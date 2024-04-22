День 789: аналитики ждут сохранения ключевой ставки, ритейлер Desport сдаёт в аренду часть своих площадей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20-22 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 65 копеек меньше, чем 19 апреля), евро — 99,57 рубля (на 96 копеек меньше).
ЦБ может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, следует из комментариев 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвесткомпаний. На заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают все респонденты.
О том, что регулятор сохранит ставку, также говорят аналитики, опрошенные «Ведомостями» и Forbes.
Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в b2b-сегменте «Кифа» может провести IPO на Московской бирже, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке.
Кто и как адаптируется
Сеть спортивных магазинов Desport (открылась на месте Decathlon) будет сдавать в аренду часть своих площадей другим компаниям, пишет «Ъ» со ссылкой на ритейлера. Например, в магазине Desport в Тольятти уже открылась детская футбольная школа, в петербургском ТЦ «Жемчужина» — зал единоборств, а в одной из московских точек — магазин товаров для туризма Garmin.
Ассоциация «Российские автодилеры» до конца 2024 года запустит собственную онлайн-платформу для торговли автомобилями между юрлицами — дилерскими предприятиями, пишут «Ведомости». Проект назвали «Платформа РоАД b2b». Это будет аукционная площадка по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц не будет.
Компании — производители электроники через АНО «Вычислительная техника» предложили Минпромторгу начислять баллы для признания планшетов и серверов отечественными за наличие исключительных прав на конструкторскую и технологическую документацию, а также за применение отечественной системы автоматизированного проектирования работ в процессе разработки электронных модулей. Об этом пишут «Ведомости».
«Нитриленд» в 2025 году откроет предприятие по выпуску хирургических перчаток из отечественного сырья, пишут «Ведомости». Сейчас доля иностранных производителей на российском рынке медицинских перчаток, по данным Минпромторга, составляет около 45%.
«Спортмастер» планирует заняться развитием итальянской марки Kappa, узнало РБК. Сейчас ритейлер ищет подходящие площадки, открыть первые магазины Kappa в компании рассчитывают весной 2025 года, говорит источник.
Контекст
Русская ассоциация дистрибуторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»; объединяет основных поставщиков и продавцов видеоигр в России) предложила правительству запустить на базе своей системы реестр всех игр, которые поставляются в Россию, рассказали «Ъ» два источника. В организации подтвердили, что представители правительства обращались с просьбой сформировать предложения по возможности расширения действующей базы организации (содержит данные о физических копиях игр), добавив в неё цифровых изданий видеоигр.
Средняя цена на новый китайский автомобиль в России в первом квартале 2024 года возросла год к году на 9,3% и достигла 3,06 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», которое приводит ТАСС. Средняя цена на новые Chery увеличилась на 13,3% год к году и по итогам квартала составляет почти 3,2 млн рублей. Geely в среднем обойдется дороже на 20,4% и будет стоить 3,5 млн рублей. Средняя цена на Haval за год практически не изменилась — 2,6 млн рублей.
«Фонбет» и «Лига ставок» попали в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2023 году, следует из ежегодного рейтинга Sostav.ru, данные приводят «Ведомости». Бюджеты букмекеров, как уточнили в издании, были оценены впервые за всю историю составления рейтинга (выпускается более пяти лет).
Новости предыдущего дня, 21 апреля — здесь.
Как бы их так сжечь, чтобы все увидели и радовались?
Надо грамотность населения повышать, хотя бы до уровня, чтобы появилось ощущение на уровне интуиции, что это проигрышное дело. Ну или вводить нологи как для гослотерей.
НОЛОГИ не введут точно
Зачем? Ребята спонсируют много спортивных мероприятий, спортивных команд и спортивных шоу. Все не только в карман себе, но и в спорт вкладывают.
Казино тоже на благотворительность жертвуют. А мафиозные кланы вообще даже больницы строят. Да и вороватые чиновники, хоть и по карманам, но ведь за страну радеют. Давайте оставим всех.
Ну тебя же никто не заставляет делать ставки, это дело абсолютно добровольное.
Ну так меня и наркотиками никто не заставляет колоться, но почему-то их рекламу по ТВ не крутят)
Что ты несешь? Наркоман что ли?
О да, когда спортивные команды зависят от бетинговых компаний это ведь так замечательно. Никаких сомнений,никаких подозрений.
Ну это намного лучше чем сидеть на шее у администрации региона на бюджетные деньги, и каждый год гадать дадут деньги или команду распустят.
Человеческое общество уже выяснило сколько не запрещай - запретное всегда станет доступным, при этом обрастая криминалом. Лучший способ - легализация с высокими акцизными налогами
А что плохого они тебе сделали
ну да ну да, и точно никто никогда не сможет выжечь
«В новый реестр предлагается внести всех дистрибуторов, а также сами наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания»
Подозреваю, что игр, удовлетворяющих нынешнюю власть с точки зрения содержания, будет раз-два - и "три в ряд".
Ну ещё "Морской бой"
Не пойдет. Сразу вспоминается Черноморский флот
Первый
Скажите ,пожалуйста, а что ждут аналитики в мае, когда экспортёры могут перестать продавать валюту?
бакс за 120
продления обязательной продажи валюты
Воистину — на пользу санкции.
Аналитики не ждут случаем развития экономики там?
Она уже настолько развитая что аналитики не нужны совершенно. Вот и ищут чем заняться.
Декатлон
еще бы не хватало что б ключевая ставка поднялась будет вообще просто бум
Нуачо, разница между 16 и 16,5 не такая уж большая, зато какой сингал получат участники рынка!
Сеть магазинов "Деспот"??? Ну хз...
А что случилось? У меня vc.ru не открывается без впн.
Видимо, вы в Северной Корее!!!
Почему
Попробуй переустановить виндоуз
Вместо андроида?
Хм, как бы не подняли ключевую ставку на 5 бп. Тенденция к удорожанию денег сохраняется.