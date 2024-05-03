Деньги
Полина Лааксо

VK купила 40% облачного сервиса для автоматизации билетных продаж Intickets.ru Статьи редакции

Сумму сделки не разглашают, но источник «Ъ» оценивал 100% компании в 1 млрд рублей.

  • Участие в бизнесе позволит VK, по её собственным словам, улучшить развитие программы «Пушкинская карта». Компания выступает её единым билетным оператором и предоставляет «доверенные информационные системы» для её работы.
  • Intickets.ru — облачный сервис для управления продажей билетов на мероприятия в офлайне и онлайне. На сайте говорится, что система позволяет автоматизировать весь процесс: от ценовой «распоясовки» зала до контроля поступления выручки от собственных и агентских продаж.
  • О переговорах с Intickets.ru в ноябре 2023 года сообщал «Ъ» со ссылкой на источники, но те говорили о выкупе всего сервиса. Тогда же VK якобы заинтересовалась покупкой доли в билетном операторе «Кассир.ру».
  • Близкий к VK собеседник газеты подтверждал интерес холдинга к таким инвестициям. Другой источник сообщал о планах компании развивать промоутерский бизнес и заниматься организацией концертов и туров (у неё также есть свой лейбл и студийный комплекс).
Источник фото: «Лайкни»
  • Крупные финансово-технологические компании давно проявляют интерес к билетным платформам. МТС контролирует Ticketland, Ponominalu, а также Ticketscloud. «Альфа-банк» с 2023 года владеет 25% в «Кассир.ру».
Медиа
Полина Лааксо
Оборот российского рынка концертов и спектаклей достиг 80-90 млрд рублей по итогам 2023 года — «Ъ» Статьи редакции

Участники отрасли говорят, что она наконец-то начала восстанавливаться после 2022 года.

Леонид Агутин на VK Fest 2023 в Сочи. Источник: VK Fest

#новости #музыка #vk

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 Сергей Буров

а помните когда вк было просто соцсетью, а не неудобной экосистемой?

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Полина Лааксо
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так вк и вконтакте — разные штуки. вконтакте по-прежнему остается просто соцсетью

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Александр

нуда, просто вызвать такси удобнее чем написать сообщение..

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Skufus

Ага, которая впаривает тебе миллион встроенных приложений

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Suntori

Не просто впаривает, а ещё без согласия пользователя создаёт учётки в других сервисах. Например, после регистрации акка в Юле неожиданно для себя узнал, что у меня есть акк в ВК, и верификация в нём пройдена без моего участия. Уот так уот!

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Skufus

Кто-то пользуется пушкинскими картами?

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KND

пользовался, пока не вышел за возрастную планку. Можно было на некоторое кино пойти или театр

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Ale K

Да
https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/65cba2249a79477395cd6723

Дело о хищении 200 млн руб. по «Пушкинской…
Генпрокуратура передала в суд дело о хищении с Пушкинских карт , сообщает ведомство в…
amp.rbc.ru
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IgorrogI

чего в вк уже нет, пытаются угнаться за телегой, но уже не получится, вк свою идентичность потеряли

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Roll Null

они не на то упор делают, чтобы гнаться за тг

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Skufus

В тг нету 500 встроенных приложений которые тебе упорно навязывают

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Станислав

Вк столько мероприятий проводит музыкальных, давно можно было бы и свою подобное сделать.

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Skufus

Да это на самом деле чистейший случай антимонопольки. Нельзя одному конгломерату столько давать.

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Недопил

Те самые, которые до сих пор продают билеты в Крокус-Сити?
https://vc.ru/claim/1045857-kassir-ru-gniloy-biletnyy-soft

Kassir.ru: Гнилой билетный софт — Приёмная на…
Клуб сгорел, но сайты продолжают продавать билеты на концерты.
vc.ru
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Недопил

А чего так долго переговоры с VK идут?

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Stepan Fedulin

Они яндекс догоняют - счастья то сколько, фб нет инсты нет, гугл рекламу отключили ))))) раздолье денег то сколько, хапать надо....)))))

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