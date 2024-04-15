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Артур Томилко

День 782: российские банки рассказали об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:17 мск: доллар — 93,46 рубля, евро — 99,63 рубля.

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 93,41 рубля, евро — 99,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские банки рассказали «Ъ» об увеличении спроса среди иностранцев на карты «Мир» в первом квартале 2024 года. Больше всех карты открывают туристы из Китая. Тенденцию связывают с ростом въездного туризма, а также с вступлением в силу закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам.

Тайваньский бренд MSI с начала 2024 года уступил лидерство по продажам ноутбуков в России компании Asus, сообщили «Ъ» участники рынка со ссылкой на исследование GFK. По данным аналитиков, доля MSI снизилась почти в два раза и составила 7,8%, а Asus увеличилась до 18%.

Контекст

Объём российского рынка музыкальных стримингов по итогам 2023 года достиг 24-26 млрд рублей, а в 2024-м вырастет ещё на 10-15%, рассказали «Ъ» на рынке. Доходы сервисов увеличиваются за счет мультиподписок, роста общего числа платящих пользователей и продаж «умных» колонок.

Число объявлений о продаже подержанные автомобилей на российских классифайдах в марте 2024-го увеличилось на 5%, до 1,2 млн, подсчитали в «Авто.ру». При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей.

Новости предыдущего дня, 14 апреля — здесь.

#новости

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Уважаемые сотрудники VC.ru хочу поблагодарить вас, что вы считаете дни. Потому что все должны понять, что всё что происходит сегодня - это не норма, но многие уже адаптировались жить в такое время. Надеюсь, мы скоро все это закончим. Всем добра💕

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Я сказал свое имя машине

Кто "мы"?

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Ночная Трость

Тромбы.

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Ale K

Я

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неформат

хз кто но я уже просто перестал обращать внимания на эти счёты

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Степан Хохлов
Надеюсь, мы скоро все это закончим

Разумеется. Все заканчивается, а иного исхода кроме мира, который можно достигнуть одним-единственным способом - полной и безоговорочной денацификацией и демилитаризацией, быть не может.

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Ivan Petrov

Брат раз ты в теме расскажи сколько нацистов было и сколько осталось, бабуля моя ветеран спрашивает

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Aina Timo / wdroid.net

Ага, на 782 день главной новостью является

российские банки рассказали об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев
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Подментованный кот

В мире постоянно что-то происходит. Наивно считать, что это не норма. Вполне себе.

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Вадим Д.

Иностранцам карты Мир, видимо, прямо на вокзалах выдают.
— Дышите, если хотите получить карту, а мы отчитаемся, какие мы молодцы.

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ZuDwa

Это те самые иностранцы, которые дома не пригодились

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Вадим Д.

Низкосортные? Ну китайцев у нас кроме ковидных пары лет всегда много было, прямо табунами.

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ZuDwa

Пару лет до ковидных и другие карты в ходу были. А тут просто надо акценты расставить про иностранцев, которые скоро россиянами станут.

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Alex Nosov

Китайцев то было много, но как гастарбайтеров. Это где-то после 2014 роль дешевого заграничья, куда можно по быстрому на выходные съездить, отошла от них к нам.
Офигеть, пока это писал, понял, что уже 10 лет прошло...

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Dmitry Voloshin

А какая альтернатива в РФ есть этим картам? Их раздавать не надо, выбора просто нет для внутреннего рынка. Вадюха, отдохни от всру месяцок, уже всякую х**ню зачастую пишешь.

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Вадим Д.

То что MSI уступил лидерство по ноутам Asus-у это нормально. Вот если бы объявили что лидером стали аквариусы или «белорусские» ноуты — это был бы номер.

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S.Capusta

* и тут же всплыл в голове анекдот про коня и номер.. ))

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Вадим Д.

Если б ноут белорусским был, я б, наверно, помер (-:

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Людвиг Фрезенбург

так а что asus? У него тоже своя линейка "геймерских" ноутов есть, но вот у мсиай обычных ноутов, "для офиса" не хватает, либо очень дорогие, хотя за что платить непонятно, конечно лучше гигабита и прочей шушеры, но всё-равно переплата за бренд, будто макбук какой-то покупаешь

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Сладкая Вата

Безальтернативность = рост

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Слегка Придурковатый

"...роста общего числа платящих пользователей..."

