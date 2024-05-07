«Сбер» сохранил лимит на суточные транзакции после ввода бесплатных переводов самому себе до 30 млн рублей через СБП Статьи редакции
Банк объясняет это мерами безопасности — суточные ограничения установлены у всех клиентов по умолчанию.
- Закон, который разрешает без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц через СБП, вступил в силу 1 мая 2024 года. За одну операцию можно перевести не больше 1 млн рублей, но ограничений на количество переводов нет. Банкам запрещено их вводить, но они могут предлагать клиентам возможность самостоятельно устанавливать и отменять лимиты.
- «Сбер» же не стал снимать ограничения на количество и размер суточных переводов. Об этом представитель банка рассказал РБК. В «Сбербанк Онлайн» действует лимит на все типы операций, который составляет 1 млн или 2 млн (до этой суммы его можно повысить с помощью биометрии) рублей в сутки. Если его исчерпать, переводы становятся недоступны на день.
- У других крупных банков подобных ограничений нет, пишет РБК. У «Тинькофф» лимит одной операции — 1 млн рублей, но за 24 часа можно совершить 30 переводов. У ВТБ разовый лимит также составляет 1 млн рублей, суточный — 30 млн рублей. У «Альфа-банка» нет ни дневного, ни месячного лимита.
- В 2019 году «Сбер» стал единственным банком, который не запустил в срок переводы по номеру телефона через СБП. Он подключился к системе в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна.
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Т.е ты, как клиент Сбербанка, по умолчанию мошенник.
Но если заплатил комиссию за перевод, то сразу же становишься добропорядочным гражаданином. ))
Как в социальной сети "Х" - оплати подписку - и ты не "бот".
Забыли добавить, что даже когда Сбер подключили переводы по СПБ, было не просто найти, как такой перевод сделать в приложении, этот вариант перевода словно намеренно спрятали в куче под меню. И только спустя годы из-за многочисленных негативных отзывов этот вариант перевода перенесли на видное место в приложении.
До сих пор эта кнопка не на видном месте, нужно пролистать в низ что бы её найти.
Это и было сделано намеренно, в Сбере большой UX и продуктовый отдел, именно они её и спрятали, чтобы банк больше зарабатывал.
Я всегда всем говорю, что хуже Сбера в России нет банков. Что-то пошло не так - идите в отделение, там вообще по факту мало чего в онлайне можно сделать
Всегда безопасность должна быть превыше всего. Раз так решили сделать, значит на то были причины. Тем кто не хочет пользоваться, может не пользоваться.
У тинька 30 миллионов стало на любые переводы по сбп. При этом если хочешь, ты можешь установить лимит, выше которого для совершения перевода надо подтвердить кодом, улыбкой и тд.
🟡 Есть выбор. 🟢 нет выбора.
От авторов сборника «всей правды мы не узнаем»
Закон как бы нарушили безопасники эти ))
Опа, а вот и сотрудники Сбера подъехали
Ну, слава богу!
Меньше 30 млн в сутки – это уж никуда не годилось бы.
Да, мы охуели. И чо?
@Сбер а когда вы печально ужасными уже перестанете быть? Или никогда?)
Зачем вообще в здравом уме пользоваться сбером?
А комиссию то от 100000 он снял за перевод самому себе?
Естественно, иначе это был бы не бесплатный перевод.
Да
Сбер - это вообще государство в государстве, со своими законами и алгоритмами. Даже их приложение считает, что по умолчанию каждый человек в РФ должен быть их клиентом.
Это недалеко от истины, была где-то статья что у 9 из 10 пользователей дистанционных банковских услуг в России есть счет в Сбере.
Нет его, как правило, у военных, там раньше правил ВТБ, а сейчас ПСБ.
Оборотный штраф ему!
Дай Бог каждому как бы по 500 000 рублей в Сбере переводить.
Del.
"Система быстрых платежей распространяется только на внешние переводы с другими банками. Внутри банка перевести деньги по СБП нельзя"
Речь не про Сбер. СБП в принципе не дает возможности переводить деньги внутри банка.
Ой, ржу не могу со Сбера. Хоть что-то сделали, самому себе процент был. Пакет 'Сбер Прайм' раньше куда интереснее был. Никакого особого кэшбэка. Вечно какие-то проверки, блоки на переводы. Не хочу рекламировать, но 'Альфа' куда интереснее.
Газпромбанк еще интереснее :)
Перевод в банк мошенник ограничены. Ну логично, самокритично. Не сомневаюсь что сбер и мошенник очень близкие вещи
Ну, как бы, когда речь заходит про Сбер, то нет смысла ждать, что они пойдут в ногу со временем. Даже ВТБ недавно решил отказаться от кешбэка баллами, понимая, что Альфа на этом поприще топит конкурентов
Как топит?
Полно банков, у которых условия по кэшбекам не хуже Альфы
А в феврале как без биометрии 30 перевести?
Сбербанк не просто запустил сбп позже всех, но ещё и эта функция была доступна только в приложении Сбербанк онлайн. Т.е. с компа на сайте денежку через сбп нельзя было перевести очень долгое время. Кроме того, у них сейчас нет переводов по номеру телефона - эта функция объединена с сбп, т.е. они лимиты суточные на переводы режут. Вот к такому поведению приводит доминирование на рынке
Интересно, ЦБ сделает вид, что не заметил этого?
Ничего удивительного. У Сбера нет нефти в недрах. Качает деньги из людей. Сбер,.. он такой Сбер…
Когда уже эта помойка Сбер закроется навсегда?
ну вообще такие меры действительно помогают бороться с мошенниками
А вот интересно, хоть кто-нибудь из недовольных комментаторов написал жалобу в ЦБ на Сбер, что Сбербанк нарушает законы РФ? Или так можно? Т.е. можно работать в России и плевать на законы? Значит наверное так можно действовать не только Сбербанку, а всем? И не только касаемо этого лимита в 30млн, а вообще не исполнять любой закон? Может тогда их и принимать не нужно, если их никто не исполняет?...
*Неискренне сочувствую людям, у кого есть проблема с переводом больше миллиона (или двух) в день*
Смешно смотреть как нищеброды миллионы в день обсуждают.
Подай пластиковую вилочку для лапши, если уже доел.