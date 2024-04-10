Деньги
Маша Цепелева

Выручка российских юрлиц Microsoft в 2023 году снизилась в 31 раз, до 217 млн рублей Статьи редакции

Но компании закончили год с чистой прибылью в 141 млн рублей.

  • Выручка Microsoft по всем российским юрлицам в 2023 году составила почти 217 млн рублей, в 2022-м была около 6,87 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на отчётность компании. Чистая прибыль снизилась с 178,3 млн до 141 млн рублей год к году.
  • В течение 2022 года весь персонал российского офиса уволили, на конец 2021 года штат превышал 370 человек. По данным на апрель 2024 года, во всех местных компаниях Microsoft числятся два человека, включая общего для них руководителя Бенджамина Оуэна Орндорффа.
  • Microsoft не планирует ликвидировать «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус», указано в отчётностях. В документе «Майкрософт мобайл рус» говорится, что решения по дальнейшей деятельности нет, но есть достаточно активов для погашения краткосрочных обязательств.
  • В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибуторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы. Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям с 30 сентября 2023 года.
  • В марте 2024-го компания заявила, что из-за новых санкций ЕС закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам. Позже официальный дистрибутор программ компании Softline сообщил, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа. По данным на начало апреля, сервисы по-прежнему доступны.
Фото Microsoft
  • О финансовых итогах 2023 года отчитались российские представительства и других иностранных компаний. Apple закончила год в России с чистым убытком в 1 млрд рублей, Intel — с убытком в 212,8 млн рублей, TikTok — 427 млн рублей.

#новости #microsoft

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 Тоже хочу

Муж чиновницы Префектуры ВАО и столько же зарабатывает

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Доктор Шкутко

Здесь похуже, на двоих столько

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Тоже хочу

Это в 2022, сейчас уже в два раза больше :-) Ты же видел новые пандусы в Москве

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Вадим Д.

Компания ничего в стране не делала, однако эти двое отважных ещё и заработали (-:

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Sergey Folps

Научились у наших чиновников!

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Вадим Д.

Да таким сотрудникам цены нет! Это я не про чиновников, у тец есть ценники.

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Maxim Demin

Не нае**шь не проживешь, как говорится.

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Vladimir Zyukin

Аналогов нет хороших

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it credoco

А на Linux?

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Ирина Зосимова
Microsoft не планирует ликвидировать «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус», указано в отчётностях. В документе «Майкрософт мобайл рус»- это радует,каждая новость о том что компания не планирует ликвидировать компании или продлевают патент дает надежду ,что все вернется на круги своя
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7 комментариев
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