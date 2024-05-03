VK купила 40% облачного сервиса для автоматизации билетных продаж Intickets.ru Статьи редакции
Сумму сделки не разглашают, но источник «Ъ» оценивал 100% компании в 1 млрд рублей.
- Участие в бизнесе позволит VK, по её собственным словам, улучшить развитие программы «Пушкинская карта». Компания выступает её единым билетным оператором и предоставляет «доверенные информационные системы» для её работы.
- Intickets.ru — облачный сервис для управления продажей билетов на мероприятия в офлайне и онлайне. На сайте говорится, что система позволяет автоматизировать весь процесс: от ценовой «распоясовки» зала до контроля поступления выручки от собственных и агентских продаж.
- О переговорах с Intickets.ru в ноябре 2023 года сообщал «Ъ» со ссылкой на источники, но те говорили о выкупе всего сервиса. Тогда же VK якобы заинтересовалась покупкой доли в билетном операторе «Кассир.ру».
- Близкий к VK собеседник газеты подтверждал интерес холдинга к таким инвестициям. Другой источник сообщал о планах компании развивать промоутерский бизнес и заниматься организацией концертов и туров (у неё также есть свой лейбл и студийный комплекс).
- Крупные финансово-технологические компании давно проявляют интерес к билетным платформам. МТС контролирует Ticketland, Ponominalu, а также Ticketscloud. «Альфа-банк» с 2023 года владеет 25% в «Кассир.ру».
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а помните когда вк было просто соцсетью, а не неудобной экосистемой?
так вк и вконтакте — разные штуки. вконтакте по-прежнему остается просто соцсетью
нуда, просто вызвать такси удобнее чем написать сообщение..
Ага, которая впаривает тебе миллион встроенных приложений
Не просто впаривает, а ещё без согласия пользователя создаёт учётки в других сервисах. Например, после регистрации акка в Юле неожиданно для себя узнал, что у меня есть акк в ВК, и верификация в нём пройдена без моего участия. Уот так уот!
Кто-то пользуется пушкинскими картами?
пользовался, пока не вышел за возрастную планку. Можно было на некоторое кино пойти или театр
Да
https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/65cba2249a79477395cd6723
чего в вк уже нет, пытаются угнаться за телегой, но уже не получится, вк свою идентичность потеряли
они не на то упор делают, чтобы гнаться за тг
В тг нету 500 встроенных приложений которые тебе упорно навязывают
Вк столько мероприятий проводит музыкальных, давно можно было бы и свою подобное сделать.
Да это на самом деле чистейший случай антимонопольки. Нельзя одному конгломерату столько давать.
Те самые, которые до сих пор продают билеты в Крокус-Сити?
https://vc.ru/claim/1045857-kassir-ru-gniloy-biletnyy-soft
А чего так долго переговоры с VK идут?
Они яндекс догоняют - счастья то сколько, фб нет инсты нет, гугл рекламу отключили ))))) раздолье денег то сколько, хапать надо....)))))