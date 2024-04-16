Деньги
Полина Лааксо

«Райффайзенбанк» к концу 2023 года расширил штат вопреки публичным планам уйти из России — FT Статьи редакции

И продолжал нанимать сотрудников.

  • С декабря 2023 года по апрель 2024 года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) разместил «десятки» вакансий российского банка, что может указывать на желание группы развиваться в стране, сообщила FT.
  • В объявлениях говорилось, что цели компании — наращивать клиентскую базу и обеспечивать «стабильный двухзначный прирост выручки». Часть вакансий касалась работы с малым и средним бизнесом. По словам FT, всё это противоречило заявлениям RBI о том, что компания собирается сократить бизнес в России.
  • После запроса FT гендиректор группы Йоханн Штробль начал внутреннюю проверку. В российской «дочке» пояснили, что использовали в вакансиях «стандартные формулировки» о банке, которые «по ошибке» не обновили после февраля 2022 года.
  • Большое количество вакансий там связали с проблемами по удержанию сотрудников, в частности в отделе продаж. У специалистов сократился объём работы, но они необходимы компании, чтобы разрешить вопросы по потенциальной продаже бизнеса.
  • В RBI подчеркнули, что цели, перечисленные в объявлениях, никак не соотносятся с реальными планами компании. Те остаются прежними: урезать бизнес в стране. Содержание вакансий поставило группу в неловкое положение, поэтому их пришлось удалить либо «в срочном порядке» переписать.
  • С начала 2022 года «Райффайзенбанк» сократил кредитный портфель на 56% и прекратил корреспондентские отношения с другими местными банками. Но штат увеличился: в декабре 2023 года в нём числились 9942 сотрудника, на 6,6% больше, чем в конце 2021 года. Unicredit за этот же период сократил штат с 4383 человек до 3171, а немецкий Deutsche Bank — с 1722 сотрудников до 179.
  • В RBI объяснили: компании потребовалось нарастить количество ИТ-специалистов — они разрабатывают отдельную «ИТ-архитектуру» для возможной продажи российского банка. «Продажников» тем временем стало меньше, и их число продолжит сокращаться.
Источник фото: «РИА Новости»
  • RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года, но сделать это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии. Это касается и «Райффайзенбанка».
  • В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за бизнеса, связанного с Россией. В марте сообщило, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти с российского рынка. После этого RBI определилась с планом действий: активы продадут или выведут из группы.
  • В июле источники Reuters сообщили, что банк приостановил работу по уходу из России: власти Австрии якобы опасались разрыва связей с Москвой и защищали RBI перед регуляторами ЕС и США. В ноябре RBI сообщила, что не успеет покинуть рынок в 2023 году.

#новости #райффайзенбанк

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41 комментарий
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 Иван Дудин

И отлично, лучший банк по обслуживанию, 5 лет безупречного сотрудничества во всем.

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Невероятный Блондин

И они даже фиксят баги, которые я им присылаю.
На один баг с валютой у них правда целый год ушел, а вот другой за месяц исправили.

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Stas Sokolov

Мой не осилили за 2 года. Ушел от них, но в целом неплохой банк. Был...

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Недопил

Вот эти новые сотрудники

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Михаил

какая-то личная больная тема?

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Недопил

Опыт. Лично наблюдал, как в компанию перед закрытием топы нанимали на работу своих любовниц за высокие зарплаты

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Михаил

Так вам то что с этого?

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Укладчик стекловаты

Как хорошо, что такое только в Райфе. А в других компаниях такого нет.

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Александр П

Какие красотки мммммм

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Михаил Иванович

Европейское лицемерие

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Укладчик стекловаты

Скажи спасибо, что они работают.

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Атмосферный Раскочегар

"Ебать спасибо на хуй"
Вообще насрать вообще-то

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Укладчик стекловаты

У фанатов телевизора денег нет. Им в принципе на банки

Вообще насрать вообще-то
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Alchakov Developer

В чем выгода сотрудничества с этим банком? Высокие комиссии?

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Leo

это один из немногих банков, который позволяет выводить деньги из РФ сейчас. остальным разницы нет.

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Недопил

Рабы везде нужны

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Недопил

судя по всему, чтобы названивать клиентам, выманить деньги, а потом свалить с деньгами

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education environment

Найс зарегал новый акк и спамишь, чел. Из дома выйди, что ли. Ещё и с "концепцией", аватарка, все дела. Запахло старым тж.

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Яна Кравчинская-Лодит

Если бы вы вникли в условия перевода денег (валюты) с использованием счетов этого банка, вы бы не задавались вопросом, почему он не хочет уходить с рынка в России)

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Alex Sinko

А что не так? Мне для сумм 100к плюс называли достаточно невысокие комиссии.

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Яна Кравчинская-Лодит

Это лишь то, что на поверхности. Мне пришлось столкнуться лично. Написаны жалобы в несколько банков (по цепочке) и только после угрозы придать огласке эту ситуацию, «потерянные по пути следования» суммы были молча мне возвращены)

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Alex Sinko

А, ну этом одет быть правда связано с корреспондентами. Мне так еще в 15 году теряли перевод

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Alexander Zinovkin

Никто не мешает завтра сменить им юрлицо, а технологически, вероятно, они уже отвязаны от головной компании

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Anton

Технологически они никогда и не были привязаны.
Ну а Свифт им никто не отключал пока.

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Walenok

Уважение Райфу.

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Leo

спасибо райфу за лето 2022. все, что было нажито непосильнмы трудом в рублях, умножено на 1.5 и переведено в евро. это был уникальный случай в истории рф. обычно наоборот.

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Mike V. Gorbunov

Деньги сами себя не заработают.

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Зелёная Лошадь
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Дмитрий Акимов

Вот что правильно сказано что деньги не берутся сами по себе. Их нужно зарабатывать. Думаю что это было популистское заявление банка об уходе, на волне тренда многих компаний, а по факту как работали так и работают, да ещё и штат расширяют.

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неформат

заголовок звучит как аяй какой плохой банк

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Andy

Может к концу 2024?)

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Олег Бринц

Raiffeisen TechCenter в Омске как работал, так и работает.

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Mike Amir

никто в здравом уме не будет менять шило на мыло, молодцы

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Barone Rosso

От зрада так зрада!

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Артем Смирнов

Любопытно, райфушка в Украине в списке спонсоров сами знаете чего или деньги ну совсем совсем не пахнут

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Walenok

Список этот по моему аннулировали. Многие компании из нейтральных стран были недовольны.

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Атмосферный Раскочегар

Райф в Украине никакого отношения к росcийскому не имеет, также как RBI не имеет отношения к российкому юр. лицу. Вообще никакого, кроме названия.

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Артем Смирнов

Ааахахах) вы еще скажите, что бенефициары никакого отношения не имеют ни к рф ни к укр бизнесу. К чему это?

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t t
райфушка в Украине в списке спонсоров сами знаете чего

уже нет)
им надавали по шапке и его оттуда убрали,

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.

https://lenta.ru/news/2023/12/17/ukraina-isklyuchila-raiffeisen-bank-international-iz-spiska-sponsorov-voyny

Украина исключила Raiffeisen Bank International…
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило австрийскую группу…
lenta.ru
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Станислав

А где "либералы сладкие", которые на себе рубашку рвут, мол бизнесу на западе правительства не ставят палки в колеса. Тут прямым текстом говорят, что нужно бросить свой самый прибыльный актив, а то мол не довольны мы.

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Leo

все правильно говорят, как бы их вата ни называла. этот банк изза страновых особенностей оказался в своей рисковой, но очень прибыльной зоне. этот особый случай говорит ровно ноль о том, ставят палки в колеса бизнесу или нет.

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