«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан»: о чём рассказала Эльвира Набиуллина в Госдуме Статьи редакции
Собрали цитаты главы ЦБ с выступления на заседании.
Про борьбу с бедностью
- По мнению ЦБ, проводимая им политика может помочь в борьбе с бедностью. Речь идёт о снижении инфляции, защиты россиян от чрезмерной закредитованности, борьбе с мошенничеством, мерах поддержки граждан в сложных ситуациях, развитии продуктов для людей с невысокими доходами и финансовой грамотности.
Про ипотеку
- Набиуллина отметила, что выгоды от массовых льготных ипотечных программ «съедаются» ростом цен на жильё, и напомнила, что регулятор выступает за адресность льготной ипотеки.
Про мошенников
- По данным ЦБ, которые приводило РБК, в 2023 году мошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей. Банки смогли вернуть около 8,7% этой суммы. При этом организации предотвартили хищения на 5,8 трлн рублей у своих клиентов. Самый популярный в России способ обмана — с помощью звонков и SMS, следует из опроса регулятора.
Про инфляцию
- Пик инфляции в России пройден благодаря жёсткой денежно-кредитной политике, сказала Набиуллина. Целевой показатель ЦБ — 4%. По данным Минэкономразвития, на 1 апреля 2024-го инфляция составила 7,62% год к году.
- В конце марта 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Высокой ставкой регулятор защищает реальные доходы граждан, отметила глава Банка России.
Про криптовалюту и внешнюю торговлю
- ЦБ поддерживает использование криптовалют для международных расчётов, но по-прежнему против их оборота внутри России, заявила глава регулятора.
- Она также отметила, что доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле: две трети расчётов проходит в национальных валютах «дружественных» стран.
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Слышали? Не бухтеть и доедать лапшу! Доходы защищены! От нас...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Затраты населения на кредиты они защищают, глупо розданные 30 трлн обесценивать инфляцией...
Высокие ставки помогают сдерживать потребительские расходы! Бизнес недополучает деньги и перестает выплачивать премии. Все кто на % с продаж работает, из-за сокращения потребления теряют в доходах и вынуждены брать кредиты по высоким ставкам.
Никак вы блядь не накупитесь!
Ну всё правильно, защищают доходы граждан от самих же граждан.
А вы хотели на оборот? Так не бывает)
Кредитная ставка не действует так примитивно на одну только группу людей, как ты написал. Что происходит с экономикой при низкой кредитной ставке и вообще при сверхдешевых деньгах можно узнать, изучив опыт Турции нулевых и России начала 90-х. Но это сложно, понимаю, лучше орать про врага и саботажника Набиуллину.
Точно! Американцы 20 лет жили при ставке 0.09-1.00% и посмотрите где теперь Америка! Загнивает же! Бомжи и наркоманы везде! Госдолг вон какой накопили!!
Не жили
Ну да, во время войны с индейцами не жили, это верно)
Инфляцию США размазывается сразу на весь мир. Поэтому она не сильно ощущается
Но когда-то это закончится, нет ничего вечного
Исправил наПоэтому она не ощущается
Так же существует вариант, что дешевых кредитных денег больше чем товаров, соответственно для охлаждения спроса поднимается цена и растёт инфляция. Ну это чисто теоретически.)
Тут надо понимать про какую категорию товаров речь. Есть базовые товары, есть товары длительной эксплуатации, есть предметы роскоши. Условно, человек не станет в день съедать по 50 яиц, если они вдруг подешевеют в 10 раз.
А если он будет менять смартфон не раз в 3 года, из-за того, что он 3 года копит на него, а начнет менять каждый год, то в этом нет ничего страшного.
Проблема в том, что у россиян не удовлетворена даже самая нижняя ступень пирамиды потребностей.
Зато розданные гос. банками 30 трлн меньше сгорают, своя рубашка ближе к телу...
Сейчас сидим с Эльвирой, выпиваем водочки (по акции из КБ). Она всем передаёт приветы и говорит, чтобы сильно её здесь не хуесосили.
Давайте сегодня будем добрее.
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А брошка то какая на ней? Самое главное не написал!
Комментарий удален модератором
Вы почему-то забываете, что на общую политику ЦБ и конкретно На*булина влияния не имеет, все решения принимаются одним человеком из одного бункера, а ЦБ остаётся только разгребать последствия. А относительно уже принятых решений и обстановки у нас ситуация сильно лучше, чем в той же Турции или Аргентине (на которых между прочим не наложили триллион санкций и которые не ведут "СВО")
Интересно конечно она считает инфляцию. Менее 7.62% в год. За 4 года это примерно 30%.
Но даже квартиры выросли в два раза по её же словам.
Это какая тогда огромная группа товаров дешевеет в цене, раз продукты, квартиры и импорт заметно выросли в цене?
Что это за расчёт такой космический? Таро что ли раскладывают там?
Борьба с бедностью
Я в России живу или нет,не понимаю!правительство РФ говорит все хорошо,а у меня все хуже жизнь и хуже,на хлеб и коммуналку зарплаты хватает.говорят зарплата растет,а у нас в городе только цены.наверное всё-таки не в России живу.
Тебе просто надо больше зарабатывать. Это не в Путине проблема, а в твоей финансовой безграмотности.
Вот именно! Зарабатывал бы в 3-4 раза больше, и не ныл бы тогда и все хорошо было бы у тебя. Это легко, нужно только..
..... заниматься в секции дзюдо в СПБ в 80-ых годах......
Нужно только,что?)
Ты просто пятая колонна видимо. Народ щаслив, сыт и все только на пользу
А реальные доходы это какие?
у реальных пацанов
Левые с шабашек
Чего она там защищает, походу известно только ей❗️
Она защищает дного деда.
Думаю даже ей не совсем известно)
Зазеркалье епт
Опять сказки для дурачков :)
Чет так себе защищают, в турции ставка уже 50%, в аргентине совсем недавно была 133% . Нужно догнать и перегнать! Конечно же в интересах защиты обычных граждан 👍
Соскучился по гиперинфляции?
Лучшая защита – это нападение получается
У ЦБ и на гербе птица в разные стороны смотрит:
Капец у них серьезные планы по борьбе с бедностью, жалко только, что это просто слова)..
Это граждан кремля и ЦБ?)))
Все чувствуют как богатеют? Расскажите ЧЕМ чувствуете?
Так и чувсвтую себя защищенным
Всё правильно делает. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно позориться до конца.
В экономике хаос натворили, цены на технику х2 - х1.5
Судя по тому, что многие оставившие свой первый бизнес который рос в 2014-2017 году в последние 3-4 года снова в него возвращаются (ибо то куда они перешли загнулось) из-за наработок и навыков, то я бы не сказал что всё круто.