День 799: «НТВ-Плюс» сменит поставщика для системы доступа абонентов к каналам Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей. Предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель белорусского ОАО «Минск кристалл», пишет «Коммерсантъ».
Минфин намерен разрешить добывающим компаниям экспортировать партии алмазов с целью мониторинга цен. Такое право было только у «Алмазювелирэкспорта», попавшего под санкции США. Благодаря сделкам Минфин узнаёт цены на мировом рынке и может оперативно менять цены в прейскурантах: их таможенные органы используют для определения размера пошлин, Гохран — при проведении аукционов, Минфин — при расчёте НДПИ.
Какие есть проблемы и трудности
В авторизованных сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, рассказал «Ведомостям» независимый аналитик Сергей Вильянов. Отсутствие комплектующих подтвердил и источник издания в таком центре. Поставлять запчасти Apple перестала в феврале 2024-го — в этом месяце закончился срок гарантийного ремонта на устройства, ввезённые до февраля 2022-го.
Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс» планирует отказаться от французской системы условного доступа (CAS, даёт доступ абоненту к платным цифровым спутниковым телеканалам) от Viaccess, узнал «Коммерсантъ». Французскую систему «НТВ-Плюс» использует с 2000-х, заменить её он может на китайскую Compunicate.
Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских сайтов иностранными ботами, в том числе компаний Google, OpenAI и Apple. В ближайшее время провайдеры должны провести анализ рисков на своих сетях и в случае обнаружения применить правила блокировки.
Контекст
Правительство недавно продлило требование о продаже валютной выручки экспортерами на год — до 30 апреля 2025 года. Как сохранение этой меры влияет на рубль и почему о ней спорили ЦБ и Минфин — пишет Forbes.
В 2023 году объём расходов бюджета, которые пришлись на закрытые статьи, увеличился до 22,6%, следует из расчётов РБК. Эта доля максимальная по крайней мере с 2005 года. Как менялась доля закрытых расходов федерального бюджета — в инфографике издания.
Новости предыдущего дня, 1 мая — здесь.
«Предприятие может начать разливать водку «Коноплянка»
На счёт водки не знаю, но джин "Коноплянка" мне зашёл, на удивление. Спасибо за внимание.
Наконец-то алгоритмы рекомендаций заработали как надо. Продегустирую.
не видел ни разу, теперь стало интересно
В КБ встречался.
Ну в смысле, 2-я экономика мира и не у кого спросить чё почём на рынке?)
Вот это норм вообще
Средняя зарплата россиян превысит 100 тысяч к 2027 году, пообещали в Минэкономразвития. В министерстве также ждут высокую инфляцию и снижение курса рубля
Ну... Треть страны на сво , где по 200к, вот и считай средняя 100к)). Но обещать не значит сделать))). Да и пизд** в правительстве легко
А чо Apple то собирает с наших сайтов, и каким интересно образом они это делают
По мнению РКН собирает и ещё как. Надо штрафовать, считаю.
(поисковые) боты заходят в том числе и на ваши сайты :)
У эпла есть поисковые боты? Зачем они им ?
22,6% бюджета самой лучшей страны (если кто не понял — РФ) закрыто. Но этого мало. Любопытные неуёмные граждане суют свои носы всюду.
Или бюджет на закрыть, или граждан.
АВСША?
Скрепный вопрос, получите 15₽ в кассе.
Простой вы какой 15₽. А налоги заплати с них, задекларируй и т д
Так это всё после вычетов, в скрепной стране работодатель и рублеплатитель заботливый, не то что в гнилых эсшаа, где всех угнетают и негров вешают.
Только на карту МИР перечисляете или зарубеж тожы можите???
Заказчик/плательщик не я (-: Нескрепный я.
Но, думаю, договориться с этими ребятами можно. Могут даже цифровыми ₽ выдать.
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Водка Коноплянка — двойной удар поямо, молодцы, будет востребован продукт (-:
Владельцы айдафонов не будут унывать, их устройства никогда же не ломаются, не то что эти ваши андроиды.
Это почему?
А сервисцентры порядке импортозамещения начали самостоятельно подпольно собирать Iphone. Как вариант: закончился срок гарантийного ремонта на устройства, ввезённые до февраля 2022-го, но это вряд ли.
нтв+ пусть заканчивает писать, мол верните карточку или оплатите штраф)
2500 в долларовом эквиваленте обещали как мне помнится лет 15 назад
НТВ ещё кто то смотрит? Староверы ?