 5,4 млрд рублей. Ими управляет бывшая «дочка» Inditex в России АО «Новая мода».

В 2023 году выручка большинства операторов визовых центров, обслуживающих посольства европейских стран в России, упала, пишет РБК со ссылкой на их отчётность. Речь идет о компаниях VMS (работает с посольством Италии), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания), TLScontact (Великобритания и Швейцария). Вырос показатель только у VFS Global (обслуживает посольства более 20 государств, в том числе Венгрии и Франции).

Кто и как адаптируется

Половина сетевого оборудования операторов связи в России уже имеет отечественные аналоги. Об этом заявил гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. «Оставшиеся 50% – это больше про 3G, которая выходит из эксплуатации. Дальше я не вижу больших проблем», — добавил он.

Впервые с 2013 года банки в России увеличили количество офисов. О расширении сетей рассказали в «Газпромбанке», «Альфа-банке», ВТБ, «Промсвязьбанке», «Уралсибе», «Дом.РФ» и «Абсолют банке».

Microsoft не планирует ликвидировать юридические лица в России, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании за 2023 год. Сейчас во всех местных компаниях Microsoft работают два человека, включая общего для них руководителя — Бенджамина Оуэна Орндорффа. Выручка Microsoft по всем юрлицам в 2023 году упала до 217 млн рублей (в 2022-м была 6,87 млрд рублей). Чистая прибыль снизилась с 178,3 млн до 141 млн рублей год к году.

Контекст

В России вырос спрос на серверы для обучения нейросетей. В 2023 году дата-центры заработали на сдаче в аренду таких мощностей 6,6 млрд рублей, в предыдущем году — 3,7 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 9 апреля — здесь.