Деньги
Полина Лааксо

Нежелание отстать от конкурентов подтолкнуло ​Microsoft к первым инвестициям в OpenAI Статьи редакции

В 2019 году Microsoft вложила в OpenAI свой первый $1 млрд.

  • Перед этим технический директор Microsoft Кевин Скотт сообщил главе компании Сатье Наделле и сооснователю Биллу Гейтсу, что «чрезвычайно обеспокоен» успехами Google в сфере искусственного интеллекта. По его тогдашним словам, Microsoft «на несколько лет отставала от конкурентов в вопросе масштабирования разработок машинного обучения».
  • Фрагменты переписки с темой «Соображения по поводу OpenAI» раскрыли в рамках антимонопольного разбирательства Минюста США и Google, сообщил Insider.
  • В своём письме Скотт восхитился амбициями OpenAI, DeepMind и Google Brain и тем, что именно они становятся движущей силой всех процессов, связанных с ИИ: от подхода к проектированию дата-центров до выбора фреймворков.
  • Он признался, что сначала относился к подвижкам проектов скептически: будто те только и делают, что соревнуются между собой, желая доказать своё превосходство в вопросе обучения с подкреплением. Но потом они стали использовать cобственную инфраструктуру для создания моделей обработки естественного языка (NLP).
  • Microsoft «не могла легко и просто воссоздать подобные модели», поэтому Скотт пересмотрел своё отношение к ситуации и «встревожился». «У нас был шаблон для BERT-модели, но на обучение ушло около полугода, так как наша инфраструктура не справлялась с задачей», — писал он.
  • Пока Microsoft пыталась решить вопрос с обучением, остальные за это время успели перейти к разработке новых, «более интересных моделей». Скотт похвалил даже функции автозаполнения в Gmail, почтовом клиенте Google.
  • По его тогдашним словам, в Microsoft работали грамотные специалисты по машинному обучению в разных отделах, но команды, занимающиеся исключительно глубоким обучением, были «очень малочисленными», а их амбиции «сдерживались».
  • Наделла переслал это письмо финансовому директору компании и сказал: «Оно наглядно показывает, почему я хочу на это пойти» (судя по всему, он имел в виду инвестиции в OpenAI — vc.ru).
Источник фото: The Indian Express
  • Первый $1 млрд Microsoft вложила в OpenAI в 2019 году. Корпорация получила право монетизировать продукты на основе отдельных решений OpenAI, а ИИ-компания — использовать облачную платформу Microsoft Azure для тестов своих моделей.
  • В 2020 году Microsoft вместе с OpenAI создала суперкомпьютер. Позже стороны показали, как ИИ генерирует код на Python в ответ на запрос, составленный на естественном языке.
  • В 2021 году OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы. Позже они выпустили ИИ-помощника для программистов GitHub Copilot.
  • В 2022 году Microsoft представила приложение для дизайнеров Designer с DALL-E 2 от OpenAI. В 2023-м выпустила «новый Bing» с ботом на основе GPT-4 и сервис Microsoft 365 Copilot с ИИ-функциями. А в 2024 году добавила кнопку для вызова Copilot на устройства Surface.
  • По данным The Verge, на май 2024 года Microsoft инвестировала в OpenAI в общей сложности более $13 млрд. Из-за этого отношениями двух сторон интересовались американские, европейские и британские регуляторы.
Деньги
Полина Лааксо
Директор не может подчинить сотрудников, а те — быстро реагировать на перемены: как робость Пичаи «тормозит» Google Статьи редакции

И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.

Сундар Пичаи. Источник: Entrepreneur

#новости #microsoft #openai

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 Невероятный Блондин
Microsoft вложила в OpenAI свой первый $1 млрд.

Миллиард, а пользоваться их фашистским и нарциссическим Copilot невозможно. Мало того, что он врет постоянно, так и отказывается признавать ошибки блокируя диалог.

Да и все они какие-то толерантные, слова им не скажи.

А хочется одного, своего, базированного.

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Бинарный Ёж

Делай как говорят — не спорь с ИИ, кожаный ты мешок.

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Boris Lovchev

По его тогдашним словам, в Microsoft работали грамотные специалисты по машинному обучению в разных отделах, но команды, занимающиеся исключительно глубоким обучением, были «очень малочисленными», а их амбиции «сдерживались».-так а зачем они их сдерживали

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Gleb Gleb
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Слегка Придурковатый

Пока не уберут цензуру (а они не уберут) - будет вечная кастрированная нейронка.

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The Popov

«Ускорило нежелание отстать». Это как понимать?

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Запопу Кусь

Теперь понятно почему Билл Гейтс живёт в лесу.
Его же постоянно прослушивают 💁‍♀️

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