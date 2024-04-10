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Деньги
Таня Боброва

«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан»: о чём рассказала Эльвира Набиуллина в Госдуме Статьи редакции

Собрали цитаты главы ЦБ с выступления на заседании.

Источник: Госдума

Про борьбу с бедностью

  • По мнению ЦБ, проводимая им политика может помочь в борьбе с бедностью. Речь идёт о снижении инфляции, защиты россиян от чрезмерной закредитованности, борьбе с мошенничеством, мерах поддержки граждан в сложных ситуациях, развитии продуктов для людей с невысокими доходами и финансовой грамотности.

Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое — возвращусь к тому, с чего начала, — это снижение инфляции. <…>

Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры. Третье — это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвёртое — это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях. <...>

Пятое — надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие как социальный счёт и социальный вклад. И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения.

Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС)

Про ипотеку

  • Набиуллина отметила, что выгоды от массовых льготных ипотечных программ «съедаются» ростом цен на жильё, и напомнила, что регулятор выступает за адресность льготной ипотеки.

Ситуация на рынке ипотеки должна приводить к улучшению доступности жилья, а не ценового пузыря. Выгоды от низких ставок не должны «съедаться» ростом цен, как это происходит. <…>

Мы видим, что за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены квартир выросли где-то в два раза на первичном рынке, а зарплаты и доходы — где-то в полтора раза. То есть рост цен на жильё опережает доходы.

Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС)
Деньги
Таня Боброва
Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной — за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются льготами Статьи редакции

ЦБ также выступает за «сбалансированное» развитие ипотеки: бум на рынке грозит кризисом, а не повышением доступности жилья.

Про мошенников

  • По данным ЦБ, которые приводило РБК, в 2023 году мошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей. Банки смогли вернуть около 8,7% этой суммы. При этом организации предотвартили хищения на 5,8 трлн рублей у своих клиентов. Самый популярный в России способ обмана — с помощью звонков и SMS, следует из опроса регулятора.

Нам не удалось пока добиться перелома в борьбе с мошенниками, мы бьём по хвостам.

Эльвира Набиуллина (цитата по РБК)

Про инфляцию

  • Пик инфляции в России пройден благодаря жёсткой денежно-кредитной политике, сказала Набиуллина. Целевой показатель ЦБ — 4%. По данным Минэкономразвития, на 1 апреля 2024-го инфляция составила 7,62% год к году.

Ситуацию, когда избыточный спрос выливается в рост цен и ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на неё мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади.

Эльвира Набиуллина (цитата по РБК)
  • В конце марта 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Высокой ставкой регулятор защищает реальные доходы граждан, отметила глава Банка России.

Это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно.

Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС)

Про криптовалюту и внешнюю торговлю

  • ЦБ поддерживает использование криптовалют для международных расчётов, но по-прежнему против их оборота внутри России, заявила глава регулятора.
  • Она также отметила, что доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле: две трети расчётов проходит в национальных валютах «дружественных» стран.

#новости #цб

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47 комментариев
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 Вадим Д.
защищаем реальные доходы граждан

Слышали? Не бухтеть и доедать лапшу! Доходы защищены! От нас...

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Денис Демидов

Затраты населения на кредиты они защищают, глупо розданные 30 трлн обесценивать инфляцией...

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Zloy Marketolog
Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан

Высокие ставки помогают сдерживать потребительские расходы! Бизнес недополучает деньги и перестает выплачивать премии. Все кто на % с продаж работает, из-за сокращения потребления теряют в доходах и вынуждены брать кредиты по высоким ставкам.

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corki buchek

Никак вы блядь не накупитесь!

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Киприан Лейн

Ну всё правильно, защищают доходы граждан от самих же граждан.

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Светлана Завацкая

А вы хотели на оборот? Так не бывает)

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Santiago

Кредитная ставка не действует так примитивно на одну только группу людей, как ты написал. Что происходит с экономикой при низкой кредитной ставке и вообще при сверхдешевых деньгах можно узнать, изучив опыт Турции нулевых и России начала 90-х. Но это сложно, понимаю, лучше орать про врага и саботажника Набиуллину.

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Zloy Marketolog

Точно! Американцы 20 лет жили при ставке 0.09-1.00% и посмотрите где теперь Америка! Загнивает же! Бомжи и наркоманы везде! Госдолг вон какой накопили!!

