День 788: в первом квартале 2024 года китайский Haval стал лидером по продажам на российском авторынке среди иномарок Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).
Контекст
По итогам первого квартала 2024 года cамым продаваемым иностранным автомобильным брендом в России стал китайский Haval, следует из данных «Автостата». За первые три месяца текущего года продажи в стране выросли в 2,4 раза год к году и составили 37,6 тысячи машин.
По итогам 2023 года лидером по поставкам кофе в Россию стал Вьетнам, нарастив объёмы на 23% год к году. Второе место заняла Бразилия, третье — Германия, а остальные два в пятёрке — Италия и Нидерланды. Последние вытеснили Индонезию — она опустилась на 11 место, сократив объёмы поставок в 2,5 раза, сообщили «РИА Новости».
Перед началом летнего сезона турфирмы зафиксировали рост спроса на туры сразу по нескольким странам Европы, пишет РБК. Некоторые участники рынка сообщили об очередях в визовых центрах и увеличении заявок на шенген, в частности в Италию, Францию и Испанию — страны, «наиболее лояльные к россиянам». В «Калинка Сервис», правда, говорят, что весной спрос на визы стран ЕС «традиционно» высокий.
Инвесторы всё ещё могут подавать заявления на разблокировку активов, которые застряли в бельгийском Euroclear. Партнёр BGP Litigation Сергей Гландин напомнил «РБК Инвестициям», какие существуют требования и условия для успешной разблокировки и стоит ли рассчитывать, что суд снимет санкции с Национального расчётного депозитария.
Новости предыдущего дня, 20 апреля — здесь.
Если поругаемся с Китаем, то лидером станут индийские авто. Если и сними поругаемся, то иранские. Но почему то только не российские. С нашими то что не так? Почему наше народ покупает только от безисходности?
Подушки безопасности уже завезли и другие комплектующие из разных стран ? Там от Российского железо будет только да шины
Куда завезли? В Индию или Иран?
*к нам. Мы что электронику производим?
А теперь внимательно читаем статью: «самый продаваемый иностранный автомобильный бренд». В абсолютных значениях продаж на первом месте за 2023 год стоит Лада гранта, на втором Лада Веста и только на третьем Хавал джолион
Не любит у нас народ Россию (партию)Матушку, русофобы, так и тянет народ на иностранное (китайское)
Это Запад проклятый порчу на людей навёл, Смуту устроил, да все подушки безопасности с наших заводов украл.
Да, народ несознательный. Все для них-и утильсбор миллион, и пошлины - все равно не проявляют патриотизма. Вот депутаты, чиновники, правительство молодцы - все только на УАЗ патриотах и ладах калинах, без подушек и абс.
Так российские авто и так были популярные. Потому что стоят дешевле, это самый важный фактор для бюджетных авто. А здесь речь про иностранные марки.
Хотел написать как в России все хуево, но вы и так все прекрасно знаете
МТС поднял цены
У меня цены на тарифы не поднялись. Лучше посмотри какой госдолг у США 🇺🇸
Это другое
И что то белка у меня сегодня под окном не бегала
В мире веганов, транссексуалов, феминисток, бодипозитивных и безглютенщиков хорошо быть обычным алкоголиком?
это каким же образом, бодиалкашня или алкофем?))
Ага
В чем хуёвость проявляется?
В России, он же написал
А кто спрашивает?
Всё плохо
Что плохо?
Всё
Китайское всё стало лидером на рынке РФ, так точнее.
Скоро будем любоваться лучшими образцами Audi, BMW, MB, Volvo как музейными экспонатами. Улицы уже кишат «новейшими» поделками...
Над этими образцами уже смеются, еще немного и покупка немецкой машины будет считаться слабоумием.
💊
Среди турбопатриотов если только
Китайцам не говорите
Выходи из леса. Volvo - уж лет 15 как китайский.
Полине намекают уже все, что кофе много завозят и её приглашают попить. А она ни в какую😒
Полина предпочитает Ласку
Там ещё интересная новость про мтс, что с 1 мая цены поднимают. Как-то слишком много этих поднятий цен на услуги связи/интернета
МТС уже поднял цены
Сказка Репка про застрявшие активы: тянут-понятут, вытянуть не смогут.
LAVAH - лаваш рулит!
Чирей Тигра еще хуже.
Внушаемость великая сила
автомобиль, который мы заслужили
Здесь каждый второй говорит или намекает, что хавал говно.