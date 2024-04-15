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Артур Томилко

ЦБ допустил запрет на покупку акций компаний с неполным раскрытием информации неквалифицированными инвесторами — «Ъ» Статьи редакции

В число таких эмитентов, например, входят ВТБ, «Аэрофлот», «Ростелеком» и банк «Санкт-Петербург».

  • ЦБ обсуждает с участниками рынка возможность «обособить» в котировальных списках акции компаний, которые не раскрывают информацию о себе в полном объёме, рассказали источники «Ъ» в ведомстве. По их словам, это необходимо, чтобы инвесторы могли эффективней оценивать свои риски при покупке ценных бумаг.
  • Многие компании перестали раскрывать чувствительную для инвесторов информацию, в том числе из-за регуляторных послаблений, указали в ЦБ. При этом их бумаги могут находиться в котировальных списках бирж, которые «традиционно рассматриваются инвесторами как знак качества эмитента с точки зрения информационной прозрачности».
  • По данным «Ъ», регулятор может ограничить возможность покупки акций компаний, которые не раскрывают информацию в полном объёме, для неквалифицированных инвесторов. Например, обязать последних проходить тестирование перед покупкой.
  • Один из источников газеты допустил, что акции таких эмитентов в принципе будут доступны только квалифицированным инвесторам.
  • В индексе Мосбиржи доля компаний, полностью раскрывающих отчётность, не превышает 50%, отмечает независимый аналитик Андрей Бархота. В число тех, кто предоставляет неполную информацию, входят, например, ВТБ, «Аэрофлот», «Ростелеком», банк «Санкт-Петербург» и другие.
  • Даже «самые прозрачные» эмитенты публикуют «отчётность, где не детализированы чувствительные статьи баланса и доходов», поясняет Бархота. Например, не раскрывается всё, что связано с заблокированными активами и валютой. Некоторые компании вообще не публикуют отчёты, только небольшие пресс-релизы.
  • При этом инициатива ЦБ может нести риски для финансового рынка, считает главный операционный директор Go Invest Сергей Рыбаков. Если акции эмитентов с неполным раскрытием информации обособят в отдельный список, объём торгов может «сильно» сократиться, указывает он.

#новости #цб

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 Zamir Saidov

Гайки все закручивают и закручивают. Я в жизни не поверю, что кто-то что-то делает из заботы о гражданах, пусть и таким извращенным способом.
Имхо, одна из причин это как раз давление на компании.

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Какер Тарлсон

Ростелеком и Аэрофлот - это буквально государство. Кому тут и на что давить?

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xbevice

Ну как бы и правильно. Для того, чтобы купить акций сейчас не нужно понимать, что такое ценные бумаги, брокер и как это все работает. Сейчас это больше похоже на «ой я там что-то нажала и оно само». Так что чем меньше возможности неквалу вляпаться, тем лучше.

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Zloy Marketolog

А государству ли не пофиг на вляпывания граждан? И если вы считаете, что не пофиг, то как вы прокомментируете абсолютно умышленное и спланированное причинение государством больших убытков огромному числу инвесторов Газпрома в 2022 году?

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Владислав

Им не пофиг если гражданин платящий налоги, будет платить меньше, так как где-то потерял деньги

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Zamir Saidov

Один потерял, другой приобрёл. И этот другой пойдёт и купит что-то, заплатив налог.

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Zloy Marketolog

Как вы прокомментируете абсолютно умышленное и спланированное причинение государством больших убытков огромному числу инвесторов Газпрома в 2022 году?
https://vc.ru/money/453649-kak-gazprom-obmanul-svoih-investorov-i-v-chey-karman-poydut-dividendy-s-akciy-nashego-nacionalnogo-dostoyaniya

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Антон

Ну вот на той красивой свечке, когда всё упала, я вошёл в бумаги и через пару месяцев, после этой новости Газпром выплатил рекордные дивиденды, больше 20% годовых получилось. И на этой новости, бумаги опять откупили и тогда заработали все нормально, те кто понимает как работает рынок, а не жалуется на то, что во всём виновато государство. Лично моё мнение.

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Zloy Marketolog

Ну-ка расскажите как работает рынок, на котором государство проворачивает такие фокусы? У вас были какие-то знания о том, что во второй раз такого не произойдет?

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Антон

Нет. Если произойдёт, я ещё больше наберу акций Газпрома. Да сейчас они не в лучшей форме, но что-то мне подсказывает что данная компания никуда не денется. Нет если у вас горизонт планирования месяц, два год. Возможно вам и не стоит туда лезть, а если хотя бы лет 5, то я бы подумал о покупке на таких проливах. Сугубо моё мнение.

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ZuDwa

Через 5 лет люди в пещерах будут жить, и камнями друг в друга кидаться. Про Газпром узнает чуть позже другая цивилизация (или не узнает)

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Антон

Ну если так думать, то через 5 лет все окажутся в одинаковых условиях ;) Тогда придумаем, во что инвестировать нужно будет. В оружие, огонь, пищу ;)

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Антон

Но пока мы в других условиях, исходим из этого. Мир конечно потихоньку сходит с ума, но пока это больше голословные заявления в большей степени.

