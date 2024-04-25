Отчёт Meta* за квартал: у Threads* 150 млн пользователей в месяц, Reality Labs получила $3,85 млрд убытка Статьи редакции
На фоне новостей акции компании упали на 15% после закрытия торгов.
- Выручка компании за первый квартал 2024 года выросла на 27% год к году — до $36,46 млрд, чистая прибыль — более чем вдвое до $12,37 млрд, пишет CNBC. Издание отмечает, что одна из причин роста прибыли — сокращение расходов на продажи и маркетинг на 16% год к году.
- Выручка подразделения Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств и метавселенной) выросла с $339 млн в первом квартале 2023 года до $440 млн. Квартальный убыток составил $3,85 млрд против $3,99 млрд годом ранее.
- Количество сотрудников сократилось на 10% в первом квартале по сравнению с первым кварталом 2023 года — до 69,3 тысячи человек.
- Несмотря на рост выручки и прибыли акции Meta* упали на 15% после закрытия торгов. Как отмечает The Verge, ожидается, что рост выручки замедлится в будущем. На ИИ и метавселенную же компания тратит «больше, чем когда-либо». При этом Марк Цукерберг сказал на звонке с инвесторами, что «золотая лихорадка ИИ» уже идёт, но не стоит ожидать, что она принесёт прибыль в ближайшее время.
- Цукерберг поделился возможными сценариями монетизации ИИ-разработок компании: например, можно добавить рекламу и платные опции во взаимодействие с ИИ или ввести плату за использование более крупных моделей.
- Глава компании также рассказал, что у соцсети Threads* (аналог Twitter) уже более 150 млн активных пользователей в месяц по сравнению со 130 млн на начало февраля 2024 года. Meta* запустила сервис летом 2023 года, в декабре он стал доступен пользователям в Европе.
*Meta, владеющая Threads, признана экстремистской и запрещена в России.
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Звероящер, поскорее банкроться. Очисти мир от своих говноподелок.
Интересно в РУ этими тредсами кто то пользуется
Да этим говнищем не только в ру, но и во всём мире три калеки пользуются. А нарисовать можно не только 150 млн, но и 14,88 млрд юзеров, например.
зареган в инсте = зареган в тредсах
причем задолбали новости-уведомления, что кто-то там что-то важное запостил в тредсах. машинально ткнул = юзер
Да, постоянно, там куда интереснее чем в свитере
Ой пиздабол
Глава компании также рассказал, что у соцсети Threads* (аналог Twitter) уже более 150 млн активных пользователей в месяц- там посты аля сфоткал закат или анекдоты 10 летней давности,понятное дело ,что со временем когда площадка станет популярной это изменится
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Если б не инста, мета ничего бы не зарабатывала походу