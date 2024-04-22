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Источник: ЦБ

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:01 мск 22 апреля: доллар — 93,33 рубля, евро — 99,46 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 19 апреля: доллар — 92,92 рубля, евро — 99,16 рубля.

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ЦБ может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, следует из комментариев 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний. На заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают все респонденты.

О том, что регулятор сохранит ставку, также говорят аналитики, опрошенные «Ведомостями» и Forbes.

Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в b2b-сегменте «Кифа» может провести IPO на Московской бирже, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

Кто и как адаптируется

Сеть спортивных магазинов Desport (открылась на месте Decathlon) будет сдавать в аренду часть своих площадей другим компаниям, пишет «Ъ» со ссылкой на ритейлера. Например, в магазине Desport в Тольятти уже открылась детская футбольная школа, в петербургском ТЦ «Жемчужина» — зал единоборств, а в одной из московских точек — магазин товаров для туризма Garmin.

Ассоциация «Российские автодилеры» до конца 2024 года запустит собственную онлайн-платформу для торговли автомобилями между юрлицами — дилерскими предприятиями, пишут «Ведомости». Проект назвали «Платформа РоАД b2b». Это будет аукционная площадка по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц не будет.

Компании — производители электроники через АНО «Вычислительная техника» предложили Минпромторгу начислять баллы для признания планшетов и серверов отечественными за наличие исключительных прав на конструкторскую и технологическую документацию, а также за применение отечественной системы автоматизированного проектирования работ в процессе разработки электронных модулей. Об этом пишут «Ведомости».

«Нитриленд» в 2025 году откроет предприятие по выпуску хирургических перчаток из отечественного сырья, пишут «Ведомости». Сейчас доля иностранных производителей на российском рынке медицинских перчаток, по данным Минпромторга, составляет около 45%.

«Спортмастер» планирует заняться развитием итальянской марки Kappa, узнало РБК. Сейчас ритейлер ищет подходящие площадки, открыть первые магазины Kappa в компании рассчитывают весной 2025 года, говорит источник.

Контекст

Русская ассоциация дистрибуторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в России) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию, рассказали «Ъ» два источника. В организации подтвердили, что представители правительства обращались с просьбой сформировать предложения по возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр), добавив в неё цифровых изданий видеоигр.

Средняя цена на новый китайский автомобиль в России в первом квартале 2024 года возросла год к году на 9,3% и достигла 3,06 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», которое приводит ТАСС. Средняя цена на новые Chery увеличилась на 13,3% год к году и по итогам квартала составляет почти 3,2 млн рублей. Geely в среднем обойдется дороже на 20,4% и будет стоить 3,5 млн рублей. Средняя цена на Haval за год практически не изменилась — 2,6 млн рублей.

«Фонбет» и «Лига ставок» попали в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2023 году, следует из ежегодного рейтинга Sostav.ru, данные приводят «Ведомости». Бюджеты букмекеров, как уточнили в издании, были оценены впервые за всю историю составления рейтинга (выпускается более пяти лет).

Новости предыдущего дня, 21 апреля — здесь.