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Курсы, биржи и банки

Курсы на 3 мая: доллар — 92,05 рубля (на 28 копеек больше, чем 2 мая), евро — 98,64 рубля (на 62 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:55 мск: доллар — 92,1 рубля, евро — 98,86 рубля.

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Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,07 рубля, евро — 98,86 рубля.

Кто и как адаптируется

«Транскапиталбанк» добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер против немецких банков JP Morgan SE и Commerzbank, а также их российских «дочек» на общую сумму €12,3 млн, что примерно эквивалентно 1,2 млрд рублей.

Группа «Ланит», головная структура которой попала под санкции США, закрыла информацию о своих подразделениях. Опрошенные «Коммерсантом» допускают, что США введут ограничения и в отношении активов группы в сфере потребительской электроники, дистрибутора diHouse и сети Inventive Retail Group (IRG, управляет магазинами restore:, Samsung, Xiaomi), где доля головной компании меньше контрольной.

«Росбанк» и «Лидер» («дочка» «Газпрома» и ВЭБ.РФ), одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета «типа С» бельгийского депозитария, узнали «Ведомости». В «Росбанке» подтвердили, что им удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчёта Euroclear.

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей в 2022-м, сообщила компания в отчётности по МСФО. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 года в размере 95,2 млрд рублей.

Контекст

Правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины.

«Победа» попала под санкции США. Что это значит для авиакомпании и её пассажиров — разбирался РБК. По версии экспертов, она может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля 2024 года. Пока «Победа» продолжает продажи билетов на эти рейсы.

Структуры крупнейших российских ИТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования 1 мая пополнили санкционный список США. «Ведомости» разбирались, какие трудности могут возникнуть у ИТ-компаний из-за этого.

Новости предыдущего дня, 2 мая — здесь.