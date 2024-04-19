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Артур Томилко
Деньги

День 786: средняя стоимость перелёта по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросла на 25%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 апреля: доллар — 94,09 рубля (на 23 копейки меньше, чем 18 апреля), евро — 100,53 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:10 мск: доллар — 93,8 рубля, евро — 99,78 рубля.

Курсы на Forex на 7:27 мск: доллар — 93,73 рубля, евро — 99,73 рубля.

Кто и как адаптируется

МИД предложил провести эксперимент по созданию в Киргизии, Казахстане, Армении и Узбекистане точек оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. По данным ведомства, за рубежом проживает более 15 млн россиян, которые не могут дистанционно получить госуслуги, поскольку за пределами России нет центров выдачи и проверки электронных подписей.

Власти прорабатывают новые меры для решения вопросов дефицита кадров в стране, рассказали источники «Ведомостей» в правительстве. Среди обсуждаемых инициатив — «смягчение подходов к сверхурочной работе», пояснил один из них. Перечень из 40 предложений в Минтруд также направил РСПП. Он включает меры по «снижению барьеров при трудоустройстве и увольнении сотрудников».

В Минпромторге прорабатывают вопрос выделения субсидий российским производителям электроники на возмещение разницы в стоимости отечественной и иностранной продукции, выяснили «Ведомости». Планируется, что российские производители будут предоставлять покупателям скидку на покупку своих продуктов, а разницу в цене с зарубежными аналогами будет компенсировать государство. О каких суммах может идти речь, в министерстве не уточнили.

Российский производитель товаров для дома Küchenland вышел на рынок ОАЭ, пишут «Ведомости». Компания открыла два магазина — в Абу-Даби и Дубае. В планах — дальнейшее развитие сети на Ближнем Востоке.

Какие есть проблемы и трудности

Американская Autodesk, которая разрабатывает ПО для проектирования, начала блокировать пользователей из России, в том числе использующих пиратские версии программ. Об этом «Ъ» рассказали собеседники в нескольких строительных компаниях. По словам одного их них, ПО запускается только при выключенном интернете, но «это создает неудобства для рабочего процесса».

Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять клиентам их России информацию о статусе их ценных бумаг, сообщили «Ведомостям» участники рынка. Это накладывает ограничения на вывод активов в российские депозитарии и участие в замещении еврооблигаций.

Контекст

Средняя стоимость перелёта по России в экономклассе по итогам первого квартала 2024-го увеличилась на 25% и достигла 7500 рублей за 1000 км, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Авиакомпании сокращают внутренние рейсы в пользу международных направлений, что создаёт «повышенный уровень занятости кресел», объясняют эксперты.

Новости предыдущего дня, 18 апреля — здесь.

#новости

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5 комментариев
Артур Оганесян

Авиакомпании сокращают внутренние рейсы в пользу международных направлений, что создаёт «повышенный уровень занятости кресел», объясняют эксперты - лол.

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Альвар

Перелет в багаже такой же хоть остался?

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Mr Black

Все выросло на 30% примерно,стоимость войны.

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Вадим Д.

Ну точно,у россиян, проживающих за рубежом, только и разговоров что о госуслугах и сертификатах.

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Вадим Д.

Среди инициатив — «смягчение подходов к сверхурочной работе»То есть сверхурочная работа будет в порядке вещей, а людей закрепят за организациями, как крепостных или во времена раннего-среднего СССР?

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