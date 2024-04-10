Выручка российских юрлиц Microsoft в 2023 году снизилась в 31 раз, до 217 млн рублей Статьи редакции
Но компании закончили год с чистой прибылью в 141 млн рублей.
- Выручка Microsoft по всем российским юрлицам в 2023 году составила почти 217 млн рублей, в 2022-м была около 6,87 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на отчётность компании. Чистая прибыль снизилась с 178,3 млн до 141 млн рублей год к году.
- В течение 2022 года весь персонал российского офиса уволили, на конец 2021 года штат превышал 370 человек. По данным на апрель 2024 года, во всех местных компаниях Microsoft числятся два человека, включая общего для них руководителя Бенджамина Оуэна Орндорффа.
- Microsoft не планирует ликвидировать «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус», указано в отчётностях. В документе «Майкрософт мобайл рус» говорится, что решения по дальнейшей деятельности нет, но есть достаточно активов для погашения краткосрочных обязательств.
- В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибуторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы. Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям с 30 сентября 2023 года.
- В марте 2024-го компания заявила, что из-за новых санкций ЕС закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам. Позже официальный дистрибутор программ компании Softline сообщил, что Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа. По данным на начало апреля, сервисы по-прежнему доступны.
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Муж чиновницы Префектуры ВАО и столько же зарабатывает
Здесь похуже, на двоих столько
Это в 2022, сейчас уже в два раза больше :-) Ты же видел новые пандусы в Москве
Компания ничего в стране не делала, однако эти двое отважных ещё и заработали (-:
Научились у наших чиновников!
Да таким сотрудникам цены нет! Это я не про чиновников, у тец есть ценники.
Не нае**шь не проживешь, как говорится.
Аналогов нет хороших
А на Linux?