Неудивительно, ведь доходы россиян растут стремительным домкратом. Сперва яйца ели как не в себя, что пришлось на них аж цену поднимать, теперь вот, когда нажрались, можно и музычку по подписке послушать для лучшего переваривания деликатесов.

Всё идёт по плану.

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Evgeny

Для тех, у кого мифический "скачок цен" на продукты ударил по бюджету, у меня плохие новости. Им не правительство надо ругать, параллельно генерируя фантастические идеи по геополитике, а начать наконец работать, сменить работу на нормальную или вообще сменить профессию. ВВП за вас это не сделает.

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Алекс

Всё как обычно: "сами виноваты". И в моторах и в низких ЗП, всё народ у нас плохой..

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Подментованный кот

Кто хочет ищет возможность, кто не хочет причину.

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Фоксик
Власти привлекают студентов в медвузы, выделяют бюджеты на дополнительную поддержку врачам. Но несмотря на это, в отрасли серьезный кадровый голод. Регионам приходится конкурировать за работников, а частные клиники переманивают медперсонал из государственных, обещая более высокие оклады и лучшие условия. Эксперты считают, что в 2024 г. трудоустройство медработников останется рынком кандидата.

Да,да. Врачи ищут возможности и идут в частные клиники

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Слегка Придурковатый

Точно. Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.

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Evgeny

Учитель в Москве получает 200к в среднем, это надбавка из городского бюджета - кстати, единоличная заслуга Собянина. Ну так вот, станьте губернатором в вашем регионе и сделайте бюджетникам любую надбавку, какую пожелаете. Какие проблемы? И да, учитель внезапно может работать и в частной школе, и если его туда не берут, может проблема не в государстве?

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Слегка Придурковатый

Наверное как-то неловко тебе спорить со словами (бывшего) премьер-министра, лол.

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Evgeny

Тут нет противоречия.

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Ivan Petrov

Как ты станешь губернатором в России? Губернаторов назначает президент! Ах ты ж с..ка Евгений, ты на что намекаешь!? Ты прямым делом говоришь что наш президент назначает нам губернаторов вредителей!!?? Да как ты смеешь?!!! Статья по тебе плачет!

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Бонифаций на каникулах

82% бедных в России - это семьи с детьми. Я правильно понимаю, что предлагаете этим малолетним чмошникам взять наконец судьбу в свою руки и пойти работать?

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Фоксик

Детей в детдом.

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Evgeny

Вообще то идея не такая дурацкая. Иногда логичнее их отдавать тем, кто способен их прокормить.

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Evgeny

Семья только из детей состоит? Если ты не можешь покормить семью, не надо заводить детей, а если уж завёл, то ищи возможности и не жалуйся.

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Я сказал свое имя машине

Ну логично. Всяко туристам удобно

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Александр Привалов
об увеличении спроса на карты «Мир»

Ну да, а ещё можно у метро как симки раздавать или с вертолёта разбрасывать - тоже можно будет рассказать про востребованность

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Александр Привалов
российских классифайдах

Итоги импортозамещения в одной фразе

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Запопу Кусь

Асусы лучшие ноутбуки 🙋‍♀️

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Krem-brulee
Asus увеличилась до 18%

Реклама на ют-канале Вилсакома оказалась выгодной

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Леон Лозик

Бедные китайцы и им впарили эту карточку...

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Альвар

Как вам не понять?
Без любви нам больше некуда стремиться!

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Либерал-смузихлеб 3.0

Мигрантов миллионами завозят, конечно и карты мир они берут. Видели как вчера они ассимилировались в центре Саратова?

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Виктор Толоконников
При этом средние цены на машины с пробегом снизились из-за увеличения спроса и падения продаж премиальных моделей.- а вот снижение цен радует
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Карина Опольная

Проходу спрос на карты среди коллекционеров ... типа ... филателистов

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Карина Ленц

ТУТ И НЕТ альтернатив! только этот МИР

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