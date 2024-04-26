Alphabet объявила о первых в своей истории дивидендах — $0,2 на акцию Статьи редакции
Компания также сообщила об обратном выкупе акций на сумму $70 млрд.
- Alphabet (материнская компания Google) отчиталась за первый квартал 2024 года. Её выручка выросла на 15%, до $80,54 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла $23,66 млрд.
- Выручка облачного бизнеса Google Cloud выросла более чем в четыре раза, до $9,57 млрд. Выручка от рекламы на YouTube составила $8,09 млрд.
- Совет директоров Alphabet утвердил выплату первых дивидендов в размере $0,2 на акцию. Компания отметила, что «намерена выплачивать квартальные дивиденды в будущем».
- Alphabet также сообщила о планах провести обратный выкуп акций на сумму $70 млрд. После закрытия торгов бумаги подорожали на 14%, отмечает CNBC.
- В феврале 2024 года о выплате первых в своей истории дивидендов сообщила Meta*. Их размер составил $0,5 на акцию.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Теперь самый гуманный суд будет пытаться доить гугл с утроенной силой!
А вы здесь ночуете? Всегда первым пишете комменты, как вам это удаётся
Суперспособность нейрочеловека.
Профессиональный неудачник
как и все телего-специалисты
Золотой дождь на головы инвесторов.
Поняли что конец близок и решили выводить денежки
Не сказать что прям много, но всё же лучше, чем ничего. Да и радует перспектива намерений выплат квартальные дивиденды в будущем. Главное чтобы в ближайшем будущем.
Очень даже неплохой рост
$0,2