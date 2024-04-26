Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла до 228,3 млрд рублей, скорректированная прибыль — 21,6 млрд Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года.
- Выручка МКПАО «Яндекс» за первые три месяца выросла на 40% год к году и составила 228,3 млрд рублей.
- Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 37,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 21,6 млрд рублей против 2,6 млрд рублей в первом квартале 2023 года.
- Количество сотрудников выросло на 20%, до 25,9 тысячи человек.
- Выручка «Поиска и портала» (поиск, геосервисы, «Погода» и некоторые другие продукты) выросла на 38% год к году, до 93,6 млрд рублей. Скорректированный EBITDA за квартал — 44,2 млрд рублей.
- Общая поисковая доля «Яндекса» в первом квартале составила 64,5% (в предыдущем квартале — 63,8%). Доля на Android — 64,4%, а на iOS — 51,8%. Доля мобильной выручки от поисковой равнялась 62,7%.
- Валовая стоимость заказов от поездок в сервисах «Райдтеха» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла в 1,4 раза год к году. Среди причин: рост спроса и цен из-за дефицита водителей и автомобилей экономкласса. Доходы партнёров «Такси» составили 284 млрд рублей (+42% год к году). Автопарк «Драйва» к концу квартала вырос на 18%, до 16,9 тысячи машин (релиз есть у vc.ru).
- Рекламная выручка сегмента электронной торговли («Маркет», «Лавка», доставка продуктов и хозтоваров в «Еде» и «Маркет Деливери») выросла в три раза в абсолютном выражении. Товарооборот — на 42%.
- Ассортимент товаров «Маркета» достиг 80,2 млн наименований. Количество активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) выросло на 52% год к году, до 80,5 тысячи человек. Количество дарксторов «Лавки» увеличилось до 508 точек.
- Товарооборот O2О-сегмента («Доставка», доставка из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки» и несколько других сервисов) вырос на 65% год к году — до 60,2 млрд рублей.
- «Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Букмейт», «Афиша», «Плюс Студия»): выручка сегмента в первом квартале составила 20,5 млрд рублей (+54% год к году). Число подписчиков «Плюса» достигло 32,7 млн человек — это на 48% больше, чем в конце первого квартала 2023-го. Количество «смотрящих» подписчиков «Кинопоиска» составило 12,2 млн в месяц.
- Выручка направления «Устройства и Алиса» выросла на 38% год к году и достигла 8,4 млрд рублей. Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») — 6,9 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в первом квартале 2023 года.
- Компания напомнила, что в феврале 2024 года нидерландская Yandex N.V. объявила о сделке по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей. Её одобрили акционеры.
- После завершения реструктуризации головной компанией группы станет МКПАО «Яндекс». Она сохранит все активы Yandex N.V. за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Ни Yandex N.V., ни МКПАО не находятся под санкциями США, ЕС, Швейцарии или Великобритании.
- МКПАО уже получила статус публичной компании и листинг на Мосбирже. Акции начнут торговаться под тикером YDEX «в ближайшие месяцы».
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Выскажу непопулярную мысль: Яндекс - говно на палке.
Почему же, оно популярно
Почему именно на палке? 🧐в отчете про это ни слова
Если нет про палку, значит, отчёт сфабрикован.
И правда непопулярное. Вопрос: почему?
Я вот в последнее время удивляюсь, что от слова "никак" работают все остальные сервисы. Что не возьми, а никто даже не старается.
Единственный конкурент у яндекса это по факту ozon, а все остальные? Все остальные кал.
Это называется, когда придумал бизнес в мелочах... Такси, доставка, Яндекс.Карта - везде закинули свои щупальца. Поэтому ничего удивительного, что они достигли такого финансового достатка. Не всегда, конечно, меня радует их сервис. Но в принципе, практически все вопросы решают в пользу потребителя.
Насчет в пользу потребителя не согласен. У Яндекса поддержка с каждым годом все хуже становится.