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Я сказал свое имя машине

Не жили

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Zloy Marketolog

Ну да, во время войны с индейцами не жили, это верно)

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Жошы хан

Инфляцию США размазывается сразу на весь мир. Поэтому она не сильно ощущается

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Светлана Завацкая

Но когда-то это закончится, нет ничего вечного

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Укладчик стекловаты
Поэтому она не сильно ощущается

Исправил на

Поэтому она не ощущается
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Степан Фадеев

Так же существует вариант, что дешевых кредитных денег больше чем товаров, соответственно для охлаждения спроса поднимается цена и растёт инфляция. Ну это чисто теоретически.)

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Zloy Marketolog

Тут надо понимать про какую категорию товаров речь. Есть базовые товары, есть товары длительной эксплуатации, есть предметы роскоши. Условно, человек не станет в день съедать по 50 яиц, если они вдруг подешевеют в 10 раз.
А если он будет менять смартфон не раз в 3 года, из-за того, что он 3 года копит на него, а начнет менять каждый год, то в этом нет ничего страшного.
Проблема в том, что у россиян не удовлетворена даже самая нижняя ступень пирамиды потребностей.

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Денис Демидов

Зато розданные гос. банками 30 трлн меньше сгорают, своя рубашка ближе к телу...

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Слегка Придурковатый

Сейчас сидим с Эльвирой, выпиваем водочки (по акции из КБ). Она всем передаёт приветы и говорит, чтобы сильно её здесь не хуесосили.

Давайте сегодня будем добрее.

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Антон Т

А брошка то какая на ней? Самое главное не написал!

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Иван Иванов

Вы почему-то забываете, что на общую политику ЦБ и конкретно На*булина влияния не имеет, все решения принимаются одним человеком из одного бункера, а ЦБ остаётся только разгребать последствия. А относительно уже принятых решений и обстановки у нас ситуация сильно лучше, чем в той же Турции или Аргентине (на которых между прочим не наложили триллион санкций и которые не ведут "СВО")

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Владислав

Интересно конечно она считает инфляцию. Менее 7.62% в год. За 4 года это примерно 30%.
Но даже квартиры выросли в два раза по её же словам.

Это какая тогда огромная группа товаров дешевеет в цене, раз продукты, квартиры и импорт заметно выросли в цене?
Что это за расчёт такой космический? Таро что ли раскладывают там?

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Giraffe

Борьба с бедностью

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sergey chaykov

Я в России живу или нет,не понимаю!правительство РФ говорит все хорошо,а у меня все хуже жизнь и хуже,на хлеб и коммуналку зарплаты хватает.говорят зарплата растет,а у нас в городе только цены.наверное всё-таки не в России живу.

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Santiago

Тебе просто надо больше зарабатывать. Это не в Путине проблема, а в твоей финансовой безграмотности.

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Giraffe

Вот именно! Зарабатывал бы в 3-4 раза больше, и не ныл бы тогда и все хорошо было бы у тебя. Это легко, нужно только..

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Kiss1nger

..... заниматься в секции дзюдо в СПБ в 80-ых годах......

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sergey chaykov

Нужно только,что?)

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Giraffe

Ты просто пятая колонна видимо. Народ щаслив, сыт и все только на пользу

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Semen Andreev

А реальные доходы это какие?

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Вася Пражкин

у реальных пацанов

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Gleb Gleb

Левые с шабашек

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ILLUMINAT MINDSCAPE AI

Чего она там защищает, походу известно только ей❗️

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Norman

Она защищает дного деда.

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Светлана Завацкая

Думаю даже ей не совсем известно)

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Andrey Chuguev

Зазеркалье епт

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Fred Han
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Anton

Опять сказки для дурачков :)

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Михаил
Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан

Чет так себе защищают, в турции ставка уже 50%, в аргентине совсем недавно была 133% . Нужно догнать и перегнать! Конечно же в интересах защиты обычных граждан 👍

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Santiago

Соскучился по гиперинфляции?

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Роман Кулаков

Лучшая защита – это нападение получается

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Вася Пражкин
ЦБ поддерживает использование криптовалют для международных расчётов, но по-прежнему против их оборота внутри России

У ЦБ и на гербе птица в разные стороны смотрит:

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Антон Татаринов

Капец у них серьезные планы по борьбе с бедностью, жалко только, что это просто слова)..

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A V

Это граждан кремля и ЦБ?)))

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Ale K
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Белый халат

Все чувствуют как богатеют? Расскажите ЧЕМ чувствуете?

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Тоже хочу

Так и чувсвтую себя защищенным

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ZuDwa

Всё правильно делает. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно позориться до конца.

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Сергей Багрецов

В экономике хаос натворили, цены на технику х2 - х1.5
Судя по тому, что многие оставившие свой первый бизнес который рос в 2014-2017 году в последние 3-4 года снова в него возвращаются (ибо то куда они перешли загнулось) из-за наработок и навыков, то я бы не сказал что всё круто.

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