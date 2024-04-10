Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое — возвращусь к тому, с чего начала, — это снижение инфляции. <…>

Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры. Третье — это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвёртое — это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях. <...>

Пятое — надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие как социальный счёт и социальный вклад. И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения.