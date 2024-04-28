День 795: правительство отменило пошлины на уголь с мая по сентябрь и рассказало о дате запуска реестра воинского учёта Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство отменило экспортные пошлины на энергетический уголь и антрацит с 1 мая по 31 августа 2024 года. Решение направлено на «поддержку предприятий угольной отрасли».
Правительство продлило квоту на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объём квоты составит 19,7 млн тонн.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство опубликовало постановление о работе Единого реестра воинского учёта. Его разработка должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны начнёт полноценно использовать реестр, в том числе для рассылки электронных повесток.
Контекст
Курс рубля закрывает апрель 2024 года на отметке 91-92 рубля за доллар — этот месяц на валютном рынке был «спокойным». Все дожидались возможного продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами. Как оно будет влиять на курс в мае — разбирались «РБК Инвестиции».
Новости предыдущего дня, 27 апреля — здесь.
С 1 ноября, в общем, товарищи военнообязанные.
Время ещё есть.
Короче новостей нема
Ну как же, постановление по поводу реестра весьма знаковое событие, на многих скажется.
Там ещё следакам дали рычаг для вербовки подозреваемых на сво, если верить Коммерсанту. Тоже событие в одном ряду очень характерное.
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