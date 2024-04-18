ЦБ запланировал эксперимент по видеоидентификации клиентов банков в 2024 году

Например, это поможет предотвратить снятие денег в банкоматах посторонними, считает регулятор.ЦБ планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Об этом сообщила зампред Банка России Ольга Полякова, её слова приводит «Интерфакс».Она пояснила, что помимо «удобства для клиента» видеоидентификация «обеспечивает безопасность»: «Тогда, когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию даётся банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране».Кроме того, «при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки» система позволила бы выявлять случаи использования банковской карты посторонним и предотвращать снятие денег через банкоматы, добавила Полякова.О планах российских банков протестировать открытие счетов новым клиентам по видеосвязи ещё в 2020 году писало РБК. В ЦБ тогда отмечали, что идентификация по видеосвязи связана «с высокими рисками как для граждан, так и для финансовых организаций», и призывали тщательно изучить механизм.#новости #банки
Ну... Пока не сделали обязательной колоноскопию для обращения в банк и/или банкомат, всё остальное бесовство — так себе, чепуха.
Хотя наверняка найдётся масса сторонников и у такого метода.
Блокирую Вадима, а он снова в ленте выскакивает.
Здравствуйте я счёт открыть, вот принёс трёхлитровую банку биоматериалов.😂😂😂😂😂😂😂
Ой, спасибо, я уже при слове эксперимент начинаю переживать!
У меня так с ЦБ
Так. А согласие на биометрию? Это уже нахуй ненужная процедура?
согласия уже нет, по крайней мере частично (пока), я спрашивал у тинькова какие мои биометрические данные он собрался передавать в госбанк, он ответил, что никакие, я согласия не давал...
потом заходишь в госуслуги и там в биоданных написано: "биоданные оставленные тинькову", я даже попробовал удалить их, но произошла ошибка, позже еще раз попробую, интересно, они у тинькова тоже удалятся?