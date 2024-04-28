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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 27 апреля: доллар — 92,39 рубля, евро — 98,9 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 26 апреля: доллар — 91,74 рубля, евро — 98,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство отменило экспортные пошлины на энергетический уголь и антрацит с 1 мая по 31 августа 2024 года. Решение направлено на «поддержку предприятий угольной отрасли».

Правительство продлило квоту на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Общий объём квоты составит 19,7 млн тонн.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство опубликовало постановление о работе Единого реестра воинского учёта. Его разработка должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны начнёт полноценно использовать реестр, в том числе для рассылки электронных повесток.

Контекст

Курс рубля закрывает апрель 2024 года на отметке 91-92 рубля за доллар — этот месяц на валютном рынке был «спокойным». Все дожидались возможного продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёрами. Как оно будет влиять на курс в мае — разбирались «РБК Инвестиции».

Новости предыдущего дня, 27 апреля — здесь.