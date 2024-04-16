Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 апреля: доллар — 93,58 рубля (на 14 копеек больше, чем 15 апреля), евро — 99,79 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:19 мск: доллар — 93,92 рубля, евро — 99,65 рубля.

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 7:35 мск: доллар — 94,02 рубля, евро — 99,79 рубля.

Кто и как адаптируется

На середину апреля 2024 года заявки на обмен заблокированными активами подали от 10% до 50% российских инвесторов, которые могут принять участие в процедуре, оценили опрошенные «Ведомостями» брокеры. Речь о выкупе портфелей на сумму до 100 тысяч рублей. Участники рынка ожидают, что значительная часть заявок поступят ближе к концу срока сбора, который истекает 8 мая.

Расходы банков на информационную безопасность в 2023 году увеличились на 30-60%, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты. По их словам, в 2024-м траты могут вырасти ещё на 20%. Помимо увеличения кибератак, компании сталкивают с ужесточением регуляторных требований и необходимостью замены иностранного ПО.

Учредителем «Московской пивоваренной компании» (МПК, выпускает пиво «Хамовники» и «Жигули Барное») стала зарегистрированная в Дубае Echelon Systems, обратил внимание «Ъ». До этого акционером МПК была кипрская Echelon Systems. Перевод головной структуры в дружественную юрисдикцию может облегчить закупку импортных ингредиентов и оборудования, а также выплату дивидендов, говорят юристы.

Какие есть проблемы и трудности

Число DDoS-атак на российские компании в первом квартале 2024-го увеличилось вдвое год к году, до 119 тысяч, следует из данных ГК «Солар». Активнее всего хакеры атакуют энергокомпании, государственные структуры, финансовые организации и ИТ-сервисы.

Контекст

Влад ИТ-отрасли (разработка ПО и обработка данных) в ВВП России по итогам 2024 года достиг 1,96% показывают расчеты ИСИЭЗ. В 2019-м он составлял 1,3%. Эксперты также отмечают, что сфера ИТ стала лидером по темпам роста продаж, динамике численности работников и зарплат и росту инвестиций на фоне внутреннего спроса на импортозамещение ПО и оборудования.

Новости предыдущего дня, 15 апреля — здесь.