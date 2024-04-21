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Источник фото: «Известия»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,18 рубля, евро — 99,37 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,73 рубля, евро — 99,73 рубля.

Контекст

По итогам первого квартала 2024 года cамым продаваемым иностранным автомобильным брендом в России стал китайский Haval, следует из данных «Автостата». За первые три месяца текущего года продажи в стране выросли в 2,4 раза год к году и составили 37,6 тысячи машин.

По итогам 2023 года лидером по поставкам кофе в Россию стал Вьетнам, нарастив объёмы на 23% год к году. Второе место заняла Бразилия, третье — Германия, а остальные два в пятёрке — Италия и Нидерланды. Последние вытеснили Индонезию — она опустилась на 11 место, сократив объёмы поставок в 2,5 раза, сообщили «РИА Новости».

Перед началом летнего сезона турфирмы зафиксировали рост спроса на туры сразу по нескольким странам Европы, пишет РБК. Некоторые участники рынка сообщили об очередях в визовых центрах и увеличении заявок на шенген, в частности в Италию, Францию и Испанию — страны, «наиболее лояльные к россиянам». В «Калинка Сервис», правда, говорят, что весной спрос на визы стран ЕС «традиционно» высокий.

Инвесторы всё ещё могут подавать заявления на разблокировку активов, которые застряли в бельгийском Euroclear. Партнёр BGP Litigation Сергей Гландин напомнил «РБК Инвестициям», какие существуют требования и условия для успешной разблокировки и стоит ли рассчитывать, что суд снимет санкции с Национального расчётного депозитария.

Новости предыдущего дня, 20 апреля — здесь.