День 802: TikTok удалил 659 видео за 2023 год по требованию Роскомнадзора Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
За 2023 год TikTok удалил 659 видео по требованию Роскомнадзора. С начала 2024-го — 211 видео. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление «противоправной информации». Из них в 2023 году — на 2 млн рублей, добавили в ведомстве.
Контекст
Правительство России утвердило положение о межведомственных комиссиях для борьбы с нелегальной занятостью, следует из опубликованного постановления кабинета министров.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах.
Средняя стоимость новостроек на в 16 городах-миллионников, Московской и Ленинградской областях в начале мая составила 168,6 тысячи рублей за м², на 0,8% больше, чем в апреле. Больше всего новостройки подорожали в Казани, до 225,9 тысячи рублей за м², рассказали в «Циан Аналитике».
Новости предыдущего дня, 4 мая — здесь.
Интересно, почему тикток до сих пор не забанили, в отличии от...
Китайцы могут в ответ что-нибудь забанить. А нам с ними ссориться нельзя.
Они уже нас на болте вертят как хотят.
То что может позволить себе старший брат, на может позволить младший. Народная китайская мудрость.
Обидно за вас
Потому что в тиктоке весело ☺️
надеюсь и не забанят
Мне кажется, что со временем и у нас его забанят, если честно
так ведь забанили, доступ есть только к старым видео
Потому что Сунь Хунь Вынь теперь ваш хозяин, учите китайский.
Решил я тут потестить РКН на тему удаление оскорблений в социальных сетях. Банально любопытно стало, как это работает.
Дано, ВК. Какой-то паблик, один левый чел оскорбляет другого, но пишет буквы через п р о б е л. Пишу для теста в поддержку ВК, мне присылают отписку "у нас 100500 вариантов наказать пользователя, а если вы видите оскорбления до сих пор, а пользователь не забанен, будьте уверены, что мы приняли все меры, просто вы их не видите ". Ок, понимаю, что поддержка не умеет в слова, если они написаны через пробел. Иду в РКН.
Присылаю скриншоты, описание проблемы. Бью тревогу, ведь это дискредитация чести и достоинства гражданину РФ.
Шикарный ответ пришел"уважаемый укладчик стекловаты, ВК это не сми, нам не интересно. Вы можете там оскорблять друг друга до посинения. И вообще пусть тот, кого оскорбили, идёт в суд ". Задумался)
ВК отлично умеет банить за приколы в личной переписке. Лет 5 назад я другу переслал мем с черным юмором из паблика. Потом часа через 2 захожу ВК и вижу, что мне аккаунт забанили навсегда. Пишу в поддержку, мол, за что? Что за дела? Мне начинают доказывать, что я кого-то там оскорбил и вообще распространяю экстремистские приколы и все такое. Кое-как добился разбана, вытащил нужное мне и удалил аккаунт потом. Но что самое прикольное, так это то, что они тот паблик с этим мемом так и не заблокировали. А меня за личную переписку — так пожалуйста.
ВК дно)
Какие-то прохладные истории.
Борьба с нелегальной занятостью победит легальную, но с нищенскими з/п? Молодцы!
Тикток в очень щадящем режиме штрафуют, любят в РКН позалипать (-:
Кусь, ты не оттуда, часом?
@Запопу Кусь ты уже в депрессии?
Она не знаю, а я явно да
У меня не бывает дипрессии 😝
вообще странно, раньше они просто копили штрафы, но ничего не удаляли. прижали все таки?
Покажите мне эти видео
Сто процентов "пропаганда ЛГБТ" в них
Так их же удалили.
Ищем в закрытых тг каналах)
Надо вообще запретить этот Тикток. Только мозг разлагает.
Бабы вообще перестали рожать
Твои или вообще?
Если твои бабы не рожают - советую обратиться к доктору и провериться
как сука тикток связан с родами...
659 видео как будто не так много за год
Думаю, если прям доебаться, там можно и тысячами удалять
Что уже в этот тиктоке не запрещали и не удаляли, слишком много свободы слова он принес