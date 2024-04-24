Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: luxtimes.lu

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 93,29 рубля (на 4 копейки больше, чем 23 апреля), евро — 99,56 рубля (на 20 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск 24 апреля: доллар — 93,10 рубля, евро — 99,63 рубля.

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 апреля: доллар — 92,94 рубля, евро — 99,40 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение депозитария. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может затронуть механизм, о «растущем риске для их активов» и напомнил об обязанности соблюдать санкции.

Кто и как адаптируется

Wildberries рассматривает возможность запуска платформы в Дубае, сообщила ТАСС гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Microsoft после своего решения заблокировать облачные продукты в России продолжает продлевать лицензии российским корпоративным клиентам, рассказали источники ТАСС. По словам одного из них, решение Microsoft о блокировке вместе с этим остаётся в силе.

Производитель биологически активных добавок «Эвалар» планирует начать поставки в ОАЭ в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с планами производителя. Представитель «Эвалара» отказался комментировать «внешнеэкономические планы компании».

Канадское правительство разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолётов, несмотря на санкции в отношении «ВСМПО-Ависма», пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Контекст

В начале 2024 года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5000 рублей в месяц, а в марте достиг 5300 рублей, приводит РБК данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Расчёты сделаны на основе данных крупнейших компаний, входящих в объединение.

Объём производства органической косметики в России вырос на 65%, с 1,5 млрд рублей в 2022 году до 2,5 млрд рублей в 2023-м, приводит Forbes данные аналитиков Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования «Россельхозбанка».

Новости предыдущего дня, 23 апреля — здесь.