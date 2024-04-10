Google проиграла апелляционный спор об оборотном штрафе в 4,6 млрд рублей Статьи редакции
Её уже штрафовали от оборота в 2021-м и 2022 году.
- Московский городской суд утвердил штраф, который Таганский суд Москвы назначил американской Google LLC в декабре 2023 года.
- Причина для штрафа — «повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции и ЛГБТ-контента» (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).
- Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — это 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. В июле 2022 года её оштрафовали на 21 млрд рублей — за видео с «фейками о военной операции» на YouTube.
- В июне 2022 года ООО «Гугл» — «дочка» Google в России — подала иск о банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. В октябре 2023-го её признали банкротом.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО «Гугл» не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.
478 показов
614 открытий
Безотносительно того насколько прав или неправ может быть гугл, у него вообще были шансы "не проиграть" это дело?
Ну тут и так ясно, ролики не удаляли. Их салоеды там пачками штампуют каждый день. Так что все по делу.
Дальше уже все. Оборота больше нет. И следовательно штрафы будут нулевые.
гугл проиграла таганскому суда -удивительно .А чо только 4.6 млрд ,чо не 10 например или 10 многовато уже, вдруг кто то подумает ,что ну это уж наглешь
только вот таганскому суду гугл навряд ли что либо платили, хоть и проиграли они
МУС политически ангажирован, удивительно.
Походу Россию скоро в Гугле забанят
Пока что только наоборот происходит, если и забанят , то их винить будет кощунством, тут как говорится за что боролись на то и напоролись
1920 <- Вы находитесь здесь
"Отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией... При советском строе эта волокита никому не нужна."
"Необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор Революционного военного трибунала."
Интересно, что будет, если Гугл забанит Андроид в РФ?
Это не iOS, где схлопнут разом. Андроид прекрасно живёт бе гугл сервисов.
Только это нужно учесть в сборке прошивки устройства. Если прошивка телефона предполгает использование гуглосервисов, то телефону поплохеет если они внезапно отвалятся
Хуево он живёт без гугл сервисов. Говорю это как человек, который по глупости купил хонор без гугла.
Ничего не будет потому что не забанит, потому что это просто не нужно.
Я вообще не помню чтобы гугл, майкрософт, и эпл, кому-то реально блокировали устройства.
Вопрос в том, что будет с Россией когда Роскомнадзор перевозбудится от очередного экстримисткого ЛГБТ контента на ютубчике
Скорее про айфоны интересно. По идее юридически не могут же так сделать, человек за официальное устройство заплатил
Так устройство у человека остается. Может им гвозди забивать или орехи колоть, а вот ОС, которую ему не продавали, у него отозвали.
Так что юридически тут более, чем могут если захотят.
Может тогда государство должно выплатить Гуглу штраф?) А то штраф только на положительное значение выручки - как-то не честно!)
Надо же. Как же такое могло произойти?
то есть традиция такая каждый год штрафовать гугл, а банкрот он там нет, есть оборот (от которого типа штраф) нет, мало кого интересует
Это как у финнов традиция каждый месяц границу заново закрывать. Развлекаются как могут
В очередной раз задаюсь вопросом, что зачем вообще их компаниям выставлять какие-то штрафы. Вот им делать нечего, приходить сюда и платить что-то.
Задел на будущее, если таки пойдет торг.
Эх, помню одно время были популярны решения, где сумма удваивалась каждую неделю, а сейчас что-то скромно, без огонька
Копейки. Лучше макаронами заниматься
как же то гугл и проиграли, даже как то не верится в такую информацию
Внезапно!
Удивительно. Гугл еще пытается с ними судиться?
Почему гугелю миллиардные оборотные штрафы, а всяким мудакам по 300тр?