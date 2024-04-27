Правительство продлило до 30 апреля 2025 года требование о продаже части валютной выручки экспортёрами Статьи редакции
Его ввели в октябре 2023 года.
- Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами 11 октября 2023-го. Мера действовала с 16 октября в течение полугода, теперь правительство приняло постановление о продлении её ещё на год — до 30 апреля 2025 года.
- Требование касается списка из 43 групп компаний. Они работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Какие это компании — неизвестно, список закрытый.
- По условиям указа, экспортёры обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по экспортным контрактам. Сделать это нужно в течение 60 дней с момента получения денег или 120 дней со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг.
- В течение двух недель они должны продать не менее 90% от зачисленных сумм на внутреннем рынке (но не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента их получения).
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Даже не сомневались.
Все говорили, что после выборов не быдет смысла держать курс.
Доллар по 50 руб. этим летом. 💁♀️🤗💵
Похмелись)
Будем и дальше копить баксы) хорошая новость)