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ZuDwa

А как вы устанавливаете горизонт планирования без учета происходящих с миром форсмажоров? Сейчас любая компания будет всячески использовать такой шанс для отказа от обязательств. И ваши риски превращаются в гиппер-риски

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Антон

Мой горизон планирования до пенсии. В данном случае это 20 лет. И все эти 20 лет я буду покупать бумаги и наращивать свой капитал. Всё. А вот что вы говорите, я не думаю что реализуется, потому что это в целом плохо для инвестиционного климата. Условно пару раз такой приём можно использовать, но если дальше будут. То большая часть инвесторов просто выйдет из всех бумаг и надёт куда переложить свои деньги, а для государство, это как компаний это как минимум не выгодно. А в долгосрочной перспективе и для государство. Именно поэтому даже в 2022 году, больше половины компаний заплатили дивиденды и не отказались от них. И получается что доходность по дивидендом, даже с учётом того, что заплатили не все оказалась больше чем за 2021 год.

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Антон

А по поводу фокусов, ну экстренные ситуации требует, экстренных решений. В данном случае это было "необходимое зло" ;)

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Zloy Marketolog

У меня есть знакомый профессиональный инвестор, который в куче банков работал управляющим инвестициями. Его слова: в пиzду газпром, теперь это чисто спекулятивная помойка, никаких долгосрочных инвестиций в него с этого момента быть не может.
И об остальных акциях высказался аналогично, где есть подобное участие государства.

Многие брокеры поменяли долгосрочные стратегии на стратегии со скидыванием всех таких бумаг перед дивидендами. И если раньше советовали выкупать их после див гэпа, то теперь советуют не выкупать и на ближайшие полгода искать что-то другое.

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Антон

Я рад за вашего знакомого, но у меня другая стратегия. Я в портфеле держу большую часть бумаг с участием государства, т.к. считаю что государство себя не обидит и будет платить дивиденды, ещё раз говорю, что я ставлю свою шкуру на кон инвестирую свои деньги. Самое страшное что может случить я их потеряю ;) Но это будет моё решения, а не какого-то инвестора, которого я даже не знаю.

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Какер Тарлсон
Ну вот на той красивой свечке, когда всё упала, я вошёл в бумаги и через пару месяцев, после этой новости Газпром выплатил рекордные дивиденды, больше 20% годовых получилось.

Что ты чешешь? Та красивая свечка - это дивгэп от 6 октября, а 7 перевели дивиденды. И заметь - падение на 30%, а выплатили 25% с НДС

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Антон

Мы о каком моменте говорим? И я не с вами разговаривал в целом. Поэтому ответить мне вам нечего.

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Антон

Я покупаю бумаги, тогда когда считаю нужным. Тогда когда все продавали, я в этом время их покупал. Через пару месяц объявили дивиденды, и все кто продавал, начали опять покупать. И на сколько я помню, это было в 2022 году.

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Какер Тарлсон

Через какие «пару месяцев»? Ты отвечаешь на ссылку с графиком. Это дивгэп 6 октября, реестр закрыли 5, а выплаты Газпром начал с 7 числа. Если ты покупал их до дивгэп, когда объявили дивиденды, то ты влетел на 5% убытка

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xbevice

Государству не пофиг, эти не халявщики потом в суды ходят, митинги проводят и так далее. Я в 22м на газпроме вроде бы хорошо заработал, так что не понимаю о чем вы

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Zloy Marketolog

https://vc.ru/money/453649-kak-gazprom-obmanul-svoih-investorov-i-v-chey-karman-poydut-dividendy-s-akciy-nashego-nacionalnogo-dostoyaniya

Как «Газпром» обманул своих инвесторов и в чей…
В статье мы объясним, каким образом руководителям нашего «народного достояния» удалось обмануть…
vc.ru
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xbevice

Обманул в данном случае оч громкое слово. То, что даже аристократы на форс-мажорах могут зажать выплаты — далеко не новость, а вполне известный риск. Вот как раз эти риски и еще планируют уменьшать. Так что все окей. А трюк с газпромом красивый.

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Zloy Marketolog
Государству не пофиг
А трюк с газпромом красивый.
Так что все окей.

Ясно.

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неформат

вот и правильно негоже такой шлак мамкиным инвесторам толкать

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Andrey Berezenkov

Тестирование перед покупкой таких акций:
А: Готовы потерять до 20% своих денег
Б: Готовы потерять до 50% своих денег
С: Готовы потерять все свои деньги и винить в этом только себя. 😔

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Петр Власов

самые прозрачные это очень хоршее словосочетание

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Алексей К
Некоторые компании вообще не публикуют отчёты, только небольшие пресс-релизы.

Очень странно. А в США SEC подобное разрешает, знатоки?

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Zloy Marketolog

А в США есть публичные компании, которым разрешено не подавать отчётность?)

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Я сказал свое имя машине

Логично

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Inspector Gadget

На Мос бирже выживут только спекулянты

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Юрий Хабаров

Даже не знаю, всё таки наверное хорошо, даже если это и усложнит задачу для участников рынка. Вон некоторые вообще только пресс релизы публикуют, а это маловато. Не думаю что объём торгов может сильно сократиться.

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Невероятный Блондин

Как же они стараются народ в квалов загнать.

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Zamir Saidov

Имхо, если существенная часть станет квалами, то введут vip квалов. А квалы по доступу скатятся на ступеньку ниже.

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ZuDwa

ЦБ регулирует рынок ценных бумаг))) само по себе уже смешно. А чего не лотереи? Да, российские бумаги, они такие, примерно как накопительная пенсия. Копишь, копишь, толку нет, еще и воспользоваться не можешь. Ща тоже мораторий введут какой-нибудь бессрочный. Надож как-то Минфину бюджет исполнить, а то одной девальвацией уже не получится.

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Какер Тарлсон

.

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