День 787: шинный рынок в России начал восстанавливаться, список попадающих под повышенные пошлины товаров расширили Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, которая попадает под ввозные пошлины в размере 35%. Туда, помимо прочего, добавили зубные пасты из Испании и Японии и лаки для волос из Польши, пишет «РИА Новости». Ставки пошлин также повысили до уровня 50% для ряда товаров, у которых страна происхождения — Литва, Латвия и Эстония. Это, например, пальто, застёжки-молнии, обои, а также готовые продукты с содержанием какао.
Контекст
На текущей неделе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил увеличить утильсбор для автомобилей с двигателем объёмом от 1 л до 2 л с 300 тысяч рублей до 550 тысяч рублей в 2024 году, а затем поднимать его ежегодно — так, чтобы к 2029 году он достиг 1 млн рублей. Это якобы поможет повысить популярность и доступность автомобилей российского производства. По мнению опрошенных «Праймом» аналитиков, перекладывание расходов на потребителя и ограничение импорта в условиях «дефицита предложения» на внутреннем рынка — это «не лучшее решение». Цены на легковушки и так высокие.
В «Авито» рассказали, что в апреле 2024 года на сайте выросло количество обращений по ремонту телефонов, в частности китайских, — на 30% год к году. В сервисе Pedant спрос на ремонт смартфонов в марте вырос на 26% год к году, пишет «Ъ». Участники рынка связывают это с увеличением общего срока использования устройств — в том числе на фоне подорожания новых моделей.
По данным «Честного знака», за первый квартал 2024 года в России продали шин для легковых автомобилей на 26,8 млрд рублей. Выпуск увеличился на 21,3% год к году: в оборот поступило 21,7 млн единиц. Участники рынка отмечают, что внутреннее производство растёт.
На фоне геополитической ситуации и роста нефтяных котировок курс рубля к доллару «нестабилен», предупредил финаналитик Владислав Антонов. По его мнению, скачки возможны и до 97 рублей за доллар, и до 92 рублей за доллар. На неделе с 22 апреля 2024 года «в центре внимания» будет заседание ЦБ по ставке. Аналитик полагает, что регулятор сохранит её на уровне 16%, как и в прошлый раз.
Владимир Путин поручил правительству заняться развитием международного сотрудничества в медицине, рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ, расширить поддержку разработки инновационных медтехнологий, а также простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию.
Новости предыдущего дня, 19 апреля — здесь.
Да что там, сразу в иноагенты записывать, кто не ладу или уазик купил.
А глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов не хочет помолчать в тряпочку и как-нибудь попробовать начать выпуск конкурентоспособной продукции, раз машины не получаются?
Страна нуждается в вёдрах и гвоздях.
«шинный рынок в России начал восстанавливаться»
Ну, слава богу, ёптить!
Ну нормальное же предложение! Вот могут же, когда захотят! А для автомобилей производства недружественных стран ещё больше сборов!
Доброе утро
У первой экономики Европы не может быть никаких проблем
Тольятти должен быть разрушен (с)
За летнюю резину 45к как с куста. Так и живём
Странно что не вообще все товары обложили пошлинами в 146%, очень скрепно было бы.
«Гениальный» финаналитик Владислав Антонов просто невероятно крут. Такие точные и неожиданные прогнозы... Долго учился, видимо.
Что б вы патрики 🤬... Все и вся обложить надо им... Задушат нас товарищи, дожмут, прям каждый день внутри аж кишки от этих новостей скручивает... от злости и безысходности (((