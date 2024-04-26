День 793: некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 26 апреля: доллар — 92,13 рубля (на 37 копеек меньше, чем 25 апреля), евро — 98,70 рубля (на 21 копейку меньше).
Кто и как адаптируется
Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу, рассказали РБК юристы и консультанты трех компаний. Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать.
«Сбер» предложил внести изменения в законодательство, регулирующее банкротство компаний, пишут «Ведомости». Например, сделать сделать процедуру наблюдения необязательной, перейти к модели голландского аукциона при продаже имущества и позволить создавать на базе активов должника ООО, а не только АО. Это позволит уменьшить сроки процедуры, снизить затраты на неё и повысить возвратность активов в экономику, считают в банке.
Контекст
Международные перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в первом квартале 2024-го снизились на 11% год к году, приводят «Ведомости» данные Росавиации. Основным фактором спада стали санкции, но перевозчики пытаются заместить выпавшие объёмы за счёт внутренних направлений.
К переезду в другой город ради новой работы готовы 6% россиян, в другую страну —7%, следует из опроса рекрутинговой Get Experts. В 2021-м переехать в другой регион России были готовы 21% респондентов.
Выручка 100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам первого квартала 2024 года выросла на 22,5% и составила 33 млрд рублей, оценили в Smart Ranking. Рост сегмента школьного образования замедлился и по темпам сравнялся с дополнительным профессиональным.
Новости предыдущего дня, 25 апреля — здесь.
- "Ну, теперь можно и по рыночной" - добавили они)
Так на это изначально и рассчитывали. Отжать за копейки и перепродать подороже. Вся суть российского бизнеса. Никто ничего развивать и не планировал. Может в каких-то сферах рассчитывали поныть и выпросить деньги у государства для развития. Но смысл от этого не меняется. Также бы все загнулось.
Какая всесторонняя аналитика, однако. Из первых уст, так сказать)
Так самое смешное, что часть денег также уйдет за границу. Смысл продавать из опасений деприватизации и покупать что-то новое? По факту получится, что за условный завод или компанию за границу уйдет не 50%, а 50% + 100%. Я ржал аки конь с этой новости)))
«перейти к модели голландского аукциона» - перейти к модели голландского штурвала
А сейчас разве не по этой модели работает?)
Пришлось гуглить, что такое "голландский штурвал"
К переезду в другой город ради новой работы готовы 6% россиян, в другую страну —7%- то есть к переезду в новую страну мы готовы охотнее 🤣🤣🤣
Мы, те, кто еще до сих пор не переехал )))
Купить много ума не надо. Особенно если не погружен в данную сферу
Особенно, если за пол цены и ещё и помочь с покупкой обещают добрые дяди.
А чего ждали, когда автозавод продавали дистрибьютору, или фирме по деревообработке? Что все само заработает? Закономерный результат..
Конечно, есть много хороших примеров, не будем обобщать.
Страна гопников. Отжать бизнес и продать другому гопнику
"Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать."
- На связи адмирал Ясен Буй!
Купить по дешёвке - это легко, а вот управлять всём этим, да ещё и денег зарабатывать! Тут оказывается работать надо! Ну и государство так и смотрит, как бы "цап-царап" сделать.
"Среди причин они называют сложности с управлением и выполнением KPI, риски деприватизации и желание заработать"
Желание заработать? Да ну не, хуйня какая-то.
"риски деприватизации"
Дураки что-ли? Вчера же Путин на съезде РСПП сказал национализации не будет!
- Вы только не волнуйтесь!
- Да я собственно и не волновался ровно до того момента, как вы об этом сказали!
Фото от РБК выглядит слишком грустно
Считаю, сегодня будет достаточно одной новости, которая затмит все остальные. Держите: https://www.kommersant.ru/doc/6665995
да не может быть. перепродажа краденного
Некоторые покупатели бизнеса ушедших из России компаний начали рассматривать его перепродажу. Интересно всё таки перепродадут? И по какой цене? Сложности с управлением? А никто не говорил что будет легко.