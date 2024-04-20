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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,18 рубля, евро — 99,37 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,73 рубля, евро — 99,73 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции, которая попадает под ввозные пошлины в размере 35%. Туда, помимо прочего, добавили зубные пасты из Испании и Японии и лаки для волос из Польши, пишет «РИА Новости». Ставки пошлин также повысили до уровня 50% для ряда товаров, у которых страна происхождения — Литва, Латвия и Эстония. Это, например, пальто, застёжки-молнии, обои, а также готовые продукты с содержанием какао.

Контекст

На текущей неделе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил увеличить утильсбор для автомобилей с двигателем объёмом от 1 л до 2 л с 300 тысяч рублей до 550 тысяч рублей в 2024 году, а затем поднимать его ежегодно — так, чтобы к 2029 году он достиг 1 млн рублей. Это якобы поможет повысить популярность и доступность автомобилей российского производства. По мнению опрошенных «Праймом» аналитиков, перекладывание расходов на потребителя и ограничение импорта в условиях «дефицита предложения» на внутреннем рынка — это «не лучшее решение». Цены на легковушки и так высокие.

В «Авито» рассказали, что в апреле 2024 года на сайте выросло количество обращений по ремонту телефонов, в частности китайских, — на 30% год к году. В сервисе Pedant спрос на ремонт смартфонов в марте вырос на 26% год к году, пишет «Ъ». Участники рынка связывают это с увеличением общего срока использования устройств — в том числе на фоне подорожания новых моделей.

По данным «Честного знака», за первый квартал 2024 года в России продали шин для легковых автомобилей на 26,8 млрд рублей. Выпуск увеличился на 21,3% год к году: в оборот поступило 21,7 млн единиц. Участники рынка отмечают, что внутреннее производство растёт.

На фоне геополитической ситуации и роста нефтяных котировок курс рубля к доллару «нестабилен», предупредил финаналитик Владислав Антонов. По его мнению, скачки возможны и до 97 рублей за доллар, и до 92 рублей за доллар. На неделе с 22 апреля 2024 года «в центре внимания» будет заседание ЦБ по ставке. Аналитик полагает, что регулятор сохранит её на уровне 16%, как и в прошлый раз.

Владимир Путин поручил правительству заняться развитием международного сотрудничества в медицине, рассмотреть создание медицинских сервисов с ИИ, расширить поддержку разработки инновационных медтехнологий, а также простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию.

Новости предыдущего дня, 19 апреля — здесь.