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Деньги
Евгения Евсеева

День 800: «Росбанк» взыскал собственные средства со спецсчёта Euroclear, «Ланит» скрыл данные о своих подразделениях Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: DR

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Курсы, биржи и банки

Курсы на 3 мая: доллар — 92,05 рубля (на 28 копеек больше, чем 2 мая), евро — 98,64 рубля (на 62 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:55 мск: доллар — 92,1 рубля, евро — 98,86 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 92,07 рубля, евро — 98,86 рубля.

Кто и как адаптируется

«Транскапиталбанк» добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер против немецких банков JP Morgan SE и Commerzbank, а также их российских «дочек» на общую сумму €12,3 млн, что примерно эквивалентно 1,2 млрд рублей.

Группа «Ланит», головная структура которой попала под санкции США, закрыла информацию о своих подразделениях. Опрошенные «Коммерсантом» допускают, что США введут ограничения и в отношении активов группы в сфере потребительской электроники, дистрибутора diHouse и сети Inventive Retail Group (IRG, управляет магазинами restore:, Samsung, Xiaomi), где доля головной компании меньше контрольной.

«Росбанк» и «Лидер» («дочка» «Газпрома» и ВЭБ.РФ), одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета «типа С» бельгийского депозитария, узнали «Ведомости». В «Росбанке» подтвердили, что им удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчёта Euroclear.

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Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей в 2022-м, сообщила компания в отчётности по МСФО. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 года в размере 95,2 млрд рублей.

Контекст

Правительство России вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины.

«Победа» попала под санкции США. Что это значит для авиакомпании и её пассажиров — разбирался РБК. По версии экспертов, она может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля 2024 года. Пока «Победа» продолжает продажи билетов на эти рейсы.

Структуры крупнейших российских ИТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования 1 мая пополнили санкционный список США. «Ведомости» разбирались, какие трудности могут возникнуть у ИТ-компаний из-за этого.

Новости предыдущего дня, 2 мая — здесь.

#новости

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 ппс
В 2023 году «Газпром» получил чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром») в 629,1 млрд рублей

О, а в комментах недавно писали, что с Газпромом все хорошо, а Германия замерзла

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Darth Swordman

Так с Газпромом всё хорошо. С акционерами Газпрома вот не очень, но это уже совсем другая история :D

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Разработка Телеграм-ботов

Обязанность Газпрома - снабжать газом России, что он и делает. То, что кто-то посторонний на этом не заработал денюжку - ну и ладно.

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Александр Привалов

* То, что 30% нуждающихся домохозяйств не газифицированы, а износ сетей почти 40% и растёт - ну и ладно.

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Разработка Телеграм-ботов

Надеюсь что компания несет убыток именно потому что все прибыли направляет на газификацию и уменьшение износа. Но это не точно.

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Андрей

Хахахахахаахах

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Атмосферный Раскочегар

Это в России или в Германии?

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Александр Привалов

Газпром - немецкая компания?

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Александр Привалов
«Газпром» получил чистый убыток

Помнится, последние 20 лет из всех утюгов уверяли, что топ-менеджмент там получает такие доходы, потому что они уникальные специалисты международного уровня. Так что было бы странно, если бы они в условиях освобождения нашей экономики от паразитного доллара и замерзающей европы не смогли бы выжать 2-3 трлн. А это всё, очевидно, спектакль для западных политиков перед броском кобры.

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Русский князь

ну кстати не такой и большой убыток. Всего $6,7 млрд.

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Андрей

Да, как раз тарифы в этом году поднимают для всех категорий на 12%, а в следующем на 9.

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Андрей

Надо еще добавил к новости инфу по катарскому проекту и силе Сибири 2 с прогнозами Минэкономразвития по цене газа для Китая

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Я дико извиняюсь

СБО - СПЕЦИАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

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Слегка Придурковатый

"Сами компании официально комментировали санкции, скорее, в оптимистическом тоне и даже гордились таким успехом"

Вот видите, только на пользу. А вы не верили.

Россия! Россия!

(машет флагом и в патриотическом угаре рвёт последнюю тельняшку)

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Слегка Придурковатый

Забыл вставить кролика, простите. Исправляюсь.

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Вадим Д.

Показалось что правительство России вывеЗло золото. Хотел порадоваться за ребят.

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Богдан В.

Пожалуй, эта новость самая показательная - все санкции только для обывателя, для больших дядь их не существует.

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Александр Привалов

Не скрывайте, вы приобрели бифокальные массонские очки, для чтения настоящих новостей, спрятанных от обывателей.

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Вадим Д.

🤫 тихо-тихо, Александр. Могу дать адресок, пароль и отзыв для заказа.

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Вадим Д.
Пока «Победа» продолжает продажи билетов на эти рейсы

Ну правильно. Эти продаваны будут продавать и на просто несуществующие направления.

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Вадим Д.

Вот и 800 встретили, однако.
Охренеть, конечно.

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Русский князь
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Вадим Д.

О, логотип каждого дня 👍🏻

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Атмосферный Раскочегар

Это на vc. В реальной жизни народ забыл через месяц, так как повседневную жизнь особо не влияет. Да, да и за границу как ездили, так и ездят. В те же страны, что и раньше. И авто как покупали, так и покупают. Причем те же люди и те же марки, что и раньше.

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Русский князь

Блин, надеюсь, Ланит успел все данные удалить из корзины, чтобы не заблочили.

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Слегка Придурковатый

Ща усиленно пишут письма в Вебархив поди, с просьбой выпилить все архивные снимки, лол.

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