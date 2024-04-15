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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:17 мск: доллар — 93,46 рубля, евро — 99,63 рубля.

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Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 93,41 рубля, евро — 99,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские банки рассказали «Ъ» об увеличении спроса среди иностранцев на карты «Мир» в первом квартале 2024 года. Больше всех карты открывают туристы из Китая. Тенденцию связывают с ростом въездного туризма, а также с вступлением в силу закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам.

Тайваньский бренд MSI с начала 2024 года уступил лидерство по продажам ноутбуков в России компании Asus, сообщили «Ъ» участники рынка со ссылкой на исследование GFK. По данным аналитиков, доля MSI снизилась почти в два раза и составила 7,8%, а Asus увеличилась до 18%.

Контекст

Объём российского рынка музыкальных стримингов по итогам 2023 года достиг 24-26 млрд рублей, а в 2024-м вырастет ещё на 10-15%, рассказали «Ъ» на рынке. Доходы сервисов увеличиваются за счет мультиподписок, роста общего числа платящих пользователей и продаж «умных» колонок.

Число объявлений о продаже подержанные автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5%, до 1,2 млн, подсчитали в «Авто.ру». При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей.

Новости предыдущего дня, 14 апреля — здесь.