«МТС Банк» проведёт IPO на Мосбирже Статьи редакции
Компания разместит обыкновенные акции.
- Их выпустят в рамках дополнительной эмиссии, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Объём не раскрывают, диапазон цен на бумаги и сроки выхода — тоже.
- Привлечённые деньги направят на развитие банка и масштабирование его розничного бизнеса.
- Акционер кредитной организации — ПАО «МТС» — не будет продавать свои акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.
- Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил о возможном IPO «МТС Банка» ещё в 2021 году. На вопрос, превысит ли оценка $1 млрд, он тогда заявил: «Конечно, иначе смешно выходить».
- В феврале 2023 года «МТС Банк» попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Евтушенков, оказавшись под санкциями, передал 10% акций АФК «Система» сыну, чтобы не быть контролирующим акционером.
- В январе 2024 года источники РБК рассказали, что банк снова обсуждает IPO «на фоне пробуждения рынка». В 2022 году на биржу вышел Whoosh, в 2023-м — Genetico, «Астра», Henderson, «Совкомбанк» и «Мосгорломбард». Запланировали IPO «Делимобиль», Skyeng и Ladoga.
- В УК «Арикапитал» полагали, что организацию оценят в 75,5-97,3 млрд рублей. Но объём размещения, скорее всего, будет небольшим.
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Рынок так пробуждается что даже мафия в шоке.
Кредиты в говнобанках под 30% разлетаются как горячие пирожки. Чем не пробуждение
Пожалуй, лучший комментарий о состоянии «инвестиционного климата» в России.
- Вывел, компанию на биржу
- Потом разбил на куски и вывел еще
Profit
Тоже хочешь?
IPO-huepo.
Московская биржа = казино.