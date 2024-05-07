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Шанхай. Источник фото: CNBC

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 мая: доллар — 91,31 рубля (на 38 копеек меньше, чем 6 мая), евро — 98,47 рубля (на девять копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:53: доллар — 91,38 рубля, евро — 98,47 рубля.

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Курсы на Forex на 8:09 мск: доллар — 91,38 рубля, евро — 98,50 рубля.

Кто и как адаптируется

Росатом и структура «Аквариуса» («Орион») создадут совместное предприятие по разработке и производству микроконтроллеров для шифрования данных, которые предназначены для разной вычислительной техники, узнал «Ъ» от источников, знакомых с планами компаний.

SberPay заработал в Турции. Им можно воспользоваться при оплате покупок в магазинах и ресторанах без комиссии. Как объяснил банк, при покупке нужно сказать, что оплата будет через систему Metropol, перейти на payinturkey.com и оплатить по QR-коду продавца.

В Госдуме обсуждают поправки о выплатах авторам-иноагентам отчислений от цифровых платформ — например, стриминговых, рассказал «Ъ» источник в отрасли. Предлагают переводить деньги на спецсчета, пока автор находится за пределами России.

Контекст

В 2023 году поток российских туристов в страны «дальнего зарубежья» с визовым режимом почти удвоился по сравнению с 2022 годом — до 2,74 млн визитов, проанализировали «Ведомости» данные Ассоциации туроператоров России и погранслужбы. Самыми популярными направлениями оказались Египет, Китай и Шри-Ланка. Поток в безвизовые страны стал больше на 39% (10,6 млн визитов). Чаще всего россияне ездили в Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Источники: АТОР, ФСБ, «Ведомости»

Российские клиенты швейцарских банков из числа десяти крупнейших до сих пор могут пользоваться счетами и переводить на них рубли, хотя в 2023 году местные организации ужесточили правила работы с россиянами, пишет Forbes со ссылкой на четырёх собеседников Forbes, знакомых с ситуацией.

Федеральная антимонопольная служба разрешила АО «Автокомпонент групп» выкупить 70% АО производителя автокомпонентов «АФТ-Интерьеры», который ранее принадлежал французской Faurecia, а потом перешёл структуре бывших топ-менеджеров «Формат Инвест».

Управленец Ozon Олег Дорожок получил 5% в производителе конструкторов для взрослых и детей Rubrick («Рубрик-ОД»). 95% принадлежат основателю Айнару Абдрахманову. Компания будет выпускать конструкторы «по типу Lego» «про российский культурный код» — по мотивам фильмов, сериалов, видеоигр, мемов. Во второй половине 2024 года, например, должен выйти набор, посвящённый сериалу «Беспринципные» Романа Прыгунова.

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