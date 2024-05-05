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Деньги
Маша Цепелева

День 802: TikTok удалил 659 видео за 2023 год по требованию Роскомнадзора Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 3 мая: доллар — 91,6 рубля, евро — 98,76 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,91 рубля, евро — 97,91 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

За 2023 год TikTok удалил 659 видео по требованию Роскомнадзора. С начала 2024-го — 211 видео. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление «противоправной информации». Из них в 2023 году — на 2 млн рублей, добавили в ведомстве.

Контекст

Правительство России утвердило положение о межведомственных комиссиях для борьбы с нелегальной занятостью, следует из опубликованного постановления кабинета министров.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах.

Средняя стоимость новостроек на в 16 городах-миллионников, Московской и Ленинградской областях в начале мая составила 168,6 тысячи рублей за м², на 0,8% больше, чем в апреле. Больше всего новостройки подорожали в Казани, до 225,9 тысячи рублей за м², рассказали в «Циан Аналитике».

Новости предыдущего дня, 4 мая — здесь.

#новости

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31 комментарий
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 Serge Tikhonenko

Интересно, почему тикток до сих пор не забанили, в отличии от...

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Укладчик стекловаты

Китайцы могут в ответ что-нибудь забанить. А нам с ними ссориться нельзя.

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Kiss1nger

Они уже нас на болте вертят как хотят.

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Укладчик стекловаты

То что может позволить себе старший брат, на может позволить младший. Народная китайская мудрость.

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Станислав Пржембольский

Обидно за вас

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Запопу Кусь

Потому что в тиктоке весело ☺️

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Ренат Ш

надеюсь и не забанят

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Timur

Мне кажется, что со временем и у нас его забанят, если честно

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Тимур Чумаков

так ведь забанили, доступ есть только к старым видео

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Zloy Marketolog

Потому что Сунь Хунь Вынь теперь ваш хозяин, учите китайский.

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Укладчик стекловаты

Решил я тут потестить РКН на тему удаление оскорблений в социальных сетях. Банально любопытно стало, как это работает.
Дано, ВК. Какой-то паблик, один левый чел оскорбляет другого, но пишет буквы через п р о б е л. Пишу для теста в поддержку ВК, мне присылают отписку "у нас 100500 вариантов наказать пользователя, а если вы видите оскорбления до сих пор, а пользователь не забанен, будьте уверены, что мы приняли все меры, просто вы их не видите ". Ок, понимаю, что поддержка не умеет в слова, если они написаны через пробел. Иду в РКН.
Присылаю скриншоты, описание проблемы. Бью тревогу, ведь это дискредитация чести и достоинства гражданину РФ.
Шикарный ответ пришел"уважаемый укладчик стекловаты, ВК это не сми, нам не интересно. Вы можете там оскорблять друг друга до посинения. И вообще пусть тот, кого оскорбили, идёт в суд ". Задумался)

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Den

ВК отлично умеет банить за приколы в личной переписке. Лет 5 назад я другу переслал мем с черным юмором из паблика. Потом часа через 2 захожу ВК и вижу, что мне аккаунт забанили навсегда. Пишу в поддержку, мол, за что? Что за дела? Мне начинают доказывать, что я кого-то там оскорбил и вообще распространяю экстремистские приколы и все такое. Кое-как добился разбана, вытащил нужное мне и удалил аккаунт потом. Но что самое прикольное, так это то, что они тот паблик с этим мемом так и не заблокировали. А меня за личную переписку — так пожалуйста.

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Укладчик стекловаты

ВК дно)

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Ivan Mart

Какие-то прохладные истории.

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Вадим Д.

Борьба с нелегальной занятостью победит легальную, но с нищенскими з/п? Молодцы!

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Вадим Д.

Тикток в очень щадящем режиме штрафуют, любят в РКН позалипать (-:
Кусь, ты не оттуда, часом?

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Ренат Ш

@Запопу Кусь ты уже в депрессии?

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Олег

Она не знаю, а я явно да

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Запопу Кусь

У меня не бывает дипрессии 😝

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Ренат Ш

вообще странно, раньше они просто копили штрафы, но ничего не удаляли. прижали все таки?

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Кирилл Сушков

Покажите мне эти видео

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Олег

Сто процентов "пропаганда ЛГБТ" в них

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Денис Пихаров

Так их же удалили.

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Олег

Ищем в закрытых тг каналах)

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Альвар

Надо вообще запретить этот Тикток. Только мозг разлагает.
Бабы вообще перестали рожать

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Alexey

Твои или вообще?

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кiт

Если твои бабы не рожают - советую обратиться к доктору и провериться

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Владимир К

как сука тикток связан с родами...

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кiт

659 видео как будто не так много за год

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кiт

Думаю, если прям доебаться, там можно и тысячами удалять

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vasiliy bykov

Что уже в этот тиктоке не запрещали и не удаляли, слишком много свободы слова он принес

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