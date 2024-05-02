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Деньги
Евгения Евсеева

День 799: «НТВ-Плюс» сменит поставщика для системы доступа абонентов к каналам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:54 мск: доллар — 92,97 рубля, евро — 99,8 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,96 рубля, евро — 99,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей. Предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель белорусского ОАО «Минск кристалл», пишет «Коммерсантъ».

Минфин намерен разрешить добывающим компаниям экспортировать партии алмазов с целью мониторинга цен. Такое право было только у «Алмазювелирэкспорта», попавшего под санкции США. Благодаря сделкам Минфин узнаёт цены на мировом рынке и может оперативно менять цены в прейскурантах: их таможенные органы используют для определения размера пошлин, Гохран — при проведении аукционов, Минфин — при расчёте НДПИ.

Какие есть проблемы и трудности

В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, рассказал «Ведомостям» независимый аналитик Сергей Вильянов. Отсутствие комплектующих подтвердил и источник издания в таком центре. Поставлять запчасти Apple перестала в феврале 2024-го — в этом месяце закончился срок гарантийного ремонта на устройства, ввезённые до февраля 2022-го.

Купить рекламу Отключить

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс» планирует отказаться от французской системы условного доступа (CAS, даёт доступ абоненту к платным цифровым спутниковым телеканалам) от Viaccess, узнал «Коммерсантъ». Французскую систему «НТВ-Плюс» использует с 2000-х, заменить её он может на китайскую Compunicate.

Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе компаний Google, OpenAI и Apple. В ближайшее время провайдеры должны провести анализ рисков на своих сетях и в случае обнаружения применить правила блокировки.

Контекст

Правительство недавно продлило требование о продаже валютной выручки экспортерами на год — до 30 апреля 2025 года. Как сохранение этой меры влияет на рубль и почему о ней спорили ЦБ и Минфин — пишет Forbes.

В 2023 году объём расходов бюджета, которые пришлись на закрытые статьи, увеличился до 22,6%, следует из расчётов РБК. Эта доля максимальная по крайней мере с 2005 года. Как менялась доля закрытых расходов федерального бюджета — в инфографике издания.

Новости предыдущего дня, 1 мая — здесь.

#новости

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 Слегка Придурковатый

«Предприятие может начать разливать водку «Коноплянка»

На счёт водки не знаю, но джин "Коноплянка" мне зашёл, на удивление. Спасибо за внимание.

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Александр Привалов

Наконец-то алгоритмы рекомендаций заработали как надо. Продегустирую.

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Артем Артемьев

не видел ни разу, теперь стало интересно

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Слегка Придурковатый

В КБ встречался.

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Александр Привалов
Благодаря сделкам Минфин узнаёт цены на мировом рынке

Ну в смысле, 2-я экономика мира и не у кого спросить чё почём на рынке?)

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Андрей

Вот это норм вообще
Средняя зарплата россиян превысит 100 тысяч к 2027 году, пообещали в Минэкономразвития. В министерстве также ждут высокую инфляцию и снижение курса рубля

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Водяной

Ну... Треть страны на сво , где по 200к, вот и считай средняя 100к)). Но обещать не значит сделать))). Да и пизд** в правительстве легко

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Ale K

А чо Apple то собирает с наших сайтов, и каким интересно образом они это делают

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Вадим Д.

По мнению РКН собирает и ещё как. Надо штрафовать, считаю.

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Aina Timo

(поисковые) боты заходят в том числе и на ваши сайты :)

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Ale K

У эпла есть поисковые боты? Зачем они им ?

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Вадим Д.

22,6% бюджета самой лучшей страны (если кто не понял — РФ) закрыто. Но этого мало. Любопытные неуёмные граждане суют свои носы всюду.
Или бюджет на закрыть, или граждан.

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Альвар

АВСША?

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Вадим Д.

Скрепный вопрос, получите 15₽ в кассе.

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Альвар

Простой вы какой 15₽. А налоги заплати с них, задекларируй и т д

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Вадим Д.

Так это всё после вычетов, в скрепной стране работодатель и рублеплатитель заботливый, не то что в гнилых эсшаа, где всех угнетают и негров вешают.

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Александр Привалов

Только на карту МИР перечисляете или зарубеж тожы можите???

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Вадим Д.

Заказчик/плательщик не я (-: Нескрепный я.
Но, думаю, договориться с этими ребятами можно. Могут даже цифровыми ₽ выдать.

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Вадим Д.

Водка Коноплянка — двойной удар поямо, молодцы, будет востребован продукт (-:

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Вадим Д.

Владельцы айдафонов не будут унывать, их устройства никогда же не ломаются, не то что эти ваши андроиды.

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Альвар
В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook

Это почему?

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Александр Привалов

А сервисцентры порядке импортозамещения начали самостоятельно подпольно собирать Iphone. Как вариант: закончился срок гарантийного ремонта на устройства, ввезённые до февраля 2022-го, но это вряд ли.

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Alex Melnikoff

нтв+ пусть заканчивает писать, мол верните карточку или оплатите штраф)

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Bodro2f

2500 в долларовом эквиваленте обещали как мне помнится лет 15 назад

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Водяной

НТВ ещё кто то смотрит? Староверы ?

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