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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 92,13 рубля (на 37 копеек меньше, чем 25 апреля), евро — 98,70 рубля (на 21 копейку меньше).

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Курсы на Мосбирже на 07:16 мск 25 апреля: доллар — 91,92 рубля, евро — 98,51 рубля.

Курсы на Forex на 7:30 мск: доллар — 91,95 рубля, евро — 98,55 рубля.

Кто и как адаптируется

Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу, рассказали РБК юристы и консультанты трех компаний. Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать.

«Сбер» предложил внести изменения в законодательство, регулирующее банкротство компаний, пишут «Ведомости». Например, сделать сделать процедуру наблюдения необязательной, перейти к модели голландского аукциона при продаже имущества и позволить создавать на базе активов должника ООО, а не только АО. Это позволит уменьшить сроки процедуры, снизить затраты на неё и повысить возвратность активов в экономику, считают в банке.

Контекст

Международные перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в первом квартале 2024-го снизились на 11% год к году, приводят «Ведомости» данные Росавиации. Основным фактором спада стали санкции, но перевозчики пытаются заместить выпавшие объёмы за счёт внутренних направлений.

К переезду в другой город ради новой работы готовы 6% россиян, в другую страну —7%, следует из опроса рекрутинговой Get Experts. В 2021-м переехать в другой регион России были готовы 21% респондентов.

Выручка 100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 22,5% и составила 33 млрд рублей, оценили в Smart Ranking. Рост сегмента школьного образования замедлился и по темпам сравнялся с дополнительным профессиональным.

Новости предыдущего дня, 25 апреля — здесь.