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Деньги
Полина Лааксо

День 788: в первом квартале 2024 года китайский Haval стал лидером по продажам на российском авторынке среди иномарок Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Известия»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,18 рубля, евро — 99,37 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 93,73 рубля, евро — 99,73 рубля.

Контекст

По итогам первого квартала 2024 года cамым продаваемым иностранным автомобильным брендом в России стал китайский Haval, следует из данных «Автостата». За первые три месяца текущего года продажи в стране выросли в 2,4 раза год к году и составили 37,6 тысячи машин.

По итогам 2023 года лидером по поставкам кофе в Россию стал Вьетнам, нарастив объёмы на 23% год к году. Второе место заняла Бразилия, третье — Германия, а остальные два в пятёрке — Италия и Нидерланды. Последние вытеснили Индонезию — она опустилась на 11 место, сократив объёмы поставок в 2,5 раза, сообщили «РИА Новости».

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Перед началом летнего сезона турфирмы зафиксировали рост спроса на туры сразу по нескольким странам Европы, пишет РБК. Некоторые участники рынка сообщили об очередях в визовых центрах и увеличении заявок на шенген, в частности в Италию, Францию и Испанию — страны, «наиболее лояльные к россиянам». В «Калинка Сервис», правда, говорят, что весной спрос на визы стран ЕС «традиционно» высокий.

Инвесторы всё ещё могут подавать заявления на разблокировку активов, которые застряли в бельгийском Euroclear. Партнёр BGP Litigation Сергей Гландин напомнил «РБК Инвестициям», какие существуют требования и условия для успешной разблокировки и стоит ли рассчитывать, что суд снимет санкции с Национального расчётного депозитария.

Новости предыдущего дня, 20 апреля — здесь.

#новости

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38 комментариев
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 Антон Грибочкин

Если поругаемся с Китаем, то лидером станут индийские авто. Если и сними поругаемся, то иранские. Но почему то только не российские. С нашими то что не так? Почему наше народ покупает только от безисходности?

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местный житель

Подушки безопасности уже завезли и другие комплектующие из разных стран ? Там от Российского железо будет только да шины

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Станислав Пржембольский

Куда завезли? В Индию или Иран?

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местный житель

*к нам. Мы что электронику производим?

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Николай Алексеев

А теперь внимательно читаем статью: «самый продаваемый иностранный автомобильный бренд». В абсолютных значениях продаж на первом месте за 2023 год стоит Лада гранта, на втором Лада Веста и только на третьем Хавал джолион

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Случай
Почему наше народ покупает только от безысходности

Не любит у нас народ Россию (партию)Матушку, русофобы, так и тянет народ на иностранное (китайское)
Это Запад проклятый порчу на людей навёл, Смуту устроил, да все подушки безопасности с наших заводов украл.

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Uuno Turhapuro

Да, народ несознательный. Все для них-и утильсбор миллион, и пошлины - все равно не проявляют патриотизма. Вот депутаты, чиновники, правительство молодцы - все только на УАЗ патриотах и ладах калинах, без подушек и абс.

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Штуки из труб

Так российские авто и так были популярные. Потому что стоят дешевле, это самый важный фактор для бюджетных авто. А здесь речь про иностранные марки.

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Fred Han

Хотел написать как в России все хуево, но вы и так все прекрасно знаете

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Станислав Пржембольский

МТС поднял цены

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Диван

У меня цены на тарифы не поднялись. Лучше посмотри какой госдолг у США 🇺🇸

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Станислав Пржембольский

Это другое

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Станислав Пржембольский

И что то белка у меня сегодня под окном не бегала

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S.Capusta

В мире веганов, транссексуалов, феминисток, бодипозитивных и безглютенщиков хорошо быть обычным алкоголиком?

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Виктория Круглова

это каким же образом, бодиалкашня или алкофем?))

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Станислав Пржембольский

Ага

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Денис Пихаров

В чем хуёвость проявляется?

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Sergey

В России, он же написал

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Fred Han

А кто спрашивает?

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Станислав Пржембольский

Всё плохо
Что плохо?
Всё

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Вадим Д.

Китайское всё стало лидером на рынке РФ, так точнее.

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Вадим Рудницкий

Скоро будем любоваться лучшими образцами Audi, BMW, MB, Volvo как музейными экспонатами. Улицы уже кишат «новейшими» поделками...

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Soludo

Над этими образцами уже смеются, еще немного и покупка немецкой машины будет считаться слабоумием.

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Не трясись

💊

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Продюсер душнила

Среди турбопатриотов если только

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Бонифаций на каникулах

Китайцам не говорите

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N A

Выходи из леса. Volvo - уж лет 15 как китайский.

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Maxim Fox

Полине намекают уже все, что кофе много завозят и её приглашают попить. А она ни в какую😒

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Fred Han

Полина предпочитает Ласку

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Чайка О.
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pupsik

Там ещё интересная новость про мтс, что с 1 мая цены поднимают. Как-то слишком много этих поднятий цен на услуги связи/интернета

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Куртуазный маньерист

МТС уже поднял цены

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Вадим Д.

Сказка Репка про застрявшие активы: тянут-понятут, вытянуть не смогут.

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Vlad

LAVAH - лаваш рулит!

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Andrei M

Чирей Тигра еще хуже.

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Отоночо

Внушаемость великая сила

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Дмитрий

автомобиль, который мы заслужили

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Асушник

Здесь каждый второй говорит или намекает, что хавал говно.

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