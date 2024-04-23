Деньги
Полина Лааксо

Qiwi сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ Статьи редакции

А также на инвестициях в «быстро растущие» финтех-проекты стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

  • Об этом сказано в финансовом отчёте Qiwi за 2023 год. В ОАЭ группа сфокусируется на бизнесе по обработке платежей. В Казахстане хочет развивать «платёжные и финансовые услуги»: приём платежей через терминалы, массовые выплаты, интернет-эквайринг, а также платёжные шлюзы и цифровой кошелёк.
  • Помимо этого, компания анализирует возможности масштабироваться за счёт поглощения других перспективных финтех-фирм и рассчитывает, что сможет вновь торговаться на Nasdaq.
  • В отчёте Qiwi сообщила, что убыток от «списания внеоборотных активов» российских дочерних компаний составил 14,4 млрд рублей. Прогноз по убытку в 2024 году из-за сделки по продаже российского бизнеса — 22,7 млрд рублей.
  • У группы также осталось 2,3 млрд рублей в «Qiwi Банке». Она «работает над тем, чтобы [их] вернуть». По её словам, организация была «важным партнёром в рамках международных операций», но руководство найдёт новых посредников.
Источник фото: РИАМО

  • В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. В контур входят «Qiwi Банк», «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.

  • Сделку закрыли в том же месяце, но она предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, а оставшуюся сумму выдать четырьмя платежами начиная c четвёртого квартала 2024 года.
  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют.
  • Уже тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок. Даже если платежей не будет, забирать активы обратно группа не будет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности.
  • В апреле она также рассказала, что вместо сотрудничества с одним банком-партнёром («Qiwi Банком») перейдёт на «мультибанковскую модель».

#новости #qiwi

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17 комментариев
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 Doco4ka

Какие терминалы оплаты в 2024? Когда у всех под рукой онлайн-банкинг?

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Альвар

Ты давно был в Казахстане. Там такси через терминал можно вызвать

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Денис Попович

а с телефона вызвать некошерно?

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Директолог. Дмитрий Нечаев

а в чем смысл терминалов?

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Париж

Про ОАЭ будем рассуждать или ну его?

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Денис Попович

в оаэ киви давно напрашивался. местные кладмэны и торчки заждались

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Жошы хан

У нас в Казахстане стоят. Мне интересно кто же им пользуется когда в магазе платят QR кодом)

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What2Sell

«развивающимся» странам нужен нал, киви его успешно генерировал и продавал тем кому нужен исключительно нал, вынуждаем в некоторых местах юзать только нал, ставим там терминал = profit

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Doco4ka

Да никто не будет вынуждать юзать нал - это потеря клиента сразу. Бизнес не заинтересован будет в этом. Тем более причем тут нал и терминал? Этож не банкомат, а просто терминал оплаты услуг:)

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Pavel Chernev

Не трожь терминалы, в дубае оч нужны)

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Xota Bitch

кто в здравом уме им будет пользоваться?

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Жошы хан

Наркоманы пользуются в здравом уме, после оплаты они становятся не в здравом уме)

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Деловая колбаса

Кому-то явно нужен, раз делают. Есть спрос, то будет и предложение.

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Вадим Д.
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Недопил

когда уже это Qiwi сдохнет то

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Olga Barinova

А на что же им ещё сосредотачивать свой бизнес? Только на что-то "быстро растущее", иначе просто никак.

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Запопу Кусь

Алга Казахстан! 😊
ОАЭ ОАЭ! 😊

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Георгий Станков

Киви скам помойка, не уверен что им много удастся заработать в дубаях на блокировке аккаунтов

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vinniy pogreb

Думаю, долго они там не продержатся) Быстренько припомнят что тут у нас происходило

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14 комментариев
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