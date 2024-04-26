Деньги
Артур Томилко

Alphabet объявила о первых в своей истории дивидендах — $0,2 на акцию Статьи редакции

Компания также сообщила об обратном выкупе акций на сумму $70 млрд.

  • Alphabet (материнская компания Google) отчиталась за первый квартал 2024 года. Её выручка выросла на 15%, до $80,54 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла $23,66 млрд.
  • Выручка облачного бизнеса Google Cloud выросла более чем в четыре раза, до $9,57 млрд. Выручка от рекламы на YouTube составила $8,09 млрд.
  • Совет директоров Alphabet утвердил выплату первых дивидендов в размере $0,2 на акцию. Компания отметила, что «намерена выплачивать квартальные дивиденды в будущем».
  • Alphabet также сообщила о планах провести обратный выкуп акций на сумму $70 млрд. После закрытия торгов бумаги подорожали на 14%, отмечает CNBC.
  • В феврале 2024 года о выплате первых в своей истории дивидендов сообщила Meta*. Их размер составил $0,5 на акцию.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #alphabet #отчетность

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Теперь самый гуманный суд будет пытаться доить гугл с утроенной силой!

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mr g

А вы здесь ночуете? Всегда первым пишете комменты, как вам это удаётся

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Вадим Д.

Суперспособность нейрочеловека.

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Разработка Телеграм-ботов

Профессиональный неудачник

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Буталик Витерин

как и все телего-специалисты

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Anton

Золотой дождь на головы инвесторов.

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mr g

Поняли что конец близок и решили выводить денежки

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Angelica

Не сказать что прям много, но всё же лучше, чем ничего. Да и радует перспектива намерений выплат квартальные дивиденды в будущем. Главное чтобы в ближайшем будущем.

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Владимир Владимирович
а чистая прибыль увеличилась на 57% и достигла $23,66 млрд.

Очень даже неплохой рост

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Zloy Marketolog

$0,2

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7 комментариев
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