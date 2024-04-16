День 783: число DDoS-атак на российские компании в первом квартале 2024-го удвоилось год к году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 апреля: доллар — 93,58 рубля (на 14 копеек больше, чем 15 апреля), евро — 99,79 рубля (на 7 копеек больше).
Кто и как адаптируется
На середину апреля 2024 года заявки на обмен заблокированными активами подали от 10% до 50% российских инвесторов, которые могут принять участие в процедуре, оценили опрошенные «Ведомостями» брокеры. Речь о выкупе портфелей на сумму до 100 тысяч рублей. Участники рынка ожидают, что значительная часть заявок поступят ближе к концу срока сбора, который истекает 8 мая.
Расходы банков на информационную безопасность в 2023 году увеличились на 30-60%, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты. По их словам, в 2024-м траты могут вырасти ещё на 20%. Помимо увеличения кибератак, компании сталкивают с ужесточением регуляторных требований и необходимостью замены иностранного ПО.
Учредителем «Московской пивоваренной компании» (МПК, выпускает пиво «Хамовники» и «Жигули Барное») стала зарегистрированная в Дубае Echelon Systems, обратил внимание «Ъ». До этого акционером МПК была кипрская Echelon Systems. Перевод головной структуры в дружественную юрисдикцию может облегчить закупку импортных ингредиентов и оборудования, а также выплату дивидендов, говорят юристы.
Какие есть проблемы и трудности
Число DDoS-атак на российские компании в первом квартале 2024-го увеличилось вдвое год к году, до 119 тысяч, следует из данных ГК «Солар». Активнее всего хакеры атакуют энергокомпании, государственные структуры, финансовые организации и ИТ-сервисы.
Контекст
Влад ИТ-отрасли (разработка ПО и обработка данных) в ВВП России по итогам 2024 года достиг 1,96% показывают расчеты ИСИЭЗ. В 2019-м он составлял 1,3%. Эксперты также отмечают, что сфера ИТ стала лидером по темпам роста продаж, динамике численности работников и зарплат и росту инвестиций на фоне внутреннего спроса на импортозамещение ПО и оборудования.
Новости предыдущего дня, 15 апреля — здесь.
Да какое там, это же своим интересно как тут у нас, тех что без тракторов 🫠
Ддосы растут опережающими темпами, а то ещё кто-то подумает что в стране роста нет.
А Влад хорош 👍🏻
Вкладываться в ddos защиту, что кстати не дёшево.