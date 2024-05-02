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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:54 мск: доллар — 92,97 рубля, евро — 99,8 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,96 рубля, евро — 99,78 рубля.

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Кто и как адаптируется

Московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей. Предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель белорусского ОАО «Минск кристалл», пишет «Коммерсантъ».

Минфин намерен разрешить добывающим компаниям экспортировать партии алмазов с целью мониторинга цен. Такое право было только у «Алмазювелирэкспорта», попавшего под санкции США. Благодаря сделкам Минфин узнаёт цены на мировом рынке и может оперативно менять цены в прейскурантах: их таможенные органы используют для определения размера пошлин, Гохран — при проведении аукционов, Минфин — при расчёте НДПИ.

Какие есть проблемы и трудности

В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, рассказал «Ведомостям» независимый аналитик Сергей Вильянов. Отсутствие комплектующих подтвердил и источник издания в таком центре. Поставлять запчасти Apple перестала в феврале 2024-го — в этом месяце закончился срок гарантийного ремонта на устройства, ввезённые до февраля 2022-го.

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс» планирует отказаться от французской системы условного доступа (CAS, даёт доступ абоненту к платным цифровым спутниковым телеканалам) от Viaccess, узнал «Коммерсантъ». Французскую систему «НТВ-Плюс» использует с 2000-х, заменить её он может на китайскую Compunicate.

Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе компаний Google, OpenAI и Apple. В ближайшее время провайдеры должны провести анализ рисков на своих сетях и в случае обнаружения применить правила блокировки.

Контекст

Правительство недавно продлило требование о продаже валютной выручки экспортерами на год — до 30 апреля 2025 года. Как сохранение этой меры влияет на рубль и почему о ней спорили ЦБ и Минфин — пишет Forbes.

В 2023 году объём расходов бюджета, которые пришлись на закрытые статьи, увеличился до 22,6%, следует из расчётов РБК. Эта доля максимальная по крайней мере с 2005 года. Как менялась доля закрытых расходов федерального бюджета — в инфографике издания.

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