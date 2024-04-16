Деньги
Артур Томилко

Microsoft вложит $1,5 млрд в разработчика ИИ G42 из ОАЭ Статьи редакции

Корпорация получит миноритарную долю и место в совете директоров.

  • Microsoft объявила о «стратегических инвестициях» в одну из крупнейших в ОАЭ компаний по разработке ИИ G42. Сумма вложений составит $1,5 млрд.
  • G42 сможет использовать облачную платформу Azure «в качестве основы для разработки и развёртывания продуктов ИИ». Какую часть инвестиций компания потратит на облако Microsoft, не уточняется.
  • Последняя в рамках сделки получит «миноритарную долю» в G42 и место в совете директоров. Его займёт президент корпорации Брэд Смит.
  • Помимо этого, стороны намерены вложить $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ, а также сотрудничать для строительства центров обработки данных в регионе.
  • G42 владеет советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид ан-Нахайян, отмечает FT. Компания занимается в том числе обработкой данных, беспилотными автомобилями и разрабатывает арабскую языковую модель Jais.

#новости #microsoft

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 Недопил

Новости инноваций из России: Яндекс начал продавать китайские товары под своим брендом, в России построили платную дорогу, Роскосмос сделал макет орбитальной станции

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Укладчик стекловаты

Зато не ИИ)

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Океанский Кит

Да, пока еще держимся за островок реальности

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Walenok

А причем тут Россия, когда новость про Майкрософт?
Когда статья про РФ и комментаторы упоминают США, то тут же начинаются улюлюканья и обвинения в вотэбаутизме.

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Коленвалко Иван

А если серьёзно, чо они всё в этот ИИ вкладывают? Вроде же уже наигрались в ЧатГПТ и прочие большие языковые модели и картинки порисовали. Ну да прикольно. Ну поигрались и разошлись же уже по делам, чё они ещё хотят-то из этого извлечь? Всё равно же никто рабочие места просто так не отдаст, социальные бунты быстро похерят идею выкинуть человеков. Ну и это, последние LLM уже вполне внятно отвечают на любые вопросы давно, куда лучше-то.

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Хлоргексидин

Инструмент уже более или менее есть, но его ещё толком никуда не внедрили, это вряд-ли будет быстро

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Labeling

Инструмент создали, но для чего он нужен ещё не придумали.

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Мистер Блондин

Это какая то вечеринка старух в комментах которые не понимают что происходит?

можно просто в гугле написать сммое банальное: ии в медицине

Почитать и может фантазия дойдёт сама в каких еще сферах глянуть применение

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Labeling

О фантазия может дойти до необычайных высот. Я тоже читал Айзека Азимова.

Только то, что есть в распоряжении - это не ИИ на основе позитронного мозга, а галлюционирующие генерилки случайного текста/изображений и область их применения весьма узка.

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Мистер Блондин

Понятно
Очередные адепты «не понимающие для чего инстпумент ИИ, но это кстати не ии я читал в фантастике»

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Labeling

При чем тут "для чего ИИ"?

Для начала никакого ИИ ещё не создали, галлюционирующие генерилки на его уровень не тянут, для них даже придумали специальный термин weak AI.

Использование DNN в той же медицине крайне ограничено так как нейронные сети не в состоянии объяснить принятие решения, а объяснимость - ключевой момент в медицине.

Можно использовать деревья решений, но они даже рядом не настолько мощны как DNN.

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Мистер Блондин

Ребенок тогда тоже не человек по рождению, правильно понимаю?
Это бредовая галлюцинолирующий комок крика. А через пару лет вроде и норм

Чем нынешнее история не является развитием интеллекта искусственного?

Или у Айзека ИИ сразу из земли в книгах выросло?

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Labeling

Только нейронная сеть не ребенок.

У Азимова для создания ИИ потребовался сверхмощный компьютер на новых принципах "позитронный мозг".

Нам как раз не хватает такой "мелочи".

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Буквоед

Целые департаменты IT уже вовсю используют ИИ и экономят тысячи часов разработки. С успехом заменяя джунов по многим направлениям. В России. Ещё вчера. Про остальной мир и говорить не стоит.
...
И это один пример из множества применений уже сегодня.

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Labeling

У меня стойкое ощущение, что вы лжёте. Я отслеживаю новости и ни о чем таком нигде нет.

Максимум что было какой-то стартап предложил "заменителя джуниора", но не взлетел.

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Вася Пражкин

Пиздит как дышит. Естественно, ни о каком массовом внедрении в разработку ИИ речи пока не идет - слишком рано еще.

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Буквоед

Я работаю с такими компаниями, в которых тихо-молча работают такие департаменты.

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Labeling

Если вы такой крутой дядя, что целые ИТ департаменты у вас заменяют джунов с помощью ИИ и это прямо неслыханное достижение на данный момент, почему у вас вся лента забита ведением телеграм каналов и написанием телеграм ботов?

Выглядит как - я успешный бизнесмен, то есть внедритель ИИ, а такси, то есть телеграм - это просто для души.

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Вася Пражкин

В медицине как раз огромный набор задач, который можно возложить на ИИ - распознавание снимков рентген/МРТ/УЗИ, отклонения по анализам, постановка несложных диагнозов. Также ИИ открывает огромный потенциал для медицинских роботов - взятие крови, несложные хирургические операции, стоматология и так далее. Еще поле для ИИ - наблюдение пациентов, суточный мониторинг, предсказание осложнений.

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Labeling

Постановка диагнозов, анализ снимков. Все это было уже лет 15 назад, если не раньше, но так и не получило распространение в медицине из-за того что нейронные сети не могут объяснит как они пришли к тому или иному заключению, а это ключевой моменты медицине.

Использование для операций звучит как фантастика, тут даже для простейших задач типа вождения авто не могут сделать

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Бинарный Ёж

Держи идею: линтер для программистов, т.е. робот код-ревьювер, который ищет в пулл-реквестах нарушение гайдлайнов, описанных не в конфиге, а в свободной форме в текстовом документе. И не просто 2 или 4 пробела проверяет, а, например, стиль именования переменных.

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Коленвалко Иван

Да придумали давно - вырываться вперёд в сравнении с конкурентом. Если у тебя есть достаточно мощный ИИ и его посвятить в состояние экономики конкурента и всего мира, то он тебе распишет 10-летнюю стратегию завода конкурента в говнину искуссно и ты в шоколаде.

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Мистер Блондин

Черным по белому написано зачем

Последняя в рамках сделки получит «миноритарную долю» в G42 и место в совете директоров. Его займёт президент корпорации Брэд Смит.
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Солнечный человек

Не понятно, но раз вкладывают, значит есть выхлоп с этого

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Запопу Кусь

У Хинтона есть гипотеза, что работа LLM не отличается от мышления человека. Т.е. гипотетически можно создать машину, которая будет засасывать бабло как пылесос. И это произойдёт не через 200 лет, а уже через 2-3 года. 😄

Но по-моему это всё бредятина 😝

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Иван Иванов

Так РАБотников никто и не будет спрашивать, хотят ли они отдавать рабочие места - как будет нужно так и уволят
А уволят когда, когда доведут до достаточного уровня, да

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неформат

порой складывается впечатление что сие уже по модели "РОСпил" мы вам баблишка, вы нам обратно через azure

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Magic high schoooold boyws

Да нет ИИ, это все из АНГЛии,

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Недопил

Читайте внимательно, не деньгами дадут, а мощьностями

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кит

это может быть еще и выгоднее. попробуй найди подходящий дата-центр и базу для обучения

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Недопил

Это тоже самое...но есть нюанс

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Olga Barinova

И вот снова новость и снова про ИИ. Вот и думай и гадай как это всё по итогу скажется на повседневной жизни. Да и вложения солидные аж $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ. Прям что-то серьёзное готовится.

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Алексей Прасковьин
И вот снова новость и снова про ИИ. Вот и думай и гадай как это всё по итогу скажется на повседневной жизни

Если вы живете в РФ - никак. Расслабьтесь - это все не про вас (нас)

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Тимофей Павликин

Корпорация получит миноритарную долю и место в совете директоров.- хотят выйти на арабский рынок, тем более что кроме GES там пока нет ИИ заточенного чисто для арабской аудитории

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Basil

Фуф :) а куда пропал товарищ, который тут все портил своим сервисом про отзывы и писАл кривые саммири ?
Или я его заблочил и теперь просто не вижу?

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Basil

Так то советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид ан-Нахайян - это сводный брат президента.

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Подментованный кот

G420

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Юрий Б.

ИИ из ОАЭ

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Слегка Придурковатый

G42, нарисуй мне пророка.

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