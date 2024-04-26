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Деньги
Артур Томилко

День 793: некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 92,13 рубля (на 37 копеек меньше, чем 25 апреля), евро — 98,70 рубля (на 21 копейку меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:16 мск 25 апреля: доллар — 91,92 рубля, евро — 98,51 рубля.

Курсы на Forex на 7:30 мск: доллар — 91,95 рубля, евро — 98,55 рубля.

Кто и как адаптируется

Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу, рассказали РБК юристы и консультанты трех компаний. Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать.

«Сбер» предложил внести изменения в законодательство, регулирующее банкротство компаний, пишут «Ведомости». Например, сделать сделать процедуру наблюдения необязательной, перейти к модели голландского аукциона при продаже имущества и позволить создавать на базе активов должника ООО, а не только АО. Это позволит уменьшить сроки процедуры, снизить затраты на неё и повысить возвратность активов в экономику, считают в банке.

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Контекст

Международные перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в первом квартале 2024-го снизились на 11% год к году, приводят «Ведомости» данные Росавиации. Основным фактором спада стали санкции, но перевозчики пытаются заместить выпавшие объёмы за счёт внутренних направлений.

К переезду в другой город ради новой работы готовы 6% россиян, в другую страну —7%, следует из опроса рекрутинговой Get Experts. В 2021-м переехать в другой регион России были готовы 21% респондентов.

Выручка 100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 22,5% и составила 33 млрд рублей, оценили в Smart Ranking. Рост сегмента школьного образования замедлился и по темпам сравнялся с дополнительным профессиональным.

Новости предыдущего дня, 25 апреля — здесь.

#новости

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21 комментарий
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 Александр Привалов
покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу

- "Ну, теперь можно и по рыночной" - добавили они)

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Kiss1nger

Так на это изначально и рассчитывали. Отжать за копейки и перепродать подороже. Вся суть российского бизнеса. Никто ничего развивать и не планировал. Может в каких-то сферах рассчитывали поныть и выпросить деньги у государства для развития. Но смысл от этого не меняется. Также бы все загнулось.

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Кринжер

Какая всесторонняя аналитика, однако. Из первых уст, так сказать)

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Андрей Новиков

Так самое смешное, что часть денег также уйдет за границу. Смысл продавать из опасений деприватизации и покупать что-то новое? По факту получится, что за условный завод или компанию за границу уйдет не 50%, а 50% + 100%. Я ржал аки конь с этой новости)))

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Arthur Kushmantsev

«перейти к модели голландского аукциона» - перейти к модели голландского штурвала

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Максим Абдрахманов

А сейчас разве не по этой модели работает?)

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Леонид Бережной

Пришлось гуглить, что такое "голландский штурвал"

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Влад Каничев

К переезду в другой город ради новой работы готовы 6% россиян, в другую страну —7%- то есть к переезду в новую страну мы готовы охотнее 🤣🤣🤣

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Serg R

Мы, те, кто еще до сих пор не переехал )))

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Dozent

Купить много ума не надо. Особенно если не погружен в данную сферу

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Влад Шушкевич

Особенно, если за пол цены и ещё и помочь с покупкой обещают добрые дяди.

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S.Capusta
Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать.

А чего ждали, когда автозавод продавали дистрибьютору, или фирме по деревообработке? Что все само заработает? Закономерный результат..
Конечно, есть много хороших примеров, не будем обобщать.

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Egor Ka

Страна гопников. Отжать бизнес и продать другому гопнику

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Константин

"Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать."

- На связи адмирал Ясен Буй!
Купить по дешёвке - это легко, а вот управлять всём этим, да ещё и денег зарабатывать! Тут оказывается работать надо! Ну и государство так и смотрит, как бы "цап-царап" сделать.

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Слегка Придурковатый

"Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать"

Желание заработать? Да ну не, хуйня какая-то.

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Леонид Бережной
Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу, рассказали РБК юристы и консультанты трех компаний. Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать.

"риски деприватизации"

Дураки что-ли? Вчера же Путин на съезде РСПП сказал национализации не будет!

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Андрей Новиков

- Вы только не волнуйтесь!
- Да я собственно и не волновался ровно до того момента, как вы об этом сказали!

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Олег Моргунов

Фото от РБК выглядит слишком грустно

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Слегка Придурковатый

Считаю, сегодня будет достаточно одной новости, которая затмит все остальные. Держите: https://www.kommersant.ru/doc/6665995

В Сочи за прогулку с мертвым дельфином задержали…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Алексей Вэйпон

да не может быть. перепродажа краденного

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Кирилл Добряков

Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу. Интересно всё таки перепродадут? И по какой цене? Сложности с управлением? А никто не говорил что будет легко.

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