Деньги
Полина Лааксо

Google проиграла апелляционный спор об оборотном штрафе в 4,6 млрд рублей Статьи редакции

Её уже штрафовали от оборота в 2021-м и 2022 году.

  • Московский городской суд утвердил штраф, который Таганский суд Москвы назначил американской Google LLC в декабре 2023 года.
  • Причина для штрафа — «повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции и ЛГБТ-контента» (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).
Источник фото: Reuters
  • Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — это 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. В июле 2022 года её оштрафовали на 21 млрд рублей — за видео с «фейками о военной операции» на YouTube.
  • В июне 2022 года ООО «Гугл» — «дочка» Google в России — подала иск о банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. В октябре 2023-го её признали банкротом.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО «Гугл» не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.

#новости #google

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28 комментариев
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 nelpy

Безотносительно того насколько прав или неправ может быть гугл, у него вообще были шансы "не проиграть" это дело?

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Станислав

Ну тут и так ясно, ролики не удаляли. Их салоеды там пачками штампуют каждый день. Так что все по делу.

Дальше уже все. Оборота больше нет. И следовательно штрафы будут нулевые.

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San Sanы4

гугл проиграла таганскому суда -удивительно .А чо только 4.6 млрд ,чо не 10 например или 10 многовато уже, вдруг кто то подумает ,что ну это уж наглешь

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Игорь Плахин

только вот таганскому суду гугл навряд ли что либо платили, хоть и проиграли они

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Walenok

МУС политически ангажирован, удивительно.

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Игорь Пронин

Походу Россию скоро в Гугле забанят

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Борис Лукавин

Пока что только наоборот происходит, если и забанят , то их винить будет кощунством, тут как говорится за что боролись на то и напоролись

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Griby Lenina

1920 <- Вы находитесь здесь
"Отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией... При советском строе эта волокита никому не нужна."
"Необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор Революционного военного трибунала."

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AeternaMens

Интересно, что будет, если Гугл забанит Андроид в РФ?

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ViktoRus

Это не iOS, где схлопнут разом. Андроид прекрасно живёт бе гугл сервисов.

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Andrey Kulakov

Только это нужно учесть в сборке прошивки устройства. Если прошивка телефона предполгает использование гуглосервисов, то телефону поплохеет если они внезапно отвалятся

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Горка Тлетов

Хуево он живёт без гугл сервисов. Говорю это как человек, который по глупости купил хонор без гугла.

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Николай Верегин

Ничего не будет потому что не забанит, потому что это просто не нужно.

Я вообще не помню чтобы гугл, майкрософт, и эпл, кому-то реально блокировали устройства.

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Николай Верегин

Вопрос в том, что будет с Россией когда Роскомнадзор перевозбудится от очередного экстримисткого ЛГБТ контента на ютубчике

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Клюев

Скорее про айфоны интересно. По идее юридически не могут же так сделать, человек за официальное устройство заплатил

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Khulster
По идее юридически не могут же так сделать, человек за официальное устройство заплатил

Так устройство у человека остается. Может им гвозди забивать или орехи колоть, а вот ОС, которую ему не продавали, у него отозвали.
Так что юридически тут более, чем могут если захотят.

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Andrey Kulakov
По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО «Гугл» не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.

Может тогда государство должно выплатить Гуглу штраф?) А то штраф только на положительное значение выручки - как-то не честно!)

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Вадимов Вадим

Надо же. Как же такое могло произойти?

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неформат

то есть традиция такая каждый год штрафовать гугл, а банкрот он там нет, есть оборот (от которого типа штраф) нет, мало кого интересует

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Журова Марина

Это как у финнов традиция каждый месяц границу заново закрывать. Развлекаются как могут

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Алина Бизнесвуман

В очередной раз задаюсь вопросом, что зачем вообще их компаниям выставлять какие-то штрафы. Вот им делать нечего, приходить сюда и платить что-то.

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Khulster

Задел на будущее, если таки пойдет торг.

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Soulis

Эх, помню одно время были популярны решения, где сумма удваивалась каждую неделю, а сейчас что-то скромно, без огонька

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Фоксик

Копейки. Лучше макаронами заниматься

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Karen Buzhala

как же то гугл и проиграли, даже как то не верится в такую информацию

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Я сказал свое имя машине

Внезапно!

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redpanda

Удивительно. Гугл еще пытается с ними судиться?

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Barone Rosso

Почему гугелю миллиардные оборотные штрафы, а всяким мудакам по 300тр?

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