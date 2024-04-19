День 786: средняя стоимость перелёта по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросла на 25%

Американская Autodesk, которая разрабатывает ПО для проектирования, начала блокировать пользователей из России, в том числе использующих пиратские версии программ. Об этом «Ъ» рассказали собеседники в нескольких строительных компаниях. По словам одного их них, ПО запускается только при выключенном интернете, но «это создает неудобства для рабочего процесса».