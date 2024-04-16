Microsoft вложит $1,5 млрд в разработчика ИИ G42 из ОАЭ Статьи редакции
Корпорация получит миноритарную долю и место в совете директоров.
- Microsoft объявила о «стратегических инвестициях» в одну из крупнейших в ОАЭ компаний по разработке ИИ G42. Сумма вложений составит $1,5 млрд.
- G42 сможет использовать облачную платформу Azure «в качестве основы для разработки и развёртывания продуктов ИИ». Какую часть инвестиций компания потратит на облако Microsoft, не уточняется.
- Последняя в рамках сделки получит «миноритарную долю» в G42 и место в совете директоров. Его займёт президент корпорации Брэд Смит.
- Помимо этого, стороны намерены вложить $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ, а также сотрудничать для строительства центров обработки данных в регионе.
- G42 владеет советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид ан-Нахайян, отмечает FT. Компания занимается в том числе обработкой данных, беспилотными автомобилями и разрабатывает арабскую языковую модель Jais.
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Зато не ИИ)
Да, пока еще держимся за островок реальности
А причем тут Россия, когда новость про Майкрософт?
Когда статья про РФ и комментаторы упоминают США, то тут же начинаются улюлюканья и обвинения в вотэбаутизме.
А если серьёзно, чо они всё в этот ИИ вкладывают? Вроде же уже наигрались в ЧатГПТ и прочие большие языковые модели и картинки порисовали. Ну да прикольно. Ну поигрались и разошлись же уже по делам, чё они ещё хотят-то из этого извлечь? Всё равно же никто рабочие места просто так не отдаст, социальные бунты быстро похерят идею выкинуть человеков. Ну и это, последние LLM уже вполне внятно отвечают на любые вопросы давно, куда лучше-то.
Инструмент уже более или менее есть, но его ещё толком никуда не внедрили, это вряд-ли будет быстро
Инструмент создали, но для чего он нужен ещё не придумали.
Это какая то вечеринка старух в комментах которые не понимают что происходит?
можно просто в гугле написать сммое банальное: ии в медицине
Почитать и может фантазия дойдёт сама в каких еще сферах глянуть применение
О фантазия может дойти до необычайных высот. Я тоже читал Айзека Азимова.
Только то, что есть в распоряжении - это не ИИ на основе позитронного мозга, а галлюционирующие генерилки случайного текста/изображений и область их применения весьма узка.
Понятно
Очередные адепты «не понимающие для чего инстпумент ИИ, но это кстати не ии я читал в фантастике»
При чем тут "для чего ИИ"?
Для начала никакого ИИ ещё не создали, галлюционирующие генерилки на его уровень не тянут, для них даже придумали специальный термин weak AI.
Использование DNN в той же медицине крайне ограничено так как нейронные сети не в состоянии объяснить принятие решения, а объяснимость - ключевой момент в медицине.
Можно использовать деревья решений, но они даже рядом не настолько мощны как DNN.
Ребенок тогда тоже не человек по рождению, правильно понимаю?
Это бредовая галлюцинолирующий комок крика. А через пару лет вроде и норм
Чем нынешнее история не является развитием интеллекта искусственного?
Или у Айзека ИИ сразу из земли в книгах выросло?
Только нейронная сеть не ребенок.
У Азимова для создания ИИ потребовался сверхмощный компьютер на новых принципах "позитронный мозг".
Нам как раз не хватает такой "мелочи".
Целые департаменты IT уже вовсю используют ИИ и экономят тысячи часов разработки. С успехом заменяя джунов по многим направлениям. В России. Ещё вчера. Про остальной мир и говорить не стоит.
...
И это один пример из множества применений уже сегодня.
У меня стойкое ощущение, что вы лжёте. Я отслеживаю новости и ни о чем таком нигде нет.
Максимум что было какой-то стартап предложил "заменителя джуниора", но не взлетел.
Пиздит как дышит. Естественно, ни о каком массовом внедрении в разработку ИИ речи пока не идет - слишком рано еще.
Я работаю с такими компаниями, в которых тихо-молча работают такие департаменты.
Если вы такой крутой дядя, что целые ИТ департаменты у вас заменяют джунов с помощью ИИ и это прямо неслыханное достижение на данный момент, почему у вас вся лента забита ведением телеграм каналов и написанием телеграм ботов?
Выглядит как - я успешный бизнесмен, то есть внедритель ИИ, а такси, то есть телеграм - это просто для души.
В медицине как раз огромный набор задач, который можно возложить на ИИ - распознавание снимков рентген/МРТ/УЗИ, отклонения по анализам, постановка несложных диагнозов. Также ИИ открывает огромный потенциал для медицинских роботов - взятие крови, несложные хирургические операции, стоматология и так далее. Еще поле для ИИ - наблюдение пациентов, суточный мониторинг, предсказание осложнений.
Постановка диагнозов, анализ снимков. Все это было уже лет 15 назад, если не раньше, но так и не получило распространение в медицине из-за того что нейронные сети не могут объяснит как они пришли к тому или иному заключению, а это ключевой моменты медицине.
Использование для операций звучит как фантастика, тут даже для простейших задач типа вождения авто не могут сделать
Держи идею: линтер для программистов, т.е. робот код-ревьювер, который ищет в пулл-реквестах нарушение гайдлайнов, описанных не в конфиге, а в свободной форме в текстовом документе. И не просто 2 или 4 пробела проверяет, а, например, стиль именования переменных.
Да придумали давно - вырываться вперёд в сравнении с конкурентом. Если у тебя есть достаточно мощный ИИ и его посвятить в состояние экономики конкурента и всего мира, то он тебе распишет 10-летнюю стратегию завода конкурента в говнину искуссно и ты в шоколаде.
Черным по белому написано зачемПоследняя в рамках сделки получит «миноритарную долю» в G42 и место в совете директоров. Его займёт президент корпорации Брэд Смит.
Не понятно, но раз вкладывают, значит есть выхлоп с этого
У Хинтона есть гипотеза, что работа LLM не отличается от мышления человека. Т.е. гипотетически можно создать машину, которая будет засасывать бабло как пылесос. И это произойдёт не через 200 лет, а уже через 2-3 года. 😄
Но по-моему это всё бредятина 😝
Так РАБотников никто и не будет спрашивать, хотят ли они отдавать рабочие места - как будет нужно так и уволят
А уволят когда, когда доведут до достаточного уровня, да
порой складывается впечатление что сие уже по модели "РОСпил" мы вам баблишка, вы нам обратно через azure
Да нет ИИ, это все из АНГЛии,
Читайте внимательно, не деньгами дадут, а мощьностями
это может быть еще и выгоднее. попробуй найди подходящий дата-центр и базу для обучения
Это тоже самое...но есть нюанс
И вот снова новость и снова про ИИ. Вот и думай и гадай как это всё по итогу скажется на повседневной жизни. Да и вложения солидные аж $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ. Прям что-то серьёзное готовится.
Если вы живете в РФ - никак. Расслабьтесь - это все не про вас (нас)
Корпорация получит миноритарную долю и место в совете директоров.- хотят выйти на арабский рынок, тем более что кроме GES там пока нет ИИ заточенного чисто для арабской аудитории
Фуф :) а куда пропал товарищ, который тут все портил своим сервисом про отзывы и писАл кривые саммири ?
Или я его заблочил и теперь просто не вижу?
Так то советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид ан-Нахайян - это сводный брат президента.
G420
ИИ из ОАЭ
G42, нарисуй мне пророка.