Турецкий Denizbank начал отказывать в открытии счёта россиянам с местным ВНЖ и пропиской — РБК Статьи редакции
Раньше наличие этих документов обеспечивало обслуживание в банке.
- Denizbank с начала 2024 года практически перестал одобрять заявки на открытие счетов россиянам. Об этом рассказали РБК три посредника, помогающие российским гражданам получать карты в Турции.
- Из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Это касается и тех, у кого есть полный пакет документов — местный ВНЖ и прописка, рассказал один из посредников Сергей Овсянников. Исключения делают только для клиентов с большим депозитом от $100 тысяч.
- Раньше Denizbank открывал счета при наличии российского загранпаспорта, теперь предоставление ВНЖ и прописки в Турции необходимо, но не гарантирует получение услуг. Поэтому с полным пакетом документов россиянам лучше обращаться в другой банк, заметила другой посредник Елена Чернышова.
- Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank в последние полгода не меняли условия открытия счетов. Emlak Katılım с декабря 2023 года начал требовать для открытия счёта ВНЖ, оформленный для работы, рассказал Овсянников.
- Denizbank до июля 2019 года принадлежал «Сбербанку». Компания начала ужесточать условия для клиентов из России осенью 2022-го — требовала минимальный депозит на счете в 10 тысяч лир (около 29 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 мая 2024 года). В феврале 2024 года банк начал запрашивать у действующих российских клиентов данные о местном ВНЖ.
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А ведь кто-то всерьез рассчитывал на Турцию, как на страну проживания.
Странные люди
Где родился там и пригодился.
©Вождь.
Нож в псину
Кому? Релокантам?
То есть для кого-то это стало неожиданностью?
Турция уже получила профит от приехавших. Сейчас фильтрует их на предмет наличие денег.
Нищие релоканты Турции не нужны.
и не удивительно, а то ещё как начнут ущемляться
Совершенно не удивлен, а то начнут ущемленцев разыгрывать
А это законно? Человек с ВНЖ это считай без пяти минут гражданин, такой же налогоплательщик, и он может нахлобучить банк через местные органы власти.
далеко не везде и не всегда
Скажут что банк - частная организация бла бла бла, имеет право отказать бла бла бла.
И вне контекста новости, просто наблюдение:
чем "проще" получить ВНЖ то тем меньше у этого ВНЖ "вес" в стране, его выдавшей
Да я больше скажу. Есть такой турецкий банк Garanti. И есть люди с российским гражданством, у которых:
1. Самый сильный тип внж - рабочее разрешение
2. У работодателя зарплатный проект в этом банке
И угадайте, что происходит? Правильно, счета вам там никто не откроет по расистским причинам. Коллегам пакистанцам, арабам и т.д. откроют, а россиянам нельзя.
В итоге работодатель платит зарплату в другие банки
А ты шутник. ВНЖ - это долгосрочная виза. Между ВНЖ и гражданством в большинстве стран - пропасть.
Пять минут могут длиться вечность
Нет. Никто никого хлобучить не будет, когда увидят паспорт РФ.
Когда уже дойдёт, что заграницей ты никто, даже гражданство можешь иметь. Скажут "нахер слать РФ", значит будут слать.
Это у нас могут носиться по национальному признаку, льготы давать, да такие, что на тот момент я зарплату в 2 раза меньше получал, нежели они пособия, как беженцы.
Сейчас повестка такова, что заграницей ты сам по себе, по большому счету. Да, есть исключения, да, ещё где-то и потерпеть тебя могут. Но в итоге, ты для всех... Короче, надеюсь, ты понял. А то сейчас на статью и наговорить можно. А у нас не демократия, чтобы легко выражать свои мысли.
Релокантам давно пора понять, что на западе их никто не ждёт. Их воспринимают как сторонников Путина
Bullshit
Турция
КЕК
Смотря каких реклокнатов и в какой стране
Так в Турции сторонники Путина обходящие санкции и собрались в основном. Тут как в анекдоте "Я вас три года собирал".
Ну и записать Турцию в Запад это конечно сильно).
лютый ничем не подкрепленный пи**ёж :) по умолчанию русский за пределами РФ воспринимается как противник СВО и пыни, иначе оставался бы квас хлебать дома
Релоканты давным давно всё поняли, и живут себе спокойно. Вот со сторонниками Путина, пытающимися обойти санкции - тут да, тут сложнее.
Турция это же НАТО. Разумеется там будет дикая русофобия и такое же нарушение прав россиян, как и в Европе. 🤦♀️
Но в самих США будет меньше русофобии и нарушения прав россиян, чем в странах которые являются холуями США. Потому что слуга всегда пытается выслужиться перед хозяином. 💁♀️
Кстати, сегодня в 19:00 можно будет проверить лотерею на гринкарту! 🇺🇸☺️
Вот что будет в голове, если смотреть тик-ток по 8 часов в день.
Наглядное предостережение другим
Спасиэок холуев США в студию. Нет никаких холуев, есть стратегические интересы стран, которым с США просто интереснее, как с мировым военным, культурным и финансовым лидером. Как только Китай или Россия предложат что-то сопоставимое - поговорим. А пока большинство из нас пользуется достижениями и продуктами с явным американским следом, то так и будет. Это устоявшийся порядок, который не вчера был установлен и принят де-факто.
куды собралась?
очнись от грёз
там же дикая русофобия
Что ты блядь несёшь?
каждый раз смешно
"Исключения делают только для клиентов с большим депозитом от $100 тысяч." Этот депозит потом можно заморозить до выяснения обстоытельств его происхождения у клиента и вообще заморозить, отказав в обслуживании по соображениям безопасности. Безопасности клиента. Без денег клиенту будет безопаснее.
Банк имеет полное право отказать человеку в открытие счета. В крайнем случае такие условия поставить, что только дурак туда пойдет счет открывать.
Почему не хотят счет открывать? Видимо действительно не хотят по мелочи работать.
Какой смысл подавать внж если у тебя меньше 100к на счету, нечего там делать нищебродам, а заголовок конечно мощный
Турецкий стержень в спину псины?
Яйца в псину
турецкий гамбит
Я бы даже до 2020 года был бы очень осторожен с инвестициями в Турцию ...
Эх, Дениска
А давайте запретим турецкие фрукты в России
" запретим турецкие фрукты"
Уже было такое
Когда в 2015 турки по красоте ёбнули наш истребитель )
пыня потом сидел обтекал :D
- Кококо! Запретим туркам работать в россии! Кукареку! Не будем импортировать турецкие фрукты!
Рабы из страны-изгоя нигде не нужны. Даже с деньгами.