Qiwi сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане и ОАЭ Статьи редакции
А также на инвестициях в «быстро растущие» финтех-проекты стран Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Евросоюза.
- Об этом сказано в финансовом отчёте Qiwi за 2023 год. В ОАЭ группа сфокусируется на бизнесе по обработке платежей. В Казахстане хочет развивать «платёжные и финансовые услуги»: приём платежей через терминалы, массовые выплаты, интернет-эквайринг, а также платёжные шлюзы и цифровой кошелёк.
- Помимо этого, компания анализирует возможности масштабироваться за счёт поглощения других перспективных финтех-фирм и рассчитывает, что сможет вновь торговаться на Nasdaq.
- В отчёте Qiwi сообщила, что убыток от «списания внеоборотных активов» российских дочерних компаний составил 14,4 млрд рублей. Прогноз по убытку в 2024 году из-за сделки по продаже российского бизнеса — 22,7 млрд рублей.
- У группы также осталось 2,3 млрд рублей в «Qiwi Банке». Она «работает над тем, чтобы [их] вернуть». По её словам, организация была «важным партнёром в рамках международных операций», но руководство найдёт новых посредников.
В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. В контур входят «Qiwi Банк», «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, Contact, ROWI, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие проекты.
- Сделку закрыли в том же месяце, но она предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, а оставшуюся сумму выдать четырьмя платежами начиная c четвёртого квартала 2024 года.
- В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют.
- Уже тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок. Даже если платежей не будет, забирать активы обратно группа не будет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности.
- В апреле она также рассказала, что вместо сотрудничества с одним банком-партнёром («Qiwi Банком») перейдёт на «мультибанковскую модель».
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Какие терминалы оплаты в 2024? Когда у всех под рукой онлайн-банкинг?
Ты давно был в Казахстане. Там такси через терминал можно вызвать
а с телефона вызвать некошерно?
а в чем смысл терминалов?
Про ОАЭ будем рассуждать или ну его?
в оаэ киви давно напрашивался. местные кладмэны и торчки заждались
У нас в Казахстане стоят. Мне интересно кто же им пользуется когда в магазе платят QR кодом)
«развивающимся» странам нужен нал, киви его успешно генерировал и продавал тем кому нужен исключительно нал, вынуждаем в некоторых местах юзать только нал, ставим там терминал = profit
Да никто не будет вынуждать юзать нал - это потеря клиента сразу. Бизнес не заинтересован будет в этом. Тем более причем тут нал и терминал? Этож не банкомат, а просто терминал оплаты услуг:)
Не трожь терминалы, в дубае оч нужны)
кто в здравом уме им будет пользоваться?
Наркоманы пользуются в здравом уме, после оплаты они становятся не в здравом уме)
Кому-то явно нужен, раз делают. Есть спрос, то будет и предложение.
когда уже это Qiwi сдохнет то
А на что же им ещё сосредотачивать свой бизнес? Только на что-то "быстро растущее", иначе просто никак.
Алга Казахстан! 😊
ОАЭ ОАЭ! 😊
Киви скам помойка, не уверен что им много удастся заработать в дубаях на блокировке аккаунтов
Думаю, долго они там не продержатся) Быстренько припомнят что тут у нас происходило