День 804: по итогам 2023 года поток туристов из России в визовые страны вырос почти вдвое год к году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 мая: доллар — 91,31 рубля (на 38 копеек меньше, чем 6 мая), евро — 98,47 рубля (на девять копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Росатом и структура «Аквариуса» («Орион») создадут совместное предприятие по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных, которые предназначены для разной вычислительной техники, узнал «Ъ» от источников, знакомых с планами компаний.
SberPay заработал в Турции. Им можно воспользоваться при оплате покупок в магазинах и ресторанах без комиссии. Как объяснил банк, при покупке нужно сказать, что оплата будет через систему Metropol, перейти на payinturkey.com и оплатить по QR-коду продавца.
В Госдуме обсуждают поправки о выплатах авторам-иноагентам отчислений от цифровых платформ — например, стриминговых, рассказал «Ъ» источник в отрасли. Предлагают переводить деньги на спецсчета, пока автор находится за пределами России.
Контекст
В 2023 году поток российских туристов в страны «дальнего зарубежья» с визовым режимом почти удвоился по сравнению с 2022 годом — до 2,74 млн визитов, проанализировали «Ведомости» данные Ассоциации туроператоров России и погранслужбы. Самыми популярными направлениями оказались Египет, Китай и Шри-Ланка. Поток в безвизовые страны стал больше на 39% (10,6 млн визитов). Чаще всего россияне ездили в Турцию, ОАЭ и Таиланд.
Российские клиенты швейцарских банков из числа десяти крупнейших до сих пор могут пользоваться счетами и переводить на них рубли, хотя в 2023 году местные организации ужесточили правила работы с россиянами, пишет Forbes со ссылкой на четырёх собеседников Forbes, знакомых с ситуацией.
Федеральная антимонопольная служба разрешила АО «Автокомпонент групп» выкупить 70% АО производителя автокомпонентов «АФТ-Интерьеры», который ранее принадлежал французской Faurecia, а потом перешёл структуре бывших топ-менеджеров «Формат Инвест».
Управленец Ozon Олег Дорожок получил 5% в производителе конструкторов для взрослых и детей Rubrick («Рубрик-ОД»). 95% принадлежат основателю Айнару Абдрахманову. Компания будет выпускать конструкторы «по типу Lego» «про российский культурный код» — по мотивам фильмов, сериалов, видеоигр, мемов. Во второй половине 2024 года, например, должен выйти набор, посвящённый сериалу «Беспринципные» Романа Прыгунова.
Новости предыдущего дня, 6 мая — здесь.
Удобно и комфортно. Все будут пользоваться. ))
Главное пароль назвать: товаришч, оплата будет в Метрополе!
С голодухи и такой костыль подойдёт
Угу. Толпы голодных россиян в Тае. Самому не смешно?
че еще за метропол
Московская ретро-полиция
О да. Вместо Приложить карту:
1. Работающий интернет
2. Зайти на сайт
3 . Авторизоваться там
4. Найти куркод продавца в лавке продавца
5. Отсканировать куркод
И как бы между строк - покупка сим карты для не местных стоит примерно 1400 руб. А после 3 месяцев ваш телефон превратится в кирпичик. Что вернуть его обратно в тыкву, достаньте из кармана примерно 1050 USD или купите новый телефон. Примерно так, очень удобно.
Контроллеры для шифрования для разной (!) вычислительной техники.
Калькуляторы и счёты?
Криптоабак
Криптобакус (-:
Серьёзно, решил стебануть Росатом на счёт каких-то отсталых технологий?
Это, примерно, тоже самое как стебать Илона Маска, что он не популярен в инстаграм.
А какие такие новые технологии в росатоме ? Все что есть это ещё из ссср
Станислав верует, не мешайте (-:
Не знаю что там у Маска с популярностью в инсте, но точно знаю что в любой структуре с госуправлентем отсталых технологий куда больше, чем передовых.
Ну Маск же из Инсты удалился и поэтому у него нет подписчиков ( как бы сам так решил). По аналогии, Росатом сам добровольно отказался развиваться и поэтому, ЛОГИЧНО, что у них нет новых технологий, че вы придираетесь xD
калькуляторы на айфонах
Платить иноагентам на спецсчета?! А ежели басурманин ещё в РФ? Да и зачем им платить, им госдеп всё оплачивает, отдайте всё шаману, ему явно нужнее.
Так на спецсчете деньги лежать и будут. Может потом и заплатят, когда отсидит свое
Зачем шаману? Он же до Президента так и не дошёл. Отдайте мне, мне нужнее.
"Сегодня, например, должен выйти набор, посвящённый инаугурации молодого энергичного лидера Владимира Владимировича Путина."
Заявление от Пескова будет?
Завидуй молча 😶
Это, по-вашему, вопрос Кремля? А, стоп...
чтоже тогда будет в 2024 году, россияне в 10 раз будут посещать визовые страны
поток туристов из России в визовые страны вырос почти вдвое год к году-видимо не работают меры по привлечению молодых специалистов обратно, как так то а
Опять плохо. А если бы поток уменьшился, вы бы сказали, что народ обнищал и не может позволить себе отдых за границей. Удобно, че.
"Компания будет выпускать конструкторы «по типу Lego» «про российский культурный код» — по мотивам фильмов, сериалов, видеоигр, мемов"
Сегодня, например, должен выйти набор, посвящённый инаугурации молодого энергичного лидера Владимира Владимировича Путина.
Круто! У меня уже 5 выпусков есть, правда, почему-то человечка всегда одного и того же в набор кладут.
а голова у этого человечка откручивается?
Ага, денег у людей нет
Ну да, если банкир пятый раз за год поехал в Италию на свою виллу, значит, и выплаты жителям Орска не положены. Денег вона у народа скока.
Ээээ, то есть они надеются, что в РФ есть стриминговые платформы, которые платят иноагентам, находящимся за пределами РФ, на счета в РФ? СЮР... А потом надеются, что иноагент приедет в пределы РФ за этими деньгами на "спецсчетах"? дважды СЮР...
далее включить на смартфоне отладку по usb, зайти через vpn на сайт sber-comfort.ru, поставить российские сертификаты безопасности, через госуслуги разрешить сбор и обработку биометрии, чтобы Сбер обработал платёж и подтвердить лояльность, купив СберПремиум на год. Далее позвонить своему поверенному с доверенностью в России и попросить отнести аналогичный нотариально заверенный комплект документов в отделение Сбера, где вы обслуживаетесь. В течение всего 72 часов оплата будет произведена.
Достаточно приложить карту UP от Газпромбанка. Работает везде и наличные выдаёт.
культурный код, мммм
Мне почеаму то кажется, что они вообще уже не смогут никогда своими счетами пользоваться
Не надо иноагентам ничего платить, а если еще и уехали, то все имущество отобрать, сами виноваты. Им уже не нужно, а государству пригодится