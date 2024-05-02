Нежелание отстать от конкурентов подтолкнуло Microsoft к первым инвестициям в OpenAI Статьи редакции
В 2019 году Microsoft вложила в OpenAI свой первый $1 млрд.
- Перед этим технический директор Microsoft Кевин Скотт сообщил главе компании Сатье Наделле и сооснователю Биллу Гейтсу, что «чрезвычайно обеспокоен» успехами Google в сфере искусственного интеллекта. По его тогдашним словам, Microsoft «на несколько лет отставала от конкурентов в вопросе масштабирования разработок машинного обучения».
- Фрагменты переписки с темой «Соображения по поводу OpenAI» раскрыли в рамках антимонопольного разбирательства Минюста США и Google, сообщил Insider.
- В своём письме Скотт восхитился амбициями OpenAI, DeepMind и Google Brain и тем, что именно они становятся движущей силой всех процессов, связанных с ИИ: от подхода к проектированию дата-центров до выбора фреймворков.
- Он признался, что сначала относился к подвижкам проектов скептически: будто те только и делают, что соревнуются между собой, желая доказать своё превосходство в вопросе обучения с подкреплением. Но потом они стали использовать cобственную инфраструктуру для создания моделей обработки естественного языка (NLP).
- Microsoft «не могла легко и просто воссоздать подобные модели», поэтому Скотт пересмотрел своё отношение к ситуации и «встревожился». «У нас был шаблон для BERT-модели, но на обучение ушло около полугода, так как наша инфраструктура не справлялась с задачей», — писал он.
- Пока Microsoft пыталась решить вопрос с обучением, остальные за это время успели перейти к разработке новых, «более интересных моделей». Скотт похвалил даже функции автозаполнения в Gmail, почтовом клиенте Google.
- По его тогдашним словам, в Microsoft работали грамотные специалисты по машинному обучению в разных отделах, но команды, занимающиеся исключительно глубоким обучением, были «очень малочисленными», а их амбиции «сдерживались».
- Наделла переслал это письмо финансовому директору компании и сказал: «Оно наглядно показывает, почему я хочу на это пойти» (судя по всему, он имел в виду инвестиции в OpenAI — vc.ru).
- Первый $1 млрд Microsoft вложила в OpenAI в 2019 году. Корпорация получила право монетизировать продукты на основе отдельных решений OpenAI, а ИИ-компания — использовать облачную платформу Microsoft Azure для тестов своих моделей.
- В 2020 году Microsoft вместе с OpenAI создала суперкомпьютер. Позже стороны показали, как ИИ генерирует код на Python в ответ на запрос, составленный на естественном языке.
- В 2021 году OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы. Позже они выпустили ИИ-помощника для программистов GitHub Copilot.
- В 2022 году Microsoft представила приложение для дизайнеров Designer с DALL-E 2 от OpenAI. В 2023-м выпустила «новый Bing» с ботом на основе GPT-4 и сервис Microsoft 365 Copilot с ИИ-функциями. А в 2024 году добавила кнопку для вызова Copilot на устройства Surface.
- По данным The Verge, на май 2024 года Microsoft инвестировала в OpenAI в общей сложности более $13 млрд. Из-за этого отношениями двух сторон интересовались американские, европейские и британские регуляторы.
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Миллиард, а пользоваться их фашистским и нарциссическим Copilot невозможно. Мало того, что он врет постоянно, так и отказывается признавать ошибки блокируя диалог.
Да и все они какие-то толерантные, слова им не скажи.
А хочется одного, своего, базированного.
Делай как говорят — не спорь с ИИ, кожаный ты мешок.
По его тогдашним словам, в Microsoft работали грамотные специалисты по машинному обучению в разных отделах, но команды, занимающиеся исключительно глубоким обучением, были «очень малочисленными», а их амбиции «сдерживались».-так а зачем они их сдерживали
Пока не уберут цензуру (а они не уберут) - будет вечная кастрированная нейронка.
«Ускорило нежелание отстать». Это как понимать?
Теперь понятно почему Билл Гейтс живёт в лесу.
Его же постоянно прослушивают 💁♀️