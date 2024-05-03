День 800: «Росбанк» взыскал собственные средства со спецсчёта Euroclear, «Ланит» скрыл данные о своих подразделениях Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы на 3 мая: доллар — 92,05 рубля (на 28 копеек больше, чем 2 мая), евро — 98,64 рубля (на 62 копейки больше).
Кто и как адаптируется
«Транскапиталбанк» добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер против немецких банков JP Morgan SE и Commerzbank, а также их российских «дочек» на общую сумму €12,3 млн, что примерно эквивалентно 1,2 млрд рублей.
Группа «Ланит», головная структура которой попала под санкции США, закрыла информацию о своих подразделениях. Опрошенные «Коммерсантом» допускают, что США введут ограничения и в отношении активов группы в сфере потребительской электроники, дистрибутора diHouse и сети Inventive Retail Group (IRG, управляет магазинами restore:, Samsung, Xiaomi), где доля головной компании меньше контрольной.
«Росбанк» и «Лидер» («дочка» «Газпрома» и ВЭБ.РФ), одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета «типа С» бельгийского депозитария, узнали «Ведомости». В «Росбанке» подтвердили, что им удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчёта Euroclear.
Какие есть проблемы и трудности
В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей в 2022-м, сообщила компания в отчётности по МСФО. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 года в размере 95,2 млрд рублей.
Контекст
Правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины.
«Победа» попала под санкции США. Что это значит для авиакомпании и её пассажиров — разбирался РБК. По версии экспертов, она может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля 2024 года. Пока «Победа» продолжает продажи билетов на эти рейсы.
Структуры крупнейших российских ИТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования 1 мая пополнили санкционный список США. «Ведомости» разбирались, какие трудности могут возникнуть у ИТ-компаний из-за этого.
Новости предыдущего дня, 2 мая — здесь.
О, а в комментах недавно писали, что с Газпромом все хорошо, а Германия замерзла
Так с Газпромом всё хорошо. С акционерами Газпрома вот не очень, но это уже совсем другая история :D
Обязанность Газпрома - снабжать газом России, что он и делает. То, что кто-то посторонний на этом не заработал денюжку - ну и ладно.
* То, что 30% нуждающихся домохозяйств не газифицированы, а износ сетей почти 40% и растёт - ну и ладно.
Надеюсь что компания несет убыток именно потому что все прибыли направляет на газификацию и уменьшение износа. Но это не точно.
Хахахахахаахах
Это в России или в Германии?
Газпром - немецкая компания?
Помнится, последние 20 лет из всех утюгов уверяли, что топ-менеджмент там получает такие доходы, потому что они уникальные специалисты международного уровня. Так что было бы странно, если бы они в условиях освобождения нашей экономики от паразитного доллара и замерзающей европы не смогли бы выжать 2-3 трлн. А это всё, очевидно, спектакль для западных политиков перед броском кобры.
ну кстати не такой и большой убыток. Всего $6,7 млрд.
Да, как раз тарифы в этом году поднимают для всех категорий на 12%, а в следующем на 9.
Надо еще добавил к новости инфу по катарскому проекту и силе Сибири 2 с прогнозами Минэкономразвития по цене газа для Китая
СБО - СПЕЦИАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
"Сами компании официально комментировали санкции, скорее, в оптимистическом тоне и даже гордились таким успехом"
Вот видите, только на пользу. А вы не верили.
Россия! Россия!
(машет флагом и в патриотическом угаре рвёт последнюю тельняшку)
Забыл вставить кролика, простите. Исправляюсь.
Показалось что правительство России вывеЗло золото. Хотел порадоваться за ребят.
Пожалуй, эта новость самая показательная - все санкции только для обывателя, для больших дядь их не существует.
Не скрывайте, вы приобрели бифокальные массонские очки, для чтения настоящих новостей, спрятанных от обывателей.
🤫 тихо-тихо, Александр. Могу дать адресок, пароль и отзыв для заказа.
Ну правильно. Эти продаваны будут продавать и на просто несуществующие направления.
Вот и 800 встретили, однако.
Охренеть, конечно.
О, логотип каждого дня 👍🏻
Это на vc. В реальной жизни народ забыл через месяц, так как повседневную жизнь особо не влияет. Да, да и за границу как ездили, так и ездят. В те же страны, что и раньше. И авто как покупали, так и покупают. Причем те же люди и те же марки, что и раньше.
Блин, надеюсь, Ланит успел все данные удалить из корзины, чтобы не заблочили.
Ща усиленно пишут письма в Вебархив поди, с просьбой выпилить все архивные снимки, лол.