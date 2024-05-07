Деньги
Евгения Евсеева

«Сбер» сохранил лимит на суточные транзакции после ввода бесплатных переводов самому себе до 30 млн рублей через СБП Статьи редакции

Банк объясняет это мерами безопасности — суточные ограничения установлены у всех клиентов по умолчанию.

  • Закон, который разрешает без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц через СБП, вступил в силу 1 мая 2024 года. За одну операцию можно перевести не больше 1 млн рублей, но ограничений на количество переводов нет. Банкам запрещено их вводить, но они могут предлагать клиентам возможность самостоятельно устанавливать и отменять лимиты.
  • «Сбер» же не стал снимать ограничения на количество и размер суточных переводов. Об этом представитель банка рассказал РБК. В «Сбербанк Онлайн» действует лимит на все типы операций, который составляет 1 млн или 2 млн (до этой суммы его можно повысить с помощью биометрии) рублей в сутки. Если его исчерпать, переводы становятся недоступны на день.

Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы.

«Сбер»
  • У других крупных банков подобных ограничений нет, пишет РБК. У «Тинькофф» лимит одной операции — 1 млн рублей, но за 24 часа можно совершить 30 переводов. У ВТБ разовый лимит также составляет 1 млн рублей, суточный — 30 млн рублей. У «Альфа-банка» нет ни дневного, ни месячного лимита.
  • В 2019 году «Сбер» стал единственным банком, который не запустил в срок переводы по номеру телефона через СБП. Он подключился к системе в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна.

#новости #сбер #системабыстрыхплатежей

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86 комментариев
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 S.Capusta
Банк объясняет это борьбой с мошенниками.

Т.е ты, как клиент Сбербанка, по умолчанию мошенник.
Но если заплатил комиссию за перевод, то сразу же становишься добропорядочным гражаданином. ))

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Корней Волков

Как в социальной сети "Х" - оплати подписку - и ты не "бот".

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2 комментария
Георгий
В 2019 году «Сбер» стал единственным банком, который не запустил в срок переводы по номеру телефона через СБП. Он подключился к системе в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна.

Забыли добавить, что даже когда Сбер подключили переводы по СПБ, было не просто найти, как такой перевод сделать в приложении, этот вариант перевода словно намеренно спрятали в куче под меню. И только спустя годы из-за многочисленных негативных отзывов этот вариант перевода перенесли на видное место в приложении.

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Сергей Харитонов

До сих пор эта кнопка не на видном месте, нужно пролистать в низ что бы её найти.

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Иностранный агент

Это и было сделано намеренно, в Сбере большой UX и продуктовый отдел, именно они её и спрятали, чтобы банк больше зарабатывал.
Я всегда всем говорю, что хуже Сбера в России нет банков. Что-то пошло не так - идите в отделение, там вообще по факту мало чего в онлайне можно сделать

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1 комментарий
Sarmat Bagayev

Всегда безопасность должна быть превыше всего. Раз так решили сделать, значит на то были причины. Тем кто не хочет пользоваться, может не пользоваться.

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Фоксик
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Tarki

У тинька 30 миллионов стало на любые переводы по сбп. При этом если хочешь, ты можешь установить лимит, выше которого для совершения перевода надо подтвердить кодом, улыбкой и тд.

🟡 Есть выбор. 🟢 нет выбора.

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2 комментария
Аксолотль по имени Сальхов

От авторов сборника «всей правды мы не узнаем»

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Борис Интеграторов

Закон как бы нарушили безопасники эти ))

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Иностранный агент

Опа, а вот и сотрудники Сбера подъехали

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Буквоед

Ну, слава богу!
Меньше 30 млн в сутки – это уж никуда не годилось бы.

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Слегка Придурковатый

Да, мы охуели. И чо?

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Борис Интеграторов

@Сбер а когда вы печально ужасными уже перестанете быть? Или никогда?)

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Хлоргексидин

Зачем вообще в здравом уме пользоваться сбером?

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4 комментария
Сергей И

А комиссию то от 100000 он снял за перевод самому себе?

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Кирилл Петров

Естественно, иначе это был бы не бесплатный перевод.

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7 комментариев
Gee Baller

Да

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Александр Петров

Сбер - это вообще государство в государстве, со своими законами и алгоритмами. Даже их приложение считает, что по умолчанию каждый человек в РФ должен быть их клиентом.

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Корней Волков
Даже их приложение считает, что по умолчанию каждый человек в РФ должен быть их клиентом.

Это недалеко от истины, была где-то статья что у 9 из 10 пользователей дистанционных банковских услуг в России есть счет в Сбере.

Нет его, как правило, у военных, там раньше правил ВТБ, а сейчас ПСБ.

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6 комментариев
Zloy Marketolog

Оборотный штраф ему!

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Станислав

Дай Бог каждому как бы по 500 000 рублей в Сбере переводить.

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Корней Волков

Del.

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Кирилл Петров

"Система быстрых платежей распространяется только на внешние переводы с другими банками. Внутри банка перевести деньги по СБП нельзя"

Речь не про Сбер. СБП в принципе не дает возможности переводить деньги внутри банка.

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14 комментариев
Марина Рассказова

Ой, ржу не могу со Сбера. Хоть что-то сделали, самому себе процент был. Пакет 'Сбер Прайм' раньше куда интереснее был. Никакого особого кэшбэка. Вечно какие-то проверки, блоки на переводы. Не хочу рекламировать, но 'Альфа' куда интереснее.

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Кирилл Петров

Газпромбанк еще интереснее :)

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6 комментариев
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Перевод в банк мошенник ограничены. Ну логично, самокритично. Не сомневаюсь что сбер и мошенник очень близкие вещи

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Федор Русаков

Ну, как бы, когда речь заходит про Сбер, то нет смысла ждать, что они пойдут в ногу со временем. Даже ВТБ недавно решил отказаться от кешбэка баллами, понимая, что Альфа на этом поприще топит конкурентов

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Д Хб

Как топит?

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1 комментарий
Кирилл Петров

Полно банков, у которых условия по кэшбекам не хуже Альфы

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2 комментария
Backspace

А в феврале как без биометрии 30 перевести?

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Соевый Куколд

Сбербанк не просто запустил сбп позже всех, но ещё и эта функция была доступна только в приложении Сбербанк онлайн. Т.е. с компа на сайте денежку через сбп нельзя было перевести очень долгое время. Кроме того, у них сейчас нет переводов по номеру телефона - эта функция объединена с сбп, т.е. они лимиты суточные на переводы режут. Вот к такому поведению приводит доминирование на рынке

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Mr. Anderson

Интересно, ЦБ сделает вид, что не заметил этого?

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Zloy Sniper

Ничего удивительного. У Сбера нет нефти в недрах. Качает деньги из людей. Сбер,.. он такой Сбер…

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Dukalis

Когда уже эта помойка Сбер закроется навсегда?

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Михаил Кузнецов

ну вообще такие меры действительно помогают бороться с мошенниками

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Сергей

А вот интересно, хоть кто-нибудь из недовольных комментаторов написал жалобу в ЦБ на Сбер, что Сбербанк нарушает законы РФ? Или так можно? Т.е. можно работать в России и плевать на законы? Значит наверное так можно действовать не только Сбербанку, а всем? И не только касаемо этого лимита в 30млн, а вообще не исполнять любой закон? Может тогда их и принимать не нужно, если их никто не исполняет?...

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Alexey Kolesnikov

*Неискренне сочувствую людям, у кого есть проблема с переводом больше миллиона (или двух) в день*

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AL

Смешно смотреть как нищеброды миллионы в день обсуждают.

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Буквоед

Подай пластиковую вилочку для лапши, если уже доел.

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83 комментария
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