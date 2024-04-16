«Райффайзенбанк» к концу 2023 года расширил штат вопреки публичным планам уйти из России — FT Статьи редакции
И продолжал нанимать сотрудников.
- С декабря 2023 года по апрель 2024 года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) разместил «десятки» вакансий российского банка, что может указывать на желание группы развиваться в стране, сообщила FT.
- В объявлениях говорилось, что цели компании — наращивать клиентскую базу и обеспечивать «стабильный двухзначный прирост выручки». Часть вакансий касалась работы с малым и средним бизнесом. По словам FT, всё это противоречило заявлениям RBI о том, что компания собирается сократить бизнес в России.
- После запроса FT гендиректор группы Йоханн Штробль начал внутреннюю проверку. В российской «дочке» пояснили, что использовали в вакансиях «стандартные формулировки» о банке, которые «по ошибке» не обновили после февраля 2022 года.
- Большое количество вакансий там связали с проблемами по удержанию сотрудников, в частности в отделе продаж. У специалистов сократился объём работы, но они необходимы компании, чтобы разрешить вопросы по потенциальной продаже бизнеса.
- В RBI подчеркнули, что цели, перечисленные в объявлениях, никак не соотносятся с реальными планами компании. Те остаются прежними: урезать бизнес в стране. Содержание вакансий поставило группу в неловкое положение, поэтому их пришлось удалить либо «в срочном порядке» переписать.
- С начала 2022 года «Райффайзенбанк» сократил кредитный портфель на 56% и прекратил корреспондентские отношения с другими местными банками. Но штат увеличился: в декабре 2023 года в нём числились 9942 сотрудника, на 6,6% больше, чем в конце 2021 года. Unicredit за этот же период сократил штат с 4383 человек до 3171, а немецкий Deutsche Bank — с 1722 сотрудников до 179.
- В RBI объяснили: компании потребовалось нарастить количество ИТ-специалистов — они разрабатывают отдельную «ИТ-архитектуру» для возможной продажи российского банка. «Продажников» тем временем стало меньше, и их число продолжит сокращаться.
- RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года, но сделать это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии. Это касается и «Райффайзенбанка».
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за бизнеса, связанного с Россией. В марте сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти с российского рынка. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
- В июле источники Reuters сообщили, что банк приостановил работу по уходу из России: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году.
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И отлично, лучший банк по обслуживанию, 5 лет безупречного сотрудничества во всем.
И они даже фиксят баги, которые я им присылаю.
На один баг с валютой у них правда целый год ушел, а вот другой за месяц исправили.
Мой не осилили за 2 года. Ушел от них, но в целом неплохой банк. Был...
Вот эти новые сотрудники
какая-то личная больная тема?
Опыт. Лично наблюдал, как в компанию перед закрытием топы нанимали на работу своих любовниц за высокие зарплаты
Так вам то что с этого?
Как хорошо, что такое только в Райфе. А в других компаниях такого нет.
Какие красотки мммммм
Европейское лицемерие
Скажи спасибо, что они работают.
"Ебать спасибо на хуй"
Вообще насрать вообще-то
У фанатов телевизора денег нет. Им в принципе на банкиВообще насрать вообще-то
В чем выгода сотрудничества с этим банком? Высокие комиссии?
это один из немногих банков, который позволяет выводить деньги из РФ сейчас. остальным разницы нет.
Рабы везде нужны
судя по всему, чтобы названивать клиентам, выманить деньги, а потом свалить с деньгами
Найс зарегал новый акк и спамишь, чел. Из дома выйди, что ли. Ещё и с "концепцией", аватарка, все дела. Запахло старым тж.
Если бы вы вникли в условия перевода денег (валюты) с использованием счетов этого банка, вы бы не задавались вопросом, почему он не хочет уходить с рынка в России)
А что не так? Мне для сумм 100к плюс называли достаточно невысокие комиссии.
Это лишь то, что на поверхности. Мне пришлось столкнуться лично. Написаны жалобы в несколько банков (по цепочке) и только после угрозы придать огласке эту ситуацию, «потерянные по пути следования» суммы были молча мне возвращены)
А, ну этом одет быть правда связано с корреспондентами. Мне так еще в 15 году теряли перевод
Никто не мешает завтра сменить им юрлицо, а технологически, вероятно, они уже отвязаны от головной компании
Технологически они никогда и не были привязаны.
Ну а Свифт им никто не отключал пока.
Уважение Райфу.
спасибо райфу за лето 2022. все, что было нажито непосильнмы трудом в рублях, умножено на 1.5 и переведено в евро. это был уникальный случай в истории рф. обычно наоборот.
Деньги сами себя не заработают.
Вот что правильно сказано что деньги не берутся сами по себе. Их нужно зарабатывать. Думаю что это было популистское заявление банка об уходе, на волне тренда многих компаний, а по факту как работали так и работают, да ещё и штат расширяют.
заголовок звучит как аяй какой плохой банк
Может к концу 2024?)
Raiffeisen TechCenter в Омске как работал, так и работает.
никто в здравом уме не будет менять шило на мыло, молодцы
От зрада так зрада!
Любопытно, райфушка в Украине в списке спонсоров сами знаете чего или деньги ну совсем совсем не пахнут
Список этот по моему аннулировали. Многие компании из нейтральных стран были недовольны.
Райф в Украине никакого отношения к росcийскому не имеет, также как RBI не имеет отношения к российкому юр. лицу. Вообще никакого, кроме названия.
Ааахахах) вы еще скажите, что бенефициары никакого отношения не имеют ни к рф ни к укр бизнесу. К чему это?
уже нет)Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.
им надавали по шапке и его оттуда убрали,
https://lenta.ru/news/2023/12/17/ukraina-isklyuchila-raiffeisen-bank-international-iz-spiska-sponsorov-voyny
А где "либералы сладкие", которые на себе рубашку рвут, мол бизнесу на западе правительства не ставят палки в колеса. Тут прямым текстом говорят, что нужно бросить свой самый прибыльный актив, а то мол не довольны мы.
все правильно говорят, как бы их вата ни называла. этот банк изза страновых особенностей оказался в своей рисковой, но очень прибыльной зоне. этот особый случай говорит ровно ноль о том, ставят палки в колеса бизнесу или нет.