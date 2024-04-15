День 782: российские банки рассказали об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Российские банки рассказали «Ъ» об увеличении спроса среди иностранцев на карты «Мир» в первом квартале 2024 года. Больше всех карты открывают туристы из Китая. Тенденцию связывают с ростом въездного туризма, а также с вступлением в силу закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам.
Тайваньский бренд MSI с начала 2024 года уступил лидерство по продажам ноутбуков в России компании Asus, сообщили «Ъ» участники рынка со ссылкой на исследование GFK. По данным аналитиков, доля MSI снизилась почти в два раза и составила 7,8%, а Asus увеличилась до 18%.
Контекст
Объём российского рынка музыкальных стримингов по итогам 2023 года достиг 24-26 млрд рублей, а в 2024-м вырастет ещё на 10-15%, рассказали «Ъ» на рынке. Доходы сервисов увеличиваются за счет мультиподписок, роста общего числа платящих пользователей и продаж «умных» колонок.
Число объявлений о продаже подержанные автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5%, до 1,2 млн, подсчитали в «Авто.ру». При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей.
Новости предыдущего дня, 14 апреля — здесь.
Уважаемые сотрудники VC.ru хочу поблагодарить вас, что вы считаете дни. Потому что все должны понять, что всё что происходит сегодня - это не норма, но многие уже адаптировались жить в такое время. Надеюсь, мы скоро все это закончим. Всем добра💕
Кто "мы"?
Тромбы.
Я
хз кто но я уже просто перестал обращать внимания на эти счёты
Разумеется. Все заканчивается, а иного исхода кроме мира, который можно достигнуть одним-единственным способом - полной и безоговорочной денацификацией и демилитаризацией, быть не может.
Брат раз ты в теме расскажи сколько нацистов было и сколько осталось, бабуля моя ветеран спрашивает
Ага, на 782 день главной новостью являетсяроссийские банки рассказали об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев
В мире постоянно что-то происходит. Наивно считать, что это не норма. Вполне себе.
Иностранцам карты Мир, видимо, прямо на вокзалах выдают.
— Дышите, если хотите получить карту, а мы отчитаемся, какие мы молодцы.
Это те самые иностранцы, которые дома не пригодились
Низкосортные? Ну китайцев у нас кроме ковидных пары лет всегда много было, прямо табунами.
Пару лет до ковидных и другие карты в ходу были. А тут просто надо акценты расставить про иностранцев, которые скоро россиянами станут.
Китайцев то было много, но как гастарбайтеров. Это где-то после 2014 роль дешевого заграничья, куда можно по быстрому на выходные съездить, отошла от них к нам.
Офигеть, пока это писал, понял, что уже 10 лет прошло...
А какая альтернатива в РФ есть этим картам? Их раздавать не надо, выбора просто нет для внутреннего рынка. Вадюха, отдохни от всру месяцок, уже всякую х**ню зачастую пишешь.
То что MSI уступил лидерство по ноутам Asus-у это нормально. Вот если бы объявили что лидером стали аквариусы или «белорусские» ноуты — это был бы номер.
* и тут же всплыл в голове анекдот про коня и номер.. ))
Если б ноут белорусским был, я б, наверно, помер (-:
так а что asus? У него тоже своя линейка "геймерских" ноутов есть, но вот у мсиай обычных ноутов, "для офиса" не хватает, либо очень дорогие, хотя за что платить непонятно, конечно лучше гигабита и прочей шушеры, но всё-равно переплата за бренд, будто макбук какой-то покупаешь
Безальтернативность = рост
"...роста общего числа платящих пользователей..."
Неудивительно, ведь доходы россиян растут стремительным домкратом. Сперва яйца ели как не в себя, что пришлось на них аж цену поднимать, теперь вот, когда нажрались, можно и музычку по подписке послушать для лучшего переваривания деликатесов.
Всё идёт по плану.
Для тех, у кого мифический "скачок цен" на продукты ударил по бюджету, у меня плохие новости. Им не правительство надо ругать, параллельно генерируя фантастические идеи по геополитике, а начать наконец работать, сменить работу на нормальную или вообще сменить профессию. ВВП за вас это не сделает.
Всё как обычно: "сами виноваты". И в моторах и в низких ЗП, всё народ у нас плохой..
Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину.
Да,да. Врачи ищут возможности и идут в частные клиники
Точно. Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.
Учитель в Москве получает 200к в среднем, это надбавка из городского бюджета - кстати, единоличная заслуга Собянина. Ну так вот, станьте губернатором в вашем регионе и сделайте бюджетникам любую надбавку, какую пожелаете. Какие проблемы? И да, учитель внезапно может работать и в частной школе, и если его туда не берут, может проблема не в государстве?
Наверное как-то неловко тебе спорить со словами (бывшего) премьер-министра, лол.
Тут нет противоречия.
Как ты станешь губернатором в России? Губернаторов назначает президент! Ах ты ж с..ка Евгений, ты на что намекаешь!? Ты прямым делом говоришь что наш президент назначает нам губернаторов вредителей!!?? Да как ты смеешь?!!! Статья по тебе плачет!
82% бедных в России - это семьи с детьми. Я правильно понимаю, что предлагаете этим малолетним чмошникам взять наконец судьбу в свою руки и пойти работать?
Детей в детдом.
Вообще то идея не такая дурацкая. Иногда логичнее их отдавать тем, кто способен их прокормить.
Семья только из детей состоит? Если ты не можешь покормить семью, не надо заводить детей, а если уж завёл, то ищи возможности и не жалуйся.
Ну логично. Всяко туристам удобно
Ну да, а ещё можно у метро как симки раздавать или с вертолёта разбрасывать - тоже можно будет рассказать про востребованность
Итоги импортозамещения в одной фразе
Асусы лучшие ноутбуки 🙋♀️
Реклама на ют-канале Вилсакома оказалась выгодной
Бедные китайцы и им впарили эту карточку...
Как вам не понять?
Без любви нам больше некуда стремиться!
Мигрантов миллионами завозят, конечно и карты мир они берут. Видели как вчера они ассимилировались в центре Саратова?
Проходу спрос на карты среди коллекционеров ... типа ... филателистов
ТУТ И НЕТ альтернатив! только этот МИР