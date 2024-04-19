День 786: средняя стоимость перелёта по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросла на 25%

МИД предложил провести эксперимент по созданию в Киргизии, Казахстане, Армении и Узбекистане точек оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. По данным ведомства, за рубежом проживает более 15 млн россиян, которые не могут дистанционно получить госуслуги, поскольку за пределами России нет центров выдачи и проверки электронных подписей.
Авиакомпании сокращают внутренние рейсы в пользу международных направлений, что создаёт «повышенный уровень занятости кресел», объясняют эксперты - лол.
Перелет в багаже такой же хоть остался?
Все выросло на 30% примерно,стоимость войны.
Ну точно,у россиян, проживающих за рубежом, только и разговоров что о госуслугах и сертификатах.
Среди инициатив — «смягчение подходов к сверхурочной работе»То есть сверхурочная работа будет в порядке вещей, а людей закрепят за организациями, как крепостных или во времена раннего-среднего СССР?