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Деньги
Таня Боброва

День 791: Clearstream бойкотирует выкуп заблокированных бумаг, Wildberries рассматривает Дубай Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: luxtimes.lu

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 апреля: доллар — 93,29 рубля (на 4 копейки больше, чем 23 апреля), евро — 99,56 рубля (на 20 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск 24 апреля: доллар — 93,10 рубля, евро — 99,63 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 апреля: доллар — 92,94 рубля, евро — 99,40 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение депозитария. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может затронуть механизм, о «растущем риске для их активов» и напомнил об обязанности соблюдать санкции.

Кто и как адаптируется

Wildberries рассматривает возможность запуска платформы в Дубае, сообщила ТАСС гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

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Microsoft после своего решения заблокировать облачные продукты в России продолжает продлевать лицензии российским корпоративным клиентам, рассказали источники ТАСС. По словам одного из них, решение Microsoft о блокировке вместе с этим остаётся в силе.

Производитель биологически активных добавок «Эвалар» планирует начать поставки в ОАЭ в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с планами производителя. Представитель «Эвалара» отказался комментировать «внешнеэкономические планы компании».

Канадское правительство разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолётов, несмотря на санкции в отношении «ВСМПО-Ависма», пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Контекст

В начале 2024 года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5000 рублей в месяц, а в марте достиг 5300 рублей, приводит РБК данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Расчёты сделаны на основе данных крупнейших компаний, входящих в объединение.

Объём производства органической косметики в России вырос на 65%, с 1,5 млрд рублей в 2022 году до 2,5 млрд рублей в 2023-м, приводит Forbes данные аналитиков Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования «Россельхозбанка».

Новости предыдущего дня, 23 апреля — здесь.

#новости

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39 комментариев
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 Вадим Д.
Объём производства органической косметики в России вырос на 65%

Если дела пойдут совсем хреново и население начнёт использовать свёклу в качестве румян, то объём органики вырастет совсем невероятно.

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Post...

Лыжные мази и уринотерапия...

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Вадим Д.

Однако О_о

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Вадим Д.

Бакальчук в Дубае пусть отдыхает, как привыкла, ягоды её там точно не ждут, такое дерьмо, видимо, только у нас с господдержкой канает.

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Макс Кроу

ну я бы не сказал, русскоязычное коммьюнити тут точно не против купить что то с родины. Я бы лично протеиновые батончики всякие заказывал регулярно

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Вадим Д.

С какой родины? Из Китая?

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Post...

А что в ОАЭ протеиновые батончики не продаются? Однако...

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Вадим Д.

Ценятся только те что с вб, а их там хрен достанешь, берут втридорога через перекупов и у туристов на спорткары меняют (-:

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А-а-а вкус родины...

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Денис

Там же арабы богатые будут сидеть и заказывать бренды из Китая…

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Юрий Б.

Будет доставка Ламблргини в ПВЗ

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Из Китая? Не-е там тогда ХуйЦы какой-нибудь будет...

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Андрей Вечерний

Бакальчук разбушевалась

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Андрей

Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ. По данным агентства, скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года

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Андрей

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-23/russia-forecasts-lower-price-for-its-gas-to-china-versus-europe?srnd=homepage-europe

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Андрей

По базовому сценарию, представленному в прогнозе Минэкономразвития, экспортная цена на российский газ для Китая в 2024 году составит $257 за 1000 куб. м. Процентная разница с ценой поставок на европейский рынок и в Турцию — $320,30 за 1000 куб. м — 19,76%. В прошлом году, говорится в прогнозе, цена на газ составила $286,9 для Китая и $461,3 для европейских стран: разница — 37,81%. В три ближайших года процентная разница между ценами на газ для Китая и Европы, согласно прогнозу, не превысит 28%. В 2025 году цена составит $243,7 и $320,1 соответственно, в 2026-м — $233 и $320, в 2027-м — $227,8 и $315,4. Полный макропрогноз Минэкономразвития России может быть опубликован 26 апреля

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Just4Fun

Гойда

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А разве в Европу еще что-то поставляется? И зачем Китаю российский газ...

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Слегка Придурковатый

"Канадское правительство разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолётов, несмотря на санкции"

Санкции санкциями, а бабло само себя не заработает.

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Aina Timo / wdroid.net

Так идея санкций угробить не себя, отсюда и подобные исключения. :)
Ну и конечно же, бабло само себя не заработает.

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Some

Да у них самолеты разваливаться стали без хороших металлов качественных, тут уже не до бабла, бизнес надо сохранять.

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Иван Хаманн

Самолёты разваливаются не из-за хренового металла, гений,
а из-за распиздяйства на сборке

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Иван Хаманн

Хз че им так рос титан нравится
Полагаю, или цена/качество (со скидками для Airbus как крупного заказчика),
а скорее всего, не хотят ломать налаженную логистику/технологию

https://lindeal.com/trends/proizvodstvo-titana-v-mire-po-stranam?ysclid=lvddisvm21742899544

Производство титана в мире по странам: мировые…
Мы расскажем о крупнейших производителях титана — странах и предприятиях. Разберем, где…
lindeal.com
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Юрий Б.

Что-то напомнило статьи про грядущее обрушение производства процессоров из-за сокращения поставок неона. Были в 2022 такие новости.

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Алексей Самбуров

Интересно, паленые кроссы в дубае тоже будут?

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Some

Да они тут и есть уже, вы просто не туда смотрите) Dragon Mart ? Слышали о таком? Рекомендую, если палеными кроссами так интересуетесь

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Алексей Орлов

Дубайльчук 🤪

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Альвар

Почему в комментах VC одна ирония в сторону РФ?

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Иван Хаманн

не понимаю почему Альвар видит только иронию в сторону РФ,
а не здоровый скепсис и гордость за страну

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Post...

ОАЭ! ОАЭ! Всем срочно надо в ОАЭ! А что там у них совсем совсем ничего нет? Пустыня с бедуинами?

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Some

Ну по сути тут один монополист с похожим форматом работы - Amazon и с ценники у них там раза в 3,4 заряжен, чем на AliExpress, но китайские маркетплейсы даже для скачивания здесь недоступны. Американцы задушат сразу арабов. Так что у Бокальчук есть шанс свой кусочек отгрызть под видом дружественного вход на рынок МП.

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Yury Pikhtarev

Ну из подобных форматов Noon есть как минимум еще от Emaar, да и поставить международный AliExpress и делать с него заказы никто не мешает - так же за неделю доезжает.

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Аноним

клирстрим уебки

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Иван Хаманн

нехуй по заграницам кэш солить

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Вадим Д.

Какая неприятная статисти по средним платежам в адрес коллекторов. Другой мир какой-то.

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Post...

@В начале 2024 года средний размер платежа российского должника в адрес коллекторов превысил 5000 рублей в месяц, а в марте достиг 5300 рублей@
"Всё растёт! Всё развивается!"

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Vyacheslav Latkin
Wildberries рассматривает возможность запуска платформы в Дубае, сообщила ТАСС гендиректор компании Татьяна Бакальчук.- где то в Дубае после 🤣🤣🤣
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Egor Vinkler

Не понимаю, считаются дни с начала сво? А причем тут тогда новости?

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Александр Привалов

Дни считаются с очередной годовщины выпуска пepвой в миpe зубной щётки c cинтeтичecким нeйлoнoвым вoлoкнoм вмecтo нaтуpaльнoй щeтины (24.02.1938).

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