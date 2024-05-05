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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 3 мая: доллар — 91,6 рубля, евро — 98,76 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,91 рубля, евро — 97,91 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

За 2023 год TikTok удалил 659 видео по требованию Роскомнадзора. С начала 2024-го — 211 видео. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление «противоправной информации». Из них в 2023 году — на 2 млн рублей, добавили в ведомстве.

Контекст

Правительство России утвердило положение о межведомственных комиссиях для борьбы с нелегальной занятостью, следует из опубликованного постановления кабинета министров.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах.

Средняя стоимость новостроек на в 16 городах-миллионников, Московской и Ленинградской областях в начале мая составила 168,6 тысячи рублей за м², на 0,8% больше, чем в апреле. Больше всего новостройки подорожали в Казани, до 225,9 тысячи рублей за м², рассказали в «Циан Аналитике».

Новости предыдущего дня, 4 мая — здесь.