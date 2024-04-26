Деньги
Таня Боброва

«МТС Банк» провёл IPO по верхней границе ценового диапазона — 2500 рублей за акцию Статьи редакции

Бумаги начнут торговаться на Мосбирже днём 26 апреля 2024 года под тикером MBNK.

  • Цена размещения составила 2500 рублей за акцию, сообщил «МТС Банк». Рыночная капитализация на начало торгов составит около 86,6 млрд рублей с учётом выпуска новых акций. Компания привлекла 11,5 млрд рублей.
  • Банк сообщил, что всего розничные и институциональные инвесторы подали более 200 тысяч заявок в рамках размещения на общую сумму около 168 млрд рублей.
  • Размещение состояло из бумаг допэмиссии, МТС (акционер кредитной организации) не продавал принадлежащие ему акции и сохранил мажоритарную долю по итогам IPO. Доля акций банка в свободном обращении составит около 13,3%.
  • Акции «МТС Банка» включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Торги начнутся около 15:00 мск 26 апреля 2024 года под тикером MBNK.
  • «МТС Банк» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в апреле 2024 года. Ценовой диапазон составил от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию.
Источник: «МТС Банк»

#новости #мосбиржа #мтсбанк

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9 комментариев
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 Корней Волков

Через полгодика по 400 прикуплю

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Киприан Лейн

Чтоб потом продать по 200?

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Георгий Николаевич

предлагаете шортить? 🤣

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Aleksandr

вероятность выше 50%

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Виктор

Хомякам раздали по хаям. Классика лохотрона

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SerpkoB

Не так маргинально, как МФК, но и не так надежно, как банки.

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Михаил Сватов

Всё, надо задуматься о том чтобы приобрести себе данные ценные бумаги. Ещё есть немного времени чтобы подумать..

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OZZ

Кто-то обогатился ;))

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Aleksandr

красавчики
А где комментарии гуру-маркетологов?
их тема тоже

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