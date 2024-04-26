«МТС Банк» провёл IPO по верхней границе ценового диапазона — 2500 рублей за акцию Статьи редакции
Бумаги начнут торговаться на Мосбирже днём 26 апреля 2024 года под тикером MBNK.
- Цена размещения составила 2500 рублей за акцию, сообщил «МТС Банк». Рыночная капитализация на начало торгов составит около 86,6 млрд рублей с учётом выпуска новых акций. Компания привлекла 11,5 млрд рублей.
- Банк сообщил, что всего розничные и институциональные инвесторы подали более 200 тысяч заявок в рамках размещения на общую сумму около 168 млрд рублей.
- Размещение состояло из бумаг допэмиссии, МТС (акционер кредитной организации) не продавал принадлежащие ему акции и сохранил мажоритарную долю по итогам IPO. Доля акций банка в свободном обращении составит около 13,3%.
- Акции «МТС Банка» включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Торги начнутся около 15:00 мск 26 апреля 2024 года под тикером MBNK.
- «МТС Банк» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Ценовой диапазон составил от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию.
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Через полгодика по 400 прикуплю
Чтоб потом продать по 200?
предлагаете шортить? 🤣
вероятность выше 50%
Хомякам раздали по хаям. Классика лохотрона
Не так маргинально, как МФК, но и не так надежно, как банки.
Всё, надо задуматься о том чтобы приобрести себе данные ценные бумаги. Ещё есть немного времени чтобы подумать..
Кто-то обогатился ;))
красавчики
А где комментарии гуру-маркетологов?
их тема